Британский корабль-разведчик покинул порт Одессы

Британский корабль-разведчик "Эко" (HMS Echo) покинул порт Одессы, проведя в украинском порту три дня. В настоящее время корабль движется в юго-восточном направлении, следует из сообщений западных мониторинговых ресурсов.Разведывательный корабль "Эко" (HMS Echo) британского Королевского Военно-морского флота, считающийся многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем, вошел в Черное море 17 декабря, пройдя Босфор. 19 декабря он прибыл в Одессу, где простоял три дня. За это время его посетили британский министр обороны Гэвин Уильямсон и глава украинского военного ведомства Степан Полторак, которые провели на его борту переговоры. Позднее украинские СМИ сообщили, что после выхода из Одессы, британский корабль проведет совместные маневры с флагманом Военно-морских сил Украины — фрегатом "Гетман Сагайдачный".Кроме имеющейся на борту разведывательной аппаратуры, на "Эко" имеется вооружение - две 20-мм автоматические пушки Эрликон, три пулемета типа Миниган, четыре пулемета общей поддержки калибра 7,62 мм класса FN MAG.Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что корабль-разведчик останется в Черном море "на длительный срок". Однако, в соответствии с Конвенцией Монтре, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. Предполагается, что по истечении этого срока HMS Echo сменит его систершип HMS Enterprise.