Пентагон не дал однозначного ответа на вопрос, куда выводит войска из Сирии

Журналисты поинтересовались у американского военного командования о том, куда именно именно выводятся несколько тысяч военнослужащих из Сирии и Афганистана – к местам постоянной дислокации в самих Соединённых Штатах или же на военные базы США в других государствах? Вразумительного и однозначного ответа в Пентагоне пока не дали, отметив лишь, что "ситуация находится под контролем и все сопутствующие вопросы прорабатываются".Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение вывести американский континент из Сирии и половину задействованного контингента США в Афганистане. В общей сложности мероприятия по выводу американских войск затронут примерно 10 тысяч военнослужащих.Ранее в ближневосточной прессе публиковались заявления о том, что часть военного контингента США из Сирии будет переброшена в Иорданию. О дальнейших планах пока не сообщалось. Однако официально переброска войск именно в Иорданию не подтверждается.Примечательно, что на фоне начала вывода американских войск из Сирийской Арабской Республики была сформирована делегация курдов, которая в экстренном порядке отправилась в Дамаск. Курдские информационные источники сообщают, что в состав делегации входят представители Рабочей партии Курдистана, которые не скрывают своих опасений в связи с выводом американцев. Главное опасение – «турецкая военная угроза».Кстати, это уже вторая курдская делегация, которая «захотела» поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом. На неделе переговоры с главой Сирии провели представители так называемого Демократического совета Сирии, представленного курдами.Курдские СМИ сообщили о том, что Дамаск потребовал о курдов передать северные районы страны под контроль правительственных войск, а самим курдским отрядам предложил влиться в сирийскую армию, что будет гарантировать безопасность от притязаний Анкары, которых так опасаются сирийские курды.При этом в Сирийском Курдистане отмечают, что если Турция решится на интервенцию на те сирийские территории, которые преимущественно населены курдами, то это может привести к эскалации внутри самой Турции, в которой проживают около 18 млн курдов, многие из которых поддерживают Рабочую партию Курдистана.