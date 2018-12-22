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США выделят украинскому флоту дополнительные 10 млн. долларов

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Соединенные Штаты приняли решение выделить дополнительные 10 млн. долларов для Военно-морских сил Украины. Решение принято "в связи с инцидентом в Керченском проливе", сообщил официальный представитель американского Госдепа Роберт Палладино.

США выделят украинскому флоту дополнительные 10 млн. долларов



Согласно заявлению представителя Госдепартамента США, деньги планируется выделить "в ответ на необоснованное нападение России на украинские военно-морские суда в Керченском проливе". В случае одобрения американского Конгресса, средства будут выделены Киеву с целью "дальнейшего наращивания военно-морских сил Украины".

Кроме этого, стало известно, что увеличить военную помощь, "в связи с агрессивными действиями России в Азовском и Черном морях", планируют давние "друзья" Украины - Литва и Великобритания. Госдеп США не сообщает, в чем будет заключаться литовско-британская помощь, но свои дополнительные 10 млн. долларов выделяет ВМСУ "в знак солидарности" с Литвой и Британией.

Не обошлось и без очередных требований "немедленно вернуть Украине незаконно задержанные украинские корабли и моряков", обеспечить свободное судоходство в Черном и Азовском морях.

Ранее секретарь СНБО Украины Турчинов заявил, что украинским ВМСУ "необходимо повторить прорыв" через Керченский пролив. В принципе, если за каждые два катера и старый буксир, задержанных Россией, Вашингтон будет выделять по 10 млн. долларов, будет не удивительно, если в ближайшее время весь украинский флот переместится в Крым, а кто-то построит очередную виллу на берегу Средиземного моря.
Использованы фотографии:
https://www.state.gov/
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