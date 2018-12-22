Как глава Пентагона повздорил с президентом США и что из этого выйдет

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«Отставка Мэттиса – это страшно. Он был неким островом стабильности среди перманентного хаоса, характерного для администрации Трампа».

«Однако от него нельзя ожидать, что он будет в случае кризиса твёрдо поддерживать действия нашего президента, который показал себя как человек, не уважающий наших союзников и не благодарный им за помощь».



Источник фото: deadbees.net Источник фото: deadbees.net

На днях подтвердилась информация, что министр обороны США Джеймс Мэттис всё же уходит в отставку после очередного столкновения с Дональдом Трампом по вопросам вывода американских войск с части территорий Передней и Восточной Азии.Да, это оказалось всё-таки правдой: генерал Джеймс Мэттис, военный политик, один из наиболее уважаемых обоими ведущими политическими партиями США, всё же покинет в конце февраля 2019 года пост министра обороны.Стоит сказать, что официально пока мало что известно, и даже сам факт подачи прошения об отставке, равно как и наличие подписи президента США на нём, до последнего времени оставались под большим вопросом.Несмотря на разногласия с президентской командой, Мэттис вот уже 2 года занимает пост главы Пентагона и является в чём-то своеобразным военным аналогом Трампа в плане эпатажа, причём в некотором отношении даже превосходя его (недаром два из его прозвищ — Бешеный пёс и Сумасшедший Джи).Немного напомним, кто же такой Джеймс Мэттис. Министр обороны США – уроженец штата Вашингтон. Родился в несколько необычной семье. Его отец, как и мать, служили в военной разведке, только отец в разведывательном отделе при Корпусе морской пехоты (участвуя в том числе и в «Манхэттенском проекте»), а мать – во внешнем отделе стратегической разведки.Он получил профильное образование по линии Корпуса морской пехоты, параллельно закончив университет им. Д. Вашингтона. Начав свою карьеру кадетом, Джеймс Мэттис прошёл путь от второго лейтенанта до подполковника в различных соединениях морской пехоты США.Отметим, что у него прочный имидж «военного интеллектуала» — в личной библиотеке Мэттиса насчитывается 7000 книг, а сам он, кроме основного рода деятельности, известен как талантливый военный историк и литератор.В качестве командира соединения морских пехотинцев он принимал участие в операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Позднее он возглавил 58-ю оперативно-тактическую группу в начальный период американского вторжения в Афганистан в 2001-2002 гг. (став первым офицером-морпехом, которому доверили командование сухопутной оперативно-тактической группой).В 2003-2004 годах он, получив звание двухзвёздного генерала, в качестве командира 1-й дивизии морской пехоты США принимает участие в оккупации Ирака (где получает известность в ряде сражений, включая обе битвы за Эль-Фаллуджу в 2004 году).В 2007-2010 гг. Мэттис является «верховным командующим Объединённых вооружённых сил НАТО по модернизации» (Allied Command Transformation). Став четырёхзвёздным генералом, в начале 2010-х гг. он возглавляет «Центральное командование ВС США» в зоне северо-западной части Индийского океана, включая Средний Восток, а с 20 января 2017 года становится главой Пентагона.Однако необходимо отметить, что за почти 2 года плотного взаимодействия с новым хозяином Белого дома Мэттис не смог достичь взаимопонимания с президентом и не изменил большинства своих взглядов на ряд международных проблем.В частности, он всегда предлагал достаточно жёстко «пресекать глобальные имперские амбиции России и Китая», которые, по его мнению, «хотят укрепить свою авторитарную модель и распространить своё влияние в мире, продвигая свои интересы за счёт интересов США и их союзников». Означает ли снятие такого человека то, что Трамп наконец взял курс на нормализацию отношений с Москвой и Пекином ? Логично предположить, что это вполне возможно.Однако уход Мэттиса в отставку, по мнению ряда аналитиков, не столько связан с политикой США в отношении ключевых мировых игроков, сколько с разногласиями по поводу действий в таких «горячих точках», как Сирия, Ирак и Афганистан.Известно, что глава Пентагона написал своё письмо (где, помимо прочего, есть и такие слова: «уУвас есть право, господин президент, иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими») с прошением об отставке после того, как американский президент удивил всех своим неожиданным решением (о полном выводе американских войск из Сирии и о сокращении на 50% американского военного присутствия в Афганистане).Мэттис, равно как и значительная доля его офицеров, высказались резко против подобного решения, так как вполне обоснованно считают, что в случае отвода американских соединений из Сирии формирования их союзников – курдов весьма вероятно столкнутся с нападением со стороны Турции. И это минимум, а максимум – к Турции могут присоединиться сирийские правительственные и иранские войска, что повлечёт за собой утрату занятых курдами районов Восточной Сирии.Глава Пентагона среди прочего посчитал такое решение «предательством Америкой своих союзников» и написал, что «в то время, как США остаются лидирующей нацией свободного мира, мы не можем защищать свои интересы и выполнять свою роль на международной арене, не поддерживая прочные альянсы с нашими союзникам и не проявляя уважения к ним…»Очень показательна реакция на произошедшую отставку в среде высшего американского офицерства. Так, заместитель председателя комитета Сената по разведке Марк Уоркер заявил:Уильям Коэн, бывший министр обороны при Билле Клинтоне, и при этом хорошо знающий Мэттиса, заявил, что тот «проделал отличную работу на посту нашего министра обороны.В принципе, сейчас считается, что уход генерала Мэттиса со своего поста уже давно прогнозировался, однако «его спокойная решимость и твёрдые взгляды позволяли привносить спокойствие и порядок в хаотичный поток решений администрации Трампа».Известно, что накануне прошения об отставке Мэттис имел долгий персональный разговор с президентом США, на котором попытался убедить того в необходимости сохранения военного присутствия Америки в Сирии, Ираке и Афганистане, так как вывод американских войск оттуда приведёт, по его мнению, к геополитической катастрофе.По вышеуказанным странам Мэттис отвергает идею Трампа о том, что следует полностью вывести войска США оттуда и предоставить борьбу с остатками исламистов местным силам безопасности (в случае Сирии, возможно, даже передать контроль над всей Восточной Сирией «значительно окрепшей сирийской правительственной армии и режиму Дамаска, вероятно, многое понявшему и ставшему значительно более человечным»).Однако в вопросе о судьбах Афганистана противоречия между президентом и министром обороны США оказались наиболее острыми. Так, мистер Мэттис всегда считал, что США и НАТО должны усилить своё военное присутствие в этой стране и вовсе не передавать основные функции по борьбе с джихадистами местным силам безопасности, но вместе окончательно уничтожить остатки боевиков из радикальных группировок там. Однако мистер Трамп по этому поводу неоднократно заявлял, что военная операция США в Афганистане слишком дорого стоит и оттуда необходимо вывести все американские части, т. к. там отсутствуют ключевые геополитические интересы США, а если НАТО хочет там находиться, то пусть это делает самостоятельно и за свой счёт.Ещё одной точкой конфликта между американским президентом и его министром обороны являлась Восточная Азия. Трамп изначально заявлял, что бюджет США несёт долгие годы совершенно излишние расходы, содержа на балансе такое число баз в Японии, в Южной Корее и в целом в акватории западной части Тихого океана при том, что огромная часть коренных американцев лишена из-за бедности качественной медицинской помощи.Мнение Мэттиса всегда было диаметрально противоположным: он считал, что США обязаны поддерживать своё военное присутствие в этом регионе, что, в свою очередь, позволяет сохранять силовой баланс, и при этом продолжать предоставлять свою защиту таким ключевым союзникам, как Юж. Корея и Япония, которым якобы «угрожают растущие военные амбиции Сев. Кореи, Китая и России».Итак, рассмотрев все основные имевшиеся разногласия, можно только удивляться тому, что вообще такой человек, как Мэттис, смог проработать два года вместе с действующим президентом США. Но, как бы там ни было, теперь, после отставки главы Пентагона, у Трампа развязаны руки, и с его стороны следует ожидать дальнейших шагов в плане снижения уровня американского экспансионизма и постепенной нормализации мировой военно-политической ситуации.