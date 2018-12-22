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США возвращают на вооружение АПЛ типа Los Angeles ПКР "Гарпун"

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Командование американских Военно-морских сил приняло решение о возвращении на вооружение субмарин типа Los Angeles противокорабельных ракет. Контракт, предусматривающий ряд работ, направленных на возобновление вооружения субмарин ракетами, заключен между ВМС США и компанией Boeing, передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com.

США возвращают на вооружение АПЛ типа Los Angeles ПКР "Гарпун"



Как сообщает издание, противокорабельные ракеты UGM-84 Harpoon входили в штатное вооружение американских подводных лодок типа Los Angeles. В 1997 году командование ВМС США отказалось от модификации ракеты, предназначенной для подводного пуска. В настоящее время возникла необходимость в возвращении на субмарины типа Los Angeles противокорабельных ракет, но новые модификации ПКР "Гарпун" для устаревающих подлодок не подходят.

В связи с этим, командование ВМС США заключило с компанией Boeing контракт, в рамках которого будет разработана возможность установки новых моделей ПКР "Гарпун" на подводные лодки.

Как сообщается, решение о возвращении на вооружение подлодок типа Los Angeles ПКР "Гарпун" принято из-за активности Китая в Южно-Китайском море. По крайней мере, это является одной из главных причин.

Подводные лодки типа типа Los Angeles приняты на вооружение 1977 году, всего построено 62 подлодки. Они предназначены для борьбы с подводным и надводным флотами противника, ведения разведывательных и специальных операций, переброски спецподразделений, а также нанесения ракетных ударов и минирования.
Использованы фотографии:
navy.mil
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