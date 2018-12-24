Страна восходящего милитаризма

Истребитель-бомбардировщик F-35

Эскадренный миноносец-вертолётоносец «Идзумо», бортовой номер DDH183

Источники информации:

https://lenta.ru/news/2018/12/18/usileniye

https://www.business-gazeta.ru/news/406716

https://vpk.name/news/237839_novyii_yaponskii_zakaz_na_f35_mozhet_imet_mnogo_effektov.html

https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2018/12/19/japan-seeks-drones-subs-f-35-jets-as-part-of-243-billion-defense-spending-plan

Материалы из открытых источников

Япония собирается увеличить свои расходы на приобретение стелс-истребителей пятого поколения, ракет дальнего радиуса действия и радаров в течение ближайших пяти лет, для того чтобы поддержать силы США в регионе, сообщает агентство Reuters.«США остаются наиболее могущественным государством мира, однако у них появляются соперники, и мы признаем важность стратегического соперничества с Китаем и Россией, которые подвергают испытанию региональный порядок», – говорится в 10-летнем плане национальной обороны, которые в середине декабря 2018 года был одобрен японским правительством во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.Также, по сообщению The Japan Times, в рамках реализуемого плана Япония собирается усилить свои оборонные способности в космосе и киберпространстве.Всего в течение пяти ближайших лет Япония собирается потратить на вооружение самое большее 27,47 триллиона иен (около 243 миллиардов долларов), что на 6,4 процента больше, чем потратила Страна восходящего солнца в предыдущую пятилетку. При этом, несмотря на внушительный размер планируемой к тратам суммы, можно отметить, что на оборону Япония тратит всего 1 процент ВВП страны, что, учитывая размер японской экономики, все равно ставит страну в число мировых лидеров по объему трат на вооруженные силы. Для сравнения: Россия тратит на свои вооруженные силы около 3 процентов ВВП; в конце 2017 года Владимир Путин говорил о том, что военный бюджет России на 2018 год составит 46 миллиардов долларов.Силы самообороны Японии впервые включили в план национальной обороны на ближайшие пять лет космическую, а также киберсферу. Подобные меры должны «фундаментальным образом изменить оборонную стратегию», которая ранее сосредотачивалась на сухопутных, воздушных и морских сферах. Отмечается, что сильную обеспокоенность официального Токио вызывает наращивание военной мощи КНР в Южно-Китайском и других морях, а также в киберпространстве и космосе. Целью усиления киберсферы в Японии называют возможность противостоять возможным нападениям из-за рубежа. При этом в международном праве сегодня не содержится четкого определения кибератак, поэтому понять, как именно и при каких обстоятельствах Силы самообороны Японии смогут начать ответные действия, пока достаточно тяжело. В космосе Токио рассчитывает сократить имеющееся отставание от других государств. Впервые в составе Сил самообороны Японии будет создано космическое подразделение. Одновременно с этим японское правительство собирается направить инвестиции в развитие подводных беспилотных аппаратов и технологий искусственного интеллекта.Серьезным усилением вооруженных сил Японии является увеличение количества приобретаемых у США многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. О планах японского командования увеличить заказ до 142 машин ранее сообщали уже несколько японских СМИ, в том числе издание Nikkei Asian Review, все они ссылались на собственные источники в правительстве и оборонном ведомстве. По данным японских журналистов, планы властей по увеличению закупок новых американских самолетов имеют прямое отношение к принимаемым КНР мерам по усилению своей армии. Помимо этого японские власти дают так свой ответ на требование Дональда Трампа приобретать больше американского вооружения. Предполагается, что в Силах самообороны Японии самолеты 5-го поколения F-35 Lightning II придут на смену имеющимся истребителям F-15. На вооружении ВВС Японии находится около 200 истребителей F-15 как американского, так и японского производства, примерно половина этого авиапарка не может быть модернизирована.Первоначально планы Японии ограничивались покупкой 42 подобных самолетов, но в дальнейшем правительство решилось на увеличение объема поставки на 100 машин. При этом Япония приобретает два типа истребителей 5-го поколения: F-35А и F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Стоимость такой машины составляет порядка 88 миллионов долларов. На приобретение дополнительных истребителей-бомбардировщиков Япония готова направить около триллиона иен (порядка 9 миллиардов долларов). Первые 42 истребителя пятого поколения Япония должна получить до 2023 года, их поставки в страну уже начались, первый F-35A был поставлен еще в 2016 году.Все самолеты первого контракта это истребители F-35A, предназначенные для использования с обычных сухопутных аэродромов. Среди самолетов второй партии будут и машины F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Данные истребители 5-го поколения планируется использовать в качестве сил оперативного реагирования, размещая даже на небольших островных аэродромах, в том числе на островах в Восточно-Китайском море. Но наибольший интерес представляет модернизация эскадренных миноносцев-вертолетоносцев типа «Идзумо», которые получат возможность нести на борту истребитель пятого поколения F-35B.На сегодняшний день вертолетоносцы типа «Идзумо», обладающие полным водоизмещением около 27 тысяч тонн, являются крупнейшими кораблями японского флота со времен Второй мировой войны. Превращение этих двух вертолетоносцев в два легких авианосца, да еще и оснащенные новейшим истребителем-бомбардировщиком пятого поколения, в состоянии серьезно изменить баланс сил в регионе. Как говорят в Одессе, вертолетоносец типа «Идзумо» и авианосец типа «Идзумо» – это две большие разницы. В настоящее время в составе Морских сил самообороны Японии находятся два таких вертолетоносца: «Идзумо» и «Кага». Считается, что их авиагруппа может состоять из 14 вертолетов SH-60K SeaHawk, при этом максимальный размер авиагруппы, исходя из размеров и водоизмещения кораблей, может составлять до 28 летательных аппаратов (вертолетов, конвертопланов и истребителей).О том, что Япония готова впервые с 1945 года водрузить самолет на борт корабля писала недавно газета South China Morning Post. По сообщению издания, во вторник, 11 декабря, представители правящих партий в Японии одобрили предложение правительства страны разрешить использовать вертолетоносцы для перевозки самолетов, а также при возникновении необходимости переоборудовать данные корабли. В частности, речь идет о модернизации именно эскадренных миноносцев-вертолетоносцев типа «Идзумо». Как пишет агентство Reuters, в новом пятилетнем плане национальной обороны предусмотрена покупка 18 истребителей для размещения на модифицированных вертолетоносцах «Идзумо», а также покупка в США двух систем противоракетной обороны «Иджис», для того чтобы эффективно противостоять угрозе со стороны Северной Кореи, и четырех самолетов-топливозаправщиков Boeing KC-46 Pegasus для расширения возможностей японской авиации.Ведущие авиационные эксперты, опрошенные специализированным изданием defensenews.com, сходятся во мнении, что в первую очередь увеличение численности истребителей-бомбардировщиков F-35 – это сильный сигнал Китаю и ответ на его программу по созданию собственного истребителя пятого поколения. По мнению экспертов, Япония живет в достаточно сложной обстановке, японцы не могут позволить себе вести прямые военные действия, их единственный путь – наращивание военного потенциала, а наличие стелс-истребителей 5-го поколения поможет эффективнее сдерживать КНР. К тому же, наличие у Токио самолетов пятого поколения, которые будут базироваться на морских носителях, создаст для Пекина большой клубок проблем. Обладая таким военным потенциалом, Япония сможет проводить более напористую и мускулистую внешнюю политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).Помимо всего прочего, крупная японская программа по приобретению истребителей-бомбардировщиков F-35 крайне выгодна США, которые получать не столько экономические дивиденды, сколько возможность еще теснее координировать действия своих ВМС, Корпуса морской пехоты с японскими силами самообороны. А наличие большого количества истребителей пятого поколения в этом регионе позволит собирать больше разведывательных данных в АТР.В национальном плане обороны на ближайшие пять лет также говорится о вводе в строй трех новых корабельных систем БПЛА, но какие-то подробности на этот счет не раскрываются. Скорее всего, имеются в виду системы вертикального взлета и посадки UAS, предназначенные для операций с бортов 8 строящихся в настоящее время многоцелевых эсминцев нового класса. Известно лишь, что ранее еще в 2016 году японские военные интересовались многоцелевыми беспилотниками Northrop Grumman MQ-8 Fire Scout (беспилотный вертолет) американского производства, но о наличии каких-то договорных обязательств на этот счет ничего не известно. Помимо беспилотников японский флот должен пополниться новыми самолетами и вертолетами. Планируется приобрести двенадцать патрульных противолодочных самолетов Kawasaki P-1, три транспортных самолета Kawasaki C-2 и три тяжелых вертолета CH-47JA Chinook, которые собираются в Японии по лицензии компанией Kawasaki.