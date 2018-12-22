На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в СССР энергоблок РБМК-1000

В субботу на Ленинградской АЭС был навсегда остановлен первый в мире энергоблок с реактором РБМК-1000, эксплуатировавшийся на электростанции более 40 лет, сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом".Как сообщили в Росэнеогоатоме, энергоблок с реактором РБМК-1000 был запущен 21 декабря 1973 года и безупречно и безопасно проработал 45 лет. 21 декабря в 23:30 он был окончательно остановлен, штатно заглушен и отключен от единой энергосистемы России. Вместо него в энергосеть включился энергоблок поколения 3+ повышенной мощности ВВЭР-1200, проектный срок эксплуатации которого составляет 60 лет.Реактор РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах) в СССР был впервые установлен на Ленинградской АЭС. Решение о строительстве АЭС было принято в сентябре 1966 года. Строительство первого блока было закончено в 1973 году. Изначально срок службы РБМК-1000 составлял 30 лет, но впоследствии был продлен до 45.На сегодняшний день в России эксплуатируются еще девять блоков РБМК-1000 - на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. Спроектированные и созданные почти полвека назад реакторы РБМК-1000 по уровню безопасности соответствуют международным требованиям.