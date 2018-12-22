ВВС Китая отработали ночные ракетно-бомбовые удары на северо-западе страны

ВВС Китая провели ночные учения на северо-западе страны. Речь идёт о регионе, где на данный момент стоят достаточно крепкие морозы – температура опускается ниже 20 градусов по Цельсию.Отмечается, что командование поставило перед китайскими лётчиками задачу по осуществлению авиаударов по наземным целям, расположенным в нескольких десятках километров от военного аэродрома. По некоторым данным, речь идёт о мишенях в виде скопления сил условного противника и военной техники. Также использовались ракеты класса "воздух-воздух". О назначении этих пусков не сообщается.Обращает на себя внимание тот факт, что ракетно-бомбовые удары, которые осуществлялись с бортов самолётов ВВС НОАК, были выполнены в ночное время. В китайских СМИ отмечается, что это стало проверкой эффективности действий китайской боевой авиации в ночных условиях.Ночные учебно-боевые вылеты самолётов китайской авиации с применением авиабомб и ракет проводились в регионе, который в Китае в последнее время оказался основным поставщиком террористов на Ближний Восток. Представители вооружённых группировок так называемого Восточного Туркестана вливались в ряды псевдохалифата ИГИЛ (*запрещено в РФ) на территории Ирака и Сирии. После разгрома ядра ИГИЛ* в этих странах боевики устремились в направлении Центральной Азии – в первую очередь в Афганистан, который имеет границу с Китайской Народной Республики. Этот участок границы зачастую и использовался боевиками для трафика из Китая и обратно. В последнее время Китай существенно усилил этот участок своей государственной границы.