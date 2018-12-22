Британский таблоид назвал ситуацию в Азовском море «третьей мировой»
На страницах британского издания Daily Express появилась статья под названием «Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азовское море в готовности к разборкам». Автор материала сообщает о движении российского фрегата в акваторию Азовского моря из-за «фактически третьей мировой войны», начинающейся с противостояния между Россией и Украиной.
Однако в материале ни слова не говорится о том, что корабль ВМС РФ находится в своих территориальных водах. Зато отмечено, что "третью мировую войну развязывает именно Россия".
В статье таблоида также упоминается о произошедшем инциденте с кораблями Украины в Керченском проливе, однако не указывается, что причиной его возникновения стало вооружённое нарушение украинскими военными российской границы.
Не забыли в публикации упомянуть об «аннексии Крыма» и разжигании российскими властями конфликта на востоке Украины. При этом автор статьи не исключает возможность эскалации этого столкновения между Кремлём и Киевом и его дальнейшего перерастания в открытое военное противостояние между странами.
Кроме того, в материале приводятся слова Марии Захаровой, официального представителя внешнеполитического ведомства России, которая подчеркнула необходимость присутствия в указанном регионе российских Вооружённых сил для обеспечения безопасности своих границ, включая и Крымский мост.
Сегодня же стало известно о том, что США приняли решение о выделении Украине 10 млн долларов "в связи с опасной эскалацией ситуации в Керченском проливе". Такую информацию предоставил замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино. Средства, как заявил Паллидино, пойдут на "развитие военно-морского потенциала Украины".
Однако в материале ни слова не говорится о том, что корабль ВМС РФ находится в своих территориальных водах. Зато отмечено, что "третью мировую войну развязывает именно Россия".
В статье таблоида также упоминается о произошедшем инциденте с кораблями Украины в Керченском проливе, однако не указывается, что причиной его возникновения стало вооружённое нарушение украинскими военными российской границы.
Не забыли в публикации упомянуть об «аннексии Крыма» и разжигании российскими властями конфликта на востоке Украины. При этом автор статьи не исключает возможность эскалации этого столкновения между Кремлём и Киевом и его дальнейшего перерастания в открытое военное противостояние между странами.
Кроме того, в материале приводятся слова Марии Захаровой, официального представителя внешнеполитического ведомства России, которая подчеркнула необходимость присутствия в указанном регионе российских Вооружённых сил для обеспечения безопасности своих границ, включая и Крымский мост.
Сегодня же стало известно о том, что США приняли решение о выделении Украине 10 млн долларов "в связи с опасной эскалацией ситуации в Керченском проливе". Такую информацию предоставил замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино. Средства, как заявил Паллидино, пойдут на "развитие военно-морского потенциала Украины".
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
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