Волкер рассказал Украине, почему США не отключат Россию от SWIFT
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер высказался по поводу антироссийских санкций и возможности их очередного расширения. Своими соображениями по вопросу антироссийского давления Волкер поделился с киевской газетой «День». Одна из тем, которая интересовала украинских журналистов, связана с ранее высказанными инициативами по отключению России от SWIFT. Журналист спросил у Волкера, готовы ли США использовать против России по-настоящему «калечащие санкции», как «в отношении Ирана».
Волкер, отвечая на этот вопрос, заявил, что надеется на точный перевод англоязычных заявлений. Его заявление выглядит следующим образом:
Волкер однозначно дал понять Киеву, что США отключать Россию от международной платёжной системы не собираются. И объяснил, почему. - По той простой причине, что это нанесёт серьёзнейший экономический удар и по тем, кто осуществляет торговые сделки с Россией – а это сотни компаний из Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии и других континентов, где США «нашли» себе «союзников».
Далее Волкер перешёл к попытке «успокоить» разволновавшихся украинских журналистов обтекаемыми формулировками о необходимости «укрепления трансатлантического единства». При этом американский спецпредставитель добавил, что США не будут «слишком заходить вперёд, так как европейские союзники могут воспринять это как конфронтацию между Вашингтоном и Москвой».
Волкер:
И всё это ещё и на фоне заявлений о неготовности НАТО принять Украину в свой состав.
После такого заявления у украинских журналистов обнаружился ещё больший приступ разочарования.
Просто Волкер не смог открытым текстом сказать, что Вашингтону куда более интересно действовать украинскими руками, а не ввязываться в реальное противостояние с Россией с использованием собственных сил и средств.
В интервью Волкер добавил, что намеревается встретиться с Владиславом Сурковым и обсудить «все последние события», включая инцидент в Чёрном море.
Волкер, отвечая на этот вопрос, заявил, что надеется на точный перевод англоязычных заявлений. Его заявление выглядит следующим образом:
Это (отключение РФ от SWIFT) будет «ядерным вариантом», потому что это не только повлияет на Россию, но также и на наших союзников. Поэтому такие санкции нельзя исключать, но они точно не являются тем, что нами может быть использовано.
Волкер однозначно дал понять Киеву, что США отключать Россию от международной платёжной системы не собираются. И объяснил, почему. - По той простой причине, что это нанесёт серьёзнейший экономический удар и по тем, кто осуществляет торговые сделки с Россией – а это сотни компаний из Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии и других континентов, где США «нашли» себе «союзников».
Далее Волкер перешёл к попытке «успокоить» разволновавшихся украинских журналистов обтекаемыми формулировками о необходимости «укрепления трансатлантического единства». При этом американский спецпредставитель добавил, что США не будут «слишком заходить вперёд, так как европейские союзники могут воспринять это как конфронтацию между Вашингтоном и Москвой».
Волкер:
Но это вовсе не так.
И всё это ещё и на фоне заявлений о неготовности НАТО принять Украину в свой состав.
После такого заявления у украинских журналистов обнаружился ещё больший приступ разочарования.
Просто Волкер не смог открытым текстом сказать, что Вашингтону куда более интересно действовать украинскими руками, а не ввязываться в реальное противостояние с Россией с использованием собственных сил и средств.
В интервью Волкер добавил, что намеревается встретиться с Владиславом Сурковым и обсудить «все последние события», включая инцидент в Чёрном море.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/ВСУ
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