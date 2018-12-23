Афганистан: второй Вьетнам для Соединённых Штатов

Американцы уходят не только из Сирии. Источники в дипломатических кругах сообщают, что в течение ближайших нескольких месяцев американский контингент будет сокращен на 7000 штыков, то есть вдвое. Причем сокращение коснется не только бойцов спецподразделений, непосредственно принимавших участие в боевых действиях против повстанцев, но и военнослужащих, задействованных в программах помощи афганским силовикам в рамках операции «Решительная поддержка».Кабульские источники сообщают, что данное решение американцы объясняют своим афганским союзникам тем, что намерены предоставить им большую самостоятельность и независимость от поддержки Запада.Но маловероятно, что это обретение «свободы и независимости» сильно радует кабульский режим. Начавшееся еще при предыдущей администрации Барака Обамы сокращение оккупационных сил и передача местным властям «ответственности за свою судьбу» привело к тому, что две трети территории страны и около 60 процентов населения находятся под контролем структур запрещенного в России движения «Талибан».А если быть более точным, то под реальным контролем кабульского режима остаются только крупные города и территории военных баз афганских правительственных сил и оккупантов.Попытки подорвать возрастающее могущество талибов с помощью «инвазии» в Афганистан запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» не принесли успеха. Идеи «всемирного халифата» не впечатлили националистичных афганцев.Происходящее сегодня в Афганистане сравнивают с финалом вьетнамской трагедии накануне окончательного падения Сайгона. Там тоже американцы, убедившись в неизбежности поражения (или, вернее, в невозможности победить), начали предоставлять «большую самостоятельность и независимость» Южному Вьетнаму.Продолжая эту аналогию, можно вспомнить, что переломным моментом войны во Вьетнаме стало наступление сил Сопротивления в праздник Тет. Хотя оно не принесло вьетнамским партизанам особых успехов, но навсегда подорвало веру американского общества в способность победить. После 31 декабря 1968 года стало ясно, что дни правительства Южного Вьетнама и американского военного присутствия в стране сочтены.Таким «праздником Тет» стало в Афганистане, находящемся под оккупацией уже семнадцать лет, наступление талибов минувшей осенью.«Разгромленные» боевики «Талибана» наносили интенсивные удары по оккупантам и войскам кабульского режима по всей стране. Причём действия талибов уже не укладывались в рамки партизанской войны с установкой фугасов, обстрелами блокпостов и патрулей. Исламисты перешли к общевойсковой тактике, они стали брать под контроль целые уезды, атаковать полицейские гарнизоны и военные базы и захватывать города.Причем, в отличие от тех эпохальных событий, что произошли пятьдесят лет назад в Индокитае, наступление талибов принесло, помимо политических и психологических успехов, и вполне реальные военные достижения. Строго говоря, это наступление, пусть и не такое интенсивное, продолжается по сей день, знаменуя неспособность натовской коалиции удержать контроль над этой страной.Причем победы талибов вызывают своего рода «эффект домино». Видя их силу, все большее число нейтральных или даже ранее лояльных Кабулу племен и объединений переходят на их сторону, еще более усугубляя положение оккупантов и их марионеток.И остановить талибов США и их союзники просто не в состоянии. И это значит, что пришло время уносить ноги.Линдси Грэм, еще недавно близкий соратник Трампа и его частый партнёр по гольфу, обрушился на него с критикой за намерение уйти из Афганистана. Грэм предположил, что в конечном итоге это может привести к «ещё одному нападению на Америку, подобному тому, которое произошло 11 сентября 2001 года». «Я верю, что вы на пути к тому, чтобы совершить ту же ошибку, которую совершил президент Обама в Ираке. Это окажется для вас не лучше, чем для него», — написал Грэм на своей странице в Twitter, обращаясь к Трампу.Но он человек далекий как от военной, так и от центральноазиатской проблематики, что в известной степени извиняет сказанные им глупости. Но вот шеф Пентагона Джеймс Мэттис еще в начале декабря делал заявления о необходимости сохранения военного присутствия в ИРА и даже, возможно его увеличения, в контексте нынешних угроз.Однако как военный человек он должен бы понимать, что это в конечном итоге привело бы США к катастрофе, еще более тяжелой и неприятной, чем бегство американцев из Сайгона. Если он не в состоянии оценивать и предусматривать эти риски, то ему и в самом деле не стоит возглавлять военное ведомство сверхдержавы.Сегодня вопрос стоит о том, как оккупантам уйти из Афганистана с минимальными репутационными и военными рисками. А это вопрос отнюдь не праздный. О серьезности ситуации говорит тот факт, что на предложение Вашингтона начать мирные переговоры официальный представитель офиса движения талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин ответил, что начало прямого диалога с властями Афганистана возможно только после вывода американских сил. А сейчас талибы готовы обсуждать с американцами только вывод их войск их страны.«Талибан» готов вести переговоры с американцами о выводе их войск из Афганистана. Начало прямых переговоров с правительством Афганистана, на наш взгляд, возможно только после вывода американских сил», — отметил Шахин в начале ноября, на полях второго заседания московского формата консультаций по Афганистану.И американцы эти переговоры начали, в тех самых рамках, что были предложены талибами!До настоящего времени официальных комментариев по поводу содержания прошедших в Абу-Даби переговоров с талибами в средства массовой информации не поступало. Тем не менее, в пакистанской прессе появились сообщения о предложениях, озвученных сторонами переговоров.Согласно поступившим данным, США предложили «Талибану» заключить перемирие на полгода и присоединиться к афганскому политическому процессу. В свою очередь, талибы потребовали освобождения заключённых деятелей движения, исключения своих лидеров из чёрных списков и назначения срока вывода иностранных войск, сообщает издание «The News».Примечателен и другой аспект. До недавнего времени Вашингтон старался блокировать участие в афганском урегулировании соседних держав – прежде всего России, Китая, и даже Пакистана.А сегодня он сам официально просит Пакистан, Россию, Бельгию, Катар, Арабские Эмираты, Туркмению и Узбекистан оказать содействие в организации переговоров по афганскому урегулированию.Американцы не строят иллюзий, они прекрасно понимают, что после вывода их войск кабульский режим не продержится не то что три года, как власть Наджибуллы, а и двух недель. Поэтому для них крайне важно обеспечить хотя бы внешне благопристойный процесс транзита власти. Который должен позволить как-то спасти лицо и скрыть бессмысленность семнадцатилетней войны и ее многочисленных жертв. Например, в виде какого-то «переходного» правительства, которое бы позволило сделать вид, что происшедшее – не результат победы талибов, а проявление мудрости и миролюбия американцев.Кроме того, привлекая к переговорам другие страны, Вашингтон рассчитывает, что, если в процессе смены власти не удастся избежать массовой резни, что на Востоке часто является главным признаком военного триумфа, то можно будет поделить поражение со всеми странами, принявшими участие в переговорном процессе. А если повезет, то и обвинить их в происшедшем: дескать, мы им доверились, пошли навстречу, а они вот как всё сделали!