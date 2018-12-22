Российские истребители возвращаются на крымский аэродром "Бельбек"

Минобороны России приняло решение о возврате на крымский аэродром "Бельбек" истребителей 4-й армии ПВО и ВВС Южного военного округа. Сегодня на реконструированный аэродром совершили техническую посадку два истребителя Су-30М2, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Согласно сообщению пресс-службы округа, сегодня на отремонтированную взлетно-посадочную полосу аэродрома "Бельбек" совершили техническую посадку два истребителя Су-30М2, на одном из них в Крым прибыл командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов. Всего на аэродром в течении дня должны быть перебазированы более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО. На время реконструкции аэродрома самолеты дислоцировались в Краснодарском крае. В будущем планируется перебазировать на аэродром авиационный полк истребителей.На сегодняшний день на аэродроме полностью завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3 тыс. 450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадок специального назначения. Теперь аэродром может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортники."Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром, в 1980-х его стали использовать для приема правительственных самолетов. .