Венгерская армия приняла на вооружение "стрелковку" чешского производства
Венгерские вооруженные силы начали процесс перевооружения стрелковым оружием нового поколения. Первыми партию нового оружия получила военная полиция ВС Венгрии, сообщает блог bmpd.
Как сообщается, на вооружение венгерской армии принимаются образцы оружия чешского производства: 5,56-мм автоматические винтовки CZ 806 BREN 2, 9-мм пистолеты-пулеметы SCORPION EVO 3 и пистолеты Р-07 и Р-09. Оружие собирается на венгерском предприятии НМ Arsenal в Кишкунфеледьхазе.
Ранее чешское предприятие Ceska Zbrojovka (CZ), разработавшая данное оружие, заключило соглашение с принадлежащим Минобороны Венгрии предприятием НМ Arsenal, согласно которому в Венгрии организуется производство оружия при содействии CZ. Стоимость соглашения 100 млн. евро, оно предусматривает выпуск до 2028 года на НМ Arsenal до 200 тысяч единиц оружия по лицензии CZ, в том числе с правом экспорта. Министр обороны Венгрии заявил, что планируется организация производства в Венгрии патронов для указанных образцов оружия.
Венгрия стала всего лишь третьим государством, после Чехии и Словакии, чья армия принимает на вооружение новое поколение автоматического оружия CZ 805/806/807 под брендом BREN.
В настоящее время на вооружении венгерской армии находятся автоматы АК-63 - венгерский вариант АКМ под патрон 7,62 х 39 мм.
Ранее сообщалось, что венгерское Минобороны закупает германские танки Leopard 2A7+ и cамоходные гаубицы PzH 2000 на замену советским танкам Т-72М/М1 и гаубицам Д-30.
5,56-мм автоматическая винтовка Ceska Zbrojovka CZ 806 BREN 2
Как сообщается, на вооружение венгерской армии принимаются образцы оружия чешского производства: 5,56-мм автоматические винтовки CZ 806 BREN 2, 9-мм пистолеты-пулеметы SCORPION EVO 3 и пистолеты Р-07 и Р-09. Оружие собирается на венгерском предприятии НМ Arsenal в Кишкунфеледьхазе.
Ранее чешское предприятие Ceska Zbrojovka (CZ), разработавшая данное оружие, заключило соглашение с принадлежащим Минобороны Венгрии предприятием НМ Arsenal, согласно которому в Венгрии организуется производство оружия при содействии CZ. Стоимость соглашения 100 млн. евро, оно предусматривает выпуск до 2028 года на НМ Arsenal до 200 тысяч единиц оружия по лицензии CZ, в том числе с правом экспорта. Министр обороны Венгрии заявил, что планируется организация производства в Венгрии патронов для указанных образцов оружия.
Венгрия стала всего лишь третьим государством, после Чехии и Словакии, чья армия принимает на вооружение новое поколение автоматического оружия CZ 805/806/807 под брендом BREN.
В настоящее время на вооружении венгерской армии находятся автоматы АК-63 - венгерский вариант АКМ под патрон 7,62 х 39 мм.
Ранее сообщалось, что венгерское Минобороны закупает германские танки Leopard 2A7+ и cамоходные гаубицы PzH 2000 на замену советским танкам Т-72М/М1 и гаубицам Д-30.
Сверху вниз: 5,56-мм автоматическая винтовка CZ 806 BREN 2,.9-мм пистолет-пулемет CZ SCORPION EVO 3 и 9-мм пистолет CZ P-09
- Использованы фотографии:
- Máthé Zoltán / MTI
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