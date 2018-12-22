Песков прокомментировал публикации о "сговоре Трампа и Путина" по Сирии
Дмитрия Пескова попросили прокомментировать сообщения отдельных СМИ о том, что решение президента Трампа о выводе американского контингента из Сирии принималось «после консультаций с Москвой». Напомним, что несколько дней назад Белый дом объявил о решении Трампа, что тут же дало повод прессе, подконтрольной Демократической партии США, заявить о «победе Путина над американским президентом» и даже о «сговоре с Кремлём».
О "сговоре Трампа с Путиным" писали не только американские СМИ. Чаще в более мягкой форме - о "договорённостях".
Так, аналогичный материал вышел в израильской прессе. Газета «Исраэль Хайом» опубликовала заявления неназванных источников о том, что условия вывода американских войск обсуждались в многостороннем формате: Россия, США, Израиль, Саудовская Аравия и Иордания. В израильских средствах массовой информации заявлено, что Россия «в ответ» якобы взяла на себя обязательства по сдерживанию Ирана в САР, а Израиль после вывода американских войск получит «возможность свободного выбора при нанесении ударов по иранским объектам в Сирии».
Журналисты «Ведомостей» попросили пресс-секретаря президента страны прокомментировать эти сообщения. Песков заявил, что «это не так». Предельно коротко...
Но было бы странно, если бы пресс-секретарь президента России стал распространяться по поводу этой сложной ситуации, когда у всех перечисленных выше стран (и не только) есть свои интересы в Сирии.
Стоит добавить, что на днях Трамп принял решение о сокращении военного контингента США в Афганистане. Число американских солдат в этой стране снизится на 50% и составит около 7 тысяч человек.
О "сговоре Трампа с Путиным" писали не только американские СМИ. Чаще в более мягкой форме - о "договорённостях".
Так, аналогичный материал вышел в израильской прессе. Газета «Исраэль Хайом» опубликовала заявления неназванных источников о том, что условия вывода американских войск обсуждались в многостороннем формате: Россия, США, Израиль, Саудовская Аравия и Иордания. В израильских средствах массовой информации заявлено, что Россия «в ответ» якобы взяла на себя обязательства по сдерживанию Ирана в САР, а Израиль после вывода американских войск получит «возможность свободного выбора при нанесении ударов по иранским объектам в Сирии».
Журналисты «Ведомостей» попросили пресс-секретаря президента страны прокомментировать эти сообщения. Песков заявил, что «это не так». Предельно коротко...
Но было бы странно, если бы пресс-секретарь президента России стал распространяться по поводу этой сложной ситуации, когда у всех перечисленных выше стран (и не только) есть свои интересы в Сирии.
Стоит добавить, что на днях Трамп принял решение о сокращении военного контингента США в Афганистане. Число американских солдат в этой стране снизится на 50% и составит около 7 тысяч человек.
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