Разведка ЛДНР фиксирует переброску тяжелой техники к линии разграничения

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала прибытие на железнодорожную станцию в Рубежном двух составов с военной техникой. Данную информацию также подтверждают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщил на брифинге начальник пресс-службы управления НМ ЛНР Яков Осадчий.По данным разведки, на двух составах, прибывших на станцию Рубежное, украинские силовики перебросили танки Т-64, боевые машины пехоты БМП-1, противотанковые пушки МТ-12. Ранее к линии разграничения прибыла колонна из пяти танков, восьми БМП, четырех гаубиц Д-30 и 14 военных автомобилей, а несколькими днями ранее в Рубежное пришел еще один эшелон с ЗРК "Стрела-10" и военными машинами.В тоже время разведка НМ ДНР сообщает о переброске в район к западу от Горловки 12 РЗСО "Град". Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.По данным разведки, украинские силовики разместили в районе Калинового (в 13 км от линии соприкосновения) артиллерийский дивизион 152-мм гаубиц 2С3 "Акация" и 12 боевых машин РСЗО "Град". На позиции данных подразделений подвозят боеприпасы для орудий и установок, в том числе и фосфорные.Также сообщается, что в Артемовск прибыли подразделения, входящие в состав 46-го националистического батальона "Донбасс".Ранее к северу от Горловки было проведено учение ВСУ, в котором участвовали РСЗО "Град", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Акация", а также 100-мм пушки МТ-12.