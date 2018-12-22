ДНР предупреждает, провокации срываются
Вести с Донбасса продолжают держать в напряжении всех, кто следит за этой темой, переживает за народные республики, не говоря уже об их жителях, которым в случае наступления ВСУ грозит реальная опасность. Когда власти ДНР озвучивали возможную дату провокации и наступления противника (предполагалось, что это будет 14 декабря), многие дончане даже собирали «тревожные чемоданчики». Как в разгар войны, в 2014-м и начале 2015 годов.
Наступление не состоялось или же было отложено. Согласно некоторым сообщениям, это произошло потому, что Киев совместно с Вашингтоном изменил свои планы после того, как сценарий возможной провокации был разоблачен и озвучен не только в ДНР, но российским внешнеполитическим ведомством. Затем в Донецке назвали другую дату предполагаемого резкого обострения ситуации — 24 декабря. И если в первом сценарии звучало, что ВСУ пойдут по направлению Новоазовска, чтобы выйти в кратчайшие сроки к российским границам, то теперь у властей ДНР тревогу вызывает горловское направление, где недавно были обезврежены две разведывательные группы противника.
К сожалению, следует констатировать: реальная опасность того, что украинское наступление начнется, существует. Более того, она достаточно велика. Об этом говорит простая логика: не просто же так киевский режим организовал провокацию в Керченском проливе, после которой ввел военное положение. Да, возможно, это связано не столько с желанием разгромить народные республики (хотя оно всегда присутствует), сколько со стремлением Петра Порошенко отсрочить выборы президента. Или хотя бы поднять себе популярность.
Срок военного положения уже совсем скоро истекает. Изначально Порошенко желал, чтобы оно было введено на 60 дней на всей территории Украины. Но этой цели он не добился: Верховная рада одобрила введение военного положения лишь на 30 дней и в 10 регионах. На этом фоне Петр Алексеевич вполне может развязать «маленькую победоносную войну», чтобы был предлог продлить действие военного положения, а то и отодвинуть пугающие его выборы на более поздний срок.
При маловероятном сценарии (ДНР и ЛНР будут полностью разгромлены) низкий сегодня рейтинг «президента-кондитера» возрос бы до небес. Более вероятен другой сценарий — поражение украинской армии и окончательное политическое банкротство Порошенко. Поэтому перед ним стоит задача — вылавировать так, чтобы и «войнушку» устроить, и крупного военного поражения не понести.
Однако даже на таком суровом фоне можно видеть некоторые отклики на заявления должностных лиц Донецкой Народной Республики. Речь идет прежде всего о двоих спикерах: Эдуарде Басурине и Данииле Безсонове. К сожалению, их слова о возможном начале украинского наступления в последнее время подвергаются насмешкам. Мол, называют дату за датой, а враг так и не наступает.
Если смотреть поверхностно, то можно сказать, что заявления этих двоих людей похожи на крики мальчика-пастушонка: «Волки!» в то время, когда никаких волков нет. Но это лишь на очень поверхностный взгляд, поскольку республика реально находится в лесу, который просто кишит волками.
Зачастую раскрыть сценарий провокации — это сорвать ее. А раскрыть дату начала наступления означает вынудить противника пересмотреть свои планы. За примерами ходить далеко не приходится.
Многократно МИДу России удавалось сорвать провокации, которые США готовили в Сирии. В основном эти провокации были связаны с химическим оружием, поскольку Вашингтон провел «красную черту», в соответствии с которой применение Дамаском отравляющих веществ должно караться немедленными ударами. Россия озвучивала планируемые сценарии провокаций, сообщала о перемещении террористами химических веществ. Чтобы все-таки осуществить свой сценарий, Вашингтону приходилось преодолевать препятствия.
Да, сорвать провокационные сценарии удавалось не всегда. В апреле 2017 года и в апреле текущего года США совместно с террористами из «сирийской оппозиции» все-таки удавалось осуществить свои планы. После чего следовали обвинения в адрес Дамаска, трансляция на весь мир ужасных кадров с задыхающимися детьми — и удары «Томагавками» (ради чего и было все это затеяно).
Значит ли это, что МИД России зря предупреждал о провокациях? Ни в коем случае. Да, эффекта от свершившегося сценария хватало на то, чтобы в течение одной ночи нанести удары по сирийской территории. Но для полномасштабного американского вмешательства — как в Югославии, Ираке, Ливии, — этого было мало. Поскольку Россия уже предупреждала мир о готовящемся сценарии, у Вашингтона были связаны руки. В случае крупной войны неизбежно всплыли бы слова России о том, что не правительство Сирии применило химоружие против мирных граждан, а боевики устроили съемки, используя заботливо поставленные кем-то ядовитые вещества. Ну, и при более длительной войне все больше людей, в том числе в самих США и в других странах Запада, задавало бы этот вопрос: кем именно были переданы эти вещества? И вообще, что, если Россия права?
Вашингтон решался на удары по объектам сирийской армии только тогда, когда это было крайне необходимо Дональду Трампу, когда ему внутри его страны уже совсем было приставили «нож к горлу».
У Порошенко ситуация похожая. «Нож» все стремительнее приближается к его горлу. Не исключено, что на провокации против Донбасса Киев все же решится, как решился Трамп на антисирийские действия, несмотря на то, что их планы были разоблачены заранее.
Но тот факт, что и ДНР, и Россия предупреждают о возможных силовых и провокационных сценариях, серьезно затрудняет Киеву возможность их реализовать. Если все же Порошенко решится наступать, то приведение войск ДНР в полную боевую готовность осложнит выполнение задач, поставленных перед ВСУ.
Так или иначе, если бы не было выступлений Басурина и Безсонова, а также следующей после них реакции МИД РФ, планы Порошенко наверняка были бы уже реализованы. Кто-то подвергает критике слова спикеров ДНР и даже смеется над ними. Не стоит этого делать. Лучше перебдеть, чем недобдеть, и если слова этих людей позволяют выиграть хотя бы несколько мирных дней, они сказаны не напрасно.
Наступление не состоялось или же было отложено. Согласно некоторым сообщениям, это произошло потому, что Киев совместно с Вашингтоном изменил свои планы после того, как сценарий возможной провокации был разоблачен и озвучен не только в ДНР, но российским внешнеполитическим ведомством. Затем в Донецке назвали другую дату предполагаемого резкого обострения ситуации — 24 декабря. И если в первом сценарии звучало, что ВСУ пойдут по направлению Новоазовска, чтобы выйти в кратчайшие сроки к российским границам, то теперь у властей ДНР тревогу вызывает горловское направление, где недавно были обезврежены две разведывательные группы противника.
К сожалению, следует констатировать: реальная опасность того, что украинское наступление начнется, существует. Более того, она достаточно велика. Об этом говорит простая логика: не просто же так киевский режим организовал провокацию в Керченском проливе, после которой ввел военное положение. Да, возможно, это связано не столько с желанием разгромить народные республики (хотя оно всегда присутствует), сколько со стремлением Петра Порошенко отсрочить выборы президента. Или хотя бы поднять себе популярность.
Срок военного положения уже совсем скоро истекает. Изначально Порошенко желал, чтобы оно было введено на 60 дней на всей территории Украины. Но этой цели он не добился: Верховная рада одобрила введение военного положения лишь на 30 дней и в 10 регионах. На этом фоне Петр Алексеевич вполне может развязать «маленькую победоносную войну», чтобы был предлог продлить действие военного положения, а то и отодвинуть пугающие его выборы на более поздний срок.
При маловероятном сценарии (ДНР и ЛНР будут полностью разгромлены) низкий сегодня рейтинг «президента-кондитера» возрос бы до небес. Более вероятен другой сценарий — поражение украинской армии и окончательное политическое банкротство Порошенко. Поэтому перед ним стоит задача — вылавировать так, чтобы и «войнушку» устроить, и крупного военного поражения не понести.
Однако даже на таком суровом фоне можно видеть некоторые отклики на заявления должностных лиц Донецкой Народной Республики. Речь идет прежде всего о двоих спикерах: Эдуарде Басурине и Данииле Безсонове. К сожалению, их слова о возможном начале украинского наступления в последнее время подвергаются насмешкам. Мол, называют дату за датой, а враг так и не наступает.
Если смотреть поверхностно, то можно сказать, что заявления этих двоих людей похожи на крики мальчика-пастушонка: «Волки!» в то время, когда никаких волков нет. Но это лишь на очень поверхностный взгляд, поскольку республика реально находится в лесу, который просто кишит волками.
Зачастую раскрыть сценарий провокации — это сорвать ее. А раскрыть дату начала наступления означает вынудить противника пересмотреть свои планы. За примерами ходить далеко не приходится.
Многократно МИДу России удавалось сорвать провокации, которые США готовили в Сирии. В основном эти провокации были связаны с химическим оружием, поскольку Вашингтон провел «красную черту», в соответствии с которой применение Дамаском отравляющих веществ должно караться немедленными ударами. Россия озвучивала планируемые сценарии провокаций, сообщала о перемещении террористами химических веществ. Чтобы все-таки осуществить свой сценарий, Вашингтону приходилось преодолевать препятствия.
Да, сорвать провокационные сценарии удавалось не всегда. В апреле 2017 года и в апреле текущего года США совместно с террористами из «сирийской оппозиции» все-таки удавалось осуществить свои планы. После чего следовали обвинения в адрес Дамаска, трансляция на весь мир ужасных кадров с задыхающимися детьми — и удары «Томагавками» (ради чего и было все это затеяно).
Значит ли это, что МИД России зря предупреждал о провокациях? Ни в коем случае. Да, эффекта от свершившегося сценария хватало на то, чтобы в течение одной ночи нанести удары по сирийской территории. Но для полномасштабного американского вмешательства — как в Югославии, Ираке, Ливии, — этого было мало. Поскольку Россия уже предупреждала мир о готовящемся сценарии, у Вашингтона были связаны руки. В случае крупной войны неизбежно всплыли бы слова России о том, что не правительство Сирии применило химоружие против мирных граждан, а боевики устроили съемки, используя заботливо поставленные кем-то ядовитые вещества. Ну, и при более длительной войне все больше людей, в том числе в самих США и в других странах Запада, задавало бы этот вопрос: кем именно были переданы эти вещества? И вообще, что, если Россия права?
Вашингтон решался на удары по объектам сирийской армии только тогда, когда это было крайне необходимо Дональду Трампу, когда ему внутри его страны уже совсем было приставили «нож к горлу».
У Порошенко ситуация похожая. «Нож» все стремительнее приближается к его горлу. Не исключено, что на провокации против Донбасса Киев все же решится, как решился Трамп на антисирийские действия, несмотря на то, что их планы были разоблачены заранее.
Но тот факт, что и ДНР, и Россия предупреждают о возможных силовых и провокационных сценариях, серьезно затрудняет Киеву возможность их реализовать. Если все же Порошенко решится наступать, то приведение войск ДНР в полную боевую готовность осложнит выполнение задач, поставленных перед ВСУ.
Так или иначе, если бы не было выступлений Басурина и Безсонова, а также следующей после них реакции МИД РФ, планы Порошенко наверняка были бы уже реализованы. Кто-то подвергает критике слова спикеров ДНР и даже смеется над ними. Не стоит этого делать. Лучше перебдеть, чем недобдеть, и если слова этих людей позволяют выиграть хотя бы несколько мирных дней, они сказаны не напрасно.
- Автор:
- Елена Громова
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