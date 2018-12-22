Первый полёт совершил десятый модернизированный Ил-76МД-90А

В Ульяновске сегодня совершил свой первый полет десятый модернизированный серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.В настоящее время в Ульяновске строится серия из 39 самолетов, заказанных Минобороны России. Модернизированный Ил-76МД-90А имеет ряд существенных отличий от серийных самолётов Ил-76МД. На самолете установлено новое крыло и усиленное шасси, благодаря чему максимальная взлётная масса повышена со 190 до 210 тонн, а максимальная полезная нагрузка - с 47 до 60 тонн. Установлены новые двигатели ПС-90А-76 вместо Д-30КП2. Самолёт получил современный пилотажно-навигационный комплекс и «стеклянную» кабину экипажа. Самолет способен взлетать и садиться на грунтовые аэродромы и перевозить до 126 десантников.Также свой второй полет, но в Таганроге, совершил многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100. В рамках летно-конструкторских испытаний были проверены аэродинамические характеристики самолета и работоспособность авионики. Самолет продемонстрировал штатное поведение на всех режимах полета: самолетные системы и система управления двигателями отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших этапов испытаний.В тоже время сообщается, что военно-транспортный самолет Ил-112В отправится в первый полет до конца января 2019 года. По итогам полета первой машины, Минобороны РФ примет решение о закупке еще двух самолетов для испытаний. Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный с нуля в России. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.