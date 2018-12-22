Китай успешно вывел в космос экспериментальный спутник связи

Китай провел очередной успешный запуск экспериментального спутника связи в рамках проекта "Хунъюнь", сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство "Синьхуа".Ракета-носитель "Чанчжэн-11" стартовала с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае 22 декабря в 7:51 по местному времени (02:51 мск) и вывела на заданную орбиту экспериментальный спутник связи, который стал первым в создаваемой Китаем низкоорбитальной системе спутниковой связи "Хунъюнь" национального значения. Всего до конца 2022 года планируется вывести на орбиту 60 спутников для данной системы, а в последствии добавить к ним еще 200 меньших по размеру аппаратов, после чего формирование системы с глубоким покрытием будет закончено..Создаваемая Китаем система спутниковой связи Хунъюнь" вместе с национальной спутниковой навигационной системой "Бэйдоу" войдут в глобальную систему позиционирования и навигации "Куйлун".Предыдущий запуск Национальное космическое управление Китая произвело в начале декабря, когда запустило в космос платформу с луноходом "Чанъэ-4" на борту для изучения обратной стороны Луны.