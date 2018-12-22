В США заявили, что западное танкостроение значительно отстало от российского
Очередной материал о российской военной технике публикует американское издание The National Interest. И тема – тоже далеко не новая. Автор материала в СМИ США пытается сравнивать российский танк Т-14 «Армата» с образцами западного танкостроения.
В издании представлено мнение американского эксперта Уильяма (Уилла) Флэннигена, который публикует сравнение танков по нескольким основным компонентам. Речь идёт о таких компонентах как мобильность, живучесть и огневая мощь.
Флэнниген отмечает, что российский танк Т-14 «Армата» радикально отличается от предыдущих версий и поколений танков своей живучестью. При этом заявлено, что на российском танке реализован современный комплекс активной защиты, которого нет ни на американских «Абрамсах», ни на британских «Челленджерах».
В материале говорится, что американские и британские конструкторы решали задачу по повышению живучесть машины традиционным способом – дополнительными блоками защиты, которые в конечном итоге повысили вес "Challenger 2" и M1A2 "Абрамс" и тем самым значительно снизили показатели их маневренности.
Автор заявляет, что западное танкостроение сегодня значительно отстало от российского – в первую очередь именно в плане применение инновационных средств защиты, не приводящих к снижению маневренности бронемашины.
Добавляется, что Т-14 «Армата» может использовать противотанковые управляемые ракеты, что существенно повышает его огневую мощь.
Автор, который сам вряд ли сидел в Т-14, утверждает, что танк в отличие от того же американского «Абрамса» обладает улучшенной подвеской, что позволяет российской бронемашине получить дополнительные преимущества по стратегической мобильности.
В очередной раз отмечена и защищённость экипажа, что важно для сохранения жизней обученных танкистов в условиях современного интенсивного боя.
В издании представлено мнение американского эксперта Уильяма (Уилла) Флэннигена, который публикует сравнение танков по нескольким основным компонентам. Речь идёт о таких компонентах как мобильность, живучесть и огневая мощь.
Флэнниген отмечает, что российский танк Т-14 «Армата» радикально отличается от предыдущих версий и поколений танков своей живучестью. При этом заявлено, что на российском танке реализован современный комплекс активной защиты, которого нет ни на американских «Абрамсах», ни на британских «Челленджерах».
В материале говорится, что американские и британские конструкторы решали задачу по повышению живучесть машины традиционным способом – дополнительными блоками защиты, которые в конечном итоге повысили вес "Challenger 2" и M1A2 "Абрамс" и тем самым значительно снизили показатели их маневренности.
Автор заявляет, что западное танкостроение сегодня значительно отстало от российского – в первую очередь именно в плане применение инновационных средств защиты, не приводящих к снижению маневренности бронемашины.
Добавляется, что Т-14 «Армата» может использовать противотанковые управляемые ракеты, что существенно повышает его огневую мощь.
Автор, который сам вряд ли сидел в Т-14, утверждает, что танк в отличие от того же американского «Абрамса» обладает улучшенной подвеской, что позволяет российской бронемашине получить дополнительные преимущества по стратегической мобильности.
В очередной раз отмечена и защищённость экипажа, что важно для сохранения жизней обученных танкистов в условиях современного интенсивного боя.
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