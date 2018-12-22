США выделят украинскому флоту дополнительные 10 млн. долларов

Соединенные Штаты приняли решение выделить дополнительные 10 млн. долларов для Военно-морских сил Украины. Решение принято "в связи с инцидентом в Керченском проливе", сообщил официальный представитель американского Госдепа Роберт Палладино.Согласно заявлению представителя Госдепартамента США, деньги планируется выделить "в ответ на необоснованное нападение России на украинские военно-морские суда в Керченском проливе". В случае одобрения американского Конгресса, средства будут выделены Киеву с целью "дальнейшего наращивания военно-морских сил Украины".Кроме этого, стало известно, что увеличить военную помощь, "в связи с агрессивными действиями России в Азовском и Черном морях", планируют давние "друзья" Украины - Литва и Великобритания. Госдеп США не сообщает, в чем будет заключаться литовско-британская помощь, но свои дополнительные 10 млн. долларов выделяет ВМСУ "в знак солидарности" с Литвой и Британией.Не обошлось и без очередных требований "немедленно вернуть Украине незаконно задержанные украинские корабли и моряков", обеспечить свободное судоходство в Черном и Азовском морях.Ранее секретарь СНБО Украины Турчинов заявил, что украинским ВМСУ "необходимо повторить прорыв" через Керченский пролив. В принципе, если за каждые два катера и старый буксир, задержанных Россией, Вашингтон будет выделять по 10 млн. долларов, будет не удивительно, если в ближайшее время весь украинский флот переместится в Крым, а кто-то построит очередную виллу на берегу Средиземного моря.