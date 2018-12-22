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Немецкий журнал рассказал о риске повтора "керченского инцидента" в Арктике

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Немецкое издание Telepolis не исключило в скором времени повторение "Керченского инцидента", но уже в других "районах, контролируемых Россией". По мнению авторов, подобный инцидент может произойти в Арктике, пишет издание.

Немецкий журнал рассказал о риске повтора "керченского инцидента" в Арктике



Как пишет немецкий интернет-журнал, инцидент, подобный тому, что произошел в Керченском проливе 25 ноября, может произойти в контролируемых Россией районах Арктики, поскольку Соединенные Штаты могут его попросту спровоцировать своей политикой "по обеспечению свободы морской навигации", которую они применяют по всему миру.

Как отметили в издании, в последнее время Россия значительно усилила контроль над своими прибрежными водами, разворачивает в Арктике значительные военные силы, строит морские и авиационные базы, всячески наращивая свое присутствие в регионе.

Между тем, в НАТО ранее заявляли, что альянс также будет увеличивать свое присутствие в Арктике в ответ на военное присутствие России. Кроме этого, Соединенные Штаты "пригрозили", что могут действовать на спорных территориях. Об этом заявлял вице-адмирал Эндрю Льюис, командующий воссозданным Вторым флотом ВМС США.

Россия, действуя в Керченском проливе, показала, что может действовать "агрессивнее" по защите своих интересов, поэтому столкновение американских и российских интересов может привести к подобным инцидентам в Арктике или других морях, заключает автор статьи.
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