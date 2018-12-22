Порошенко переименовал украинскую православную церковь
Украинский президент Порошенко продолжает нарушать конституцию Украины, напрямую вмешиваясь в действия церкви. Сегодня он подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви. об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Согласно новому закону, каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, центр управления которой находится в "стране-агрессоре", обязана в своем названии указывать принадлежность к этой стране. Таким образом, в названии канонической УПЦ должно быть указано, что она принадлежит к русской православной церкви (РПЦ).
По словам Порошенко, переименование УПЦ даст гражданам "полноту информации" к какому государству принадлежит эта церковь, чтобы им было "легче сделать свой выбор". При этом он утверждает, что на Украине придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.
Ранее данный закон был принят Верховной Радой Украины, хотя сами депутаты признавали, что он противоречит основному закону государства.
Согласно Конституции Украины, церковь отделена от государства, и государство не должно вмешиваться в дела церкви. Основной закон определяет равенство всех религий перед законом, поэтому нельзя устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.
Согласно новому закону, каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, центр управления которой находится в "стране-агрессоре", обязана в своем названии указывать принадлежность к этой стране. Таким образом, в названии канонической УПЦ должно быть указано, что она принадлежит к русской православной церкви (РПЦ).
По словам Порошенко, переименование УПЦ даст гражданам "полноту информации" к какому государству принадлежит эта церковь, чтобы им было "легче сделать свой выбор". При этом он утверждает, что на Украине придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.
Ранее данный закон был принят Верховной Радой Украины, хотя сами депутаты признавали, что он противоречит основному закону государства.
Согласно Конституции Украины, церковь отделена от государства, и государство не должно вмешиваться в дела церкви. Основной закон определяет равенство всех религий перед законом, поэтому нельзя устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.
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- https://twitter.com/STsegolko
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