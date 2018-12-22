Порошенко переименовал украинскую православную церковь

Украинский президент Порошенко продолжает нарушать конституцию Украины, напрямую вмешиваясь в действия церкви. Сегодня он подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви. об этом сообщает пресс-служба президента Украины.Согласно новому закону, каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, центр управления которой находится в "стране-агрессоре", обязана в своем названии указывать принадлежность к этой стране. Таким образом, в названии канонической УПЦ должно быть указано, что она принадлежит к русской православной церкви (РПЦ).По словам Порошенко, переименование УПЦ даст гражданам "полноту информации" к какому государству принадлежит эта церковь, чтобы им было "легче сделать свой выбор". При этом он утверждает, что на Украине придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.Ранее данный закон был принят Верховной Радой Украины, хотя сами депутаты признавали, что он противоречит основному закону государства.Согласно Конституции Украины, церковь отделена от государства, и государство не должно вмешиваться в дела церкви. Основной закон определяет равенство всех религий перед законом, поэтому нельзя устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.