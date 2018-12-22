Спецназ Британии осуществил штурм захваченного мигрантами контейнеровоза

Из Британии пришли сообщения о том, что проблемы у британских полицейских и военных на одном лишь «неопознанном» беспилотнике в аэропорту Гэтвик (Гатвик) не закончились. Накануне несколько мигрантов осуществили захват итальянского грузового судна «Grande Tema» в устье Темзы. Судно пришло в Британию из Нигерии.Департамент полиции британского графства Эссекс сообщает, что осуществивших захват контейнеровоза было четверо. Они скрытно оказались на борту (вероятно, в Нигерии), затем появились перед командой, сообщив, что им необходимо убежище. Капитан «Grande Tema» пошёл им навстречу, предоставив отдельную каюту и горячее питание. При этом каюту предусмотрительно заперли снаружи, что и вызвало возмущение нелегалов. Пятничным вечером, когда корабль подошёл к берегам Британии, мигранты взломали замок каюты, выбравшись из заточения и вооружившись металлической арматурой.Угрожая морякам, они смогли установить контроль над контейнеровозом группы компаний «Гримальди». Первое требование – немедленно причалить к берегу. Один из членов экипажа подал сигнал бедствия береговой охране Соединённого королевства. В течение нескольких часов судно на малом ходу осуществляло передвижение у берегов графства Кент, северо-восточнее порта Маргита.Основной целью мигрантов было попадание на территорию Британии.В итоге в дело вступил британский спецназ, и мигранты были задержаны. В полиции сообщили, что решили не рассматривать этот инцидент как акт терроризма или захвата заложников, отмечая, что официальный Лондон «продолжает лояльную политику в отношении мигрантов, оказавшихся бедственном положении в своих странах». Фактически это сигнал для других нелегалов о том, что можно захватывать суда и без проблем добираться до заветных европейских берегов.