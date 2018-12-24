И братский Союз уже не вековой?
С тех пор как распался СССР, прошло уже почти тридцать лет, и до сих пор лишь одна из бывших союзных республик не давала поводов сомневаться в том, что она для России так и остаётся союзной. Не формально, в мало кому понятном Союзном государстве, а реально, «по жизни». Нет, после Абхазии и Осетии, после Крыма, а особенно, после Донбасса, кое-какие сомнения всё же стали закрадываться, но не более того.
Впрочем, всё это не более чем лирика, предваряющая что-то вроде разбора очередной российско-белорусской патовой ситуации. Именно в неё медленно, но, увы, верно вползает сама Беларусь, точнее, её руководство. А вслед за ней не только мало что дающее, кроме свободного пересечения границ, разумеется, Союзное государство, но также и куда более серьёзное, хотя бы с экономической точки зрения, образование – ЕАЭС.
Последним счётом, который попыталась выставить «союзная» республика России, стали потери белорусского бюджета от российского налогового маневра. В Минске их оценили в 383 млн. долларов — 240 миллионов из-за «ухудшения экономики нефтеперерабатывающих заводов» и ещё 143 миллиона из-за «снижения поступлений налогов в бюджет». По сравнению с самого разного рода потерями российского бюджета, которые связаны с российско-белорусским сотрудничеством, это сущие гроши, но об этом чуть ниже.
Российская нефть годами, точнее, уже десятилетиями, поставляется в Белоруссию без взимания экспортных пошлин. Вечный торг по газу, в который чуть ли не ежегодно вступает Беларусь с «Газпромом», на днях едва не обернулся скандалом на высшем уровне. Но, похоже, Минску опять мало скидок, преференций, торговых привилегий и льгот, мало того, что Москва закрывает глаза на белорусские махинации с санкционными и антисанкционными товарами.
Ближайшие соратники Лукашенко, в отличие от самого «батьки», даже не пытаются как-то камуфлировать, что им нужно ещё больше, ещё дешевле и, опять же, кто-то за это должен ответить, точнее, заплатить. Кто? Понятное дело – Россия. Ответ же российского минфина не заставил себя ждать. Глава финансового ведомства Антон Силуанов тут же дал понять, что «Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ».
При этом подавляющее большинство россиян продолжает жить в счастливом неведении о том, что реально происходит в Беларуси и как сегодня живётся простому белорусу. Более того, у того же подавляющего большинства где-то в глубине души есть не менее счастливая уверенность, что уж Белоруссию-то мы ни при каких раскладах не потеряем. А в случае чего и вовсе присоединим – если надо, автономией, а ещё лучше – шестью областями, за право которых во всём равняться на Смоленщину и Брянщину недавно так эмоционально высказался «союзный» президент Александр Лукашенко.
Нет, он, конечно, прежде всего имел в виду цены на газ, но ведь с российскими газовыми ценами и существовать придётся примерно так же, как в России. С её безработицей и раздраем, с её нечищенными двориками и зажравшимися чинушами, с единственной порой надеждой человека на самого себя. А ещё — с олигархами, коррупцией и с отсутствием даже тех минимальных социальных гарантий, что пока ещё есть в Беларуси.
И уж если в самой Беларуси чуть ли не громче, чем о тяге к Западу, сегодня заговорили о возврате в СССР, а для начала – в Россию, это свидетельствует о многом. Но в первую очередь о том, что пресловутая свита, впрочем, не без вклада самого короля, затолкала его в странное положение легитимного лидера при нелегитимном электорате.
А электорат белорусский явно подкачал, если даже в продвинутом Twitter, где сплошь отборная либерал-продвинутая публика, под стать российскому премьеру и американскому президенту, вдруг взял и выдал целых 8 процентов за немедленное вхождение Белоруссии в состав России. Не СССР, а сразу – России, а там уж посмотрим. В «Одноклассниках» туда же отнюдь не прочь двинуть сразу 55 процентов опрошенных, в региональных сетях – от 40 и больше процентов, и только в Минске – «всего» 24 процента.
Белорусов долго и упорно стращали тем, что Россия хочет их поглотить. Не президент российский, не думцы, а Россия вообще, в крайнем случае – олигархи и их окружение. «Батька» Лукашенко не уставал выражать своё непонимание самого понятия «русский мир», пытаясь доказать недоказуемое – что белорусы, мол, совсем другие, чем русские. Запугивание и такое беспардонное стремление пудрить мозги «своим ребятам», кажется, сработали с точностью до наоборот, и вместо того чтобы окончательно развернуться лицом к Западу, как к тому лесу, народ повернулся к нему задом.
Вовсе не собираюсь тут агитировать за единство единой великорусской нации, но уж тем более не стану говорить о каких-то национальных особенностях белорусов. Но у тех, кто живёт в Белоруссии, ещё слишком свежий исторический опыт, чтобы не смекнуть, что в Европе их маленькая, но гордая держава обязательно окажется не на вторых и даже не на третьих ролях. Даже к польско-литовскому альянсу, вроде бы возрождающему Речь Посполитую, можно примкнуть только третьим, да и то, если Украина не опередит. Какую-нибудь крохотную Черногорию, точнее, её политиков, вполне устраивает положение Монте-Негро с членством в НАТО и безвизовым режимом для русских с их многомиллионными инвестициями. Но ничего подобного Белоруссию вообще-то не ждёт.
Впрочем, думается, что не только электорат, но и та самая свита Лукашенко, да и чиновничество не столь высокого уровня уже больше не боится ситуации «без батьки». К тому же никакой реальной угрозы попасть «под русские танки» для них не существует. Кое-кто, к примеру, министр иностранных дел Владимир Макей со товарищи, конечно, явно заигрались в белорусский вариант необандеровщины, но ведь бросить эту забаву никогда не поздно.
Белорусского министра иностранных дел Владимира Макея не раз заносило, но всё же не так лихо, как его украинского коллегу Климкина
Вхождение в российскую элиту при необходимости вообще может пройти так же плавно, как это получилось для Крыма и Севастополя. А в том, что российская элита даже на местах живёт куда лучше белорусской, вообще нет сомнений.
Все рассуждения такого рода сразу заставляют вспомнить наши аргументы пятилетней давности в пользу мирных договорённостей России с нарождающейся майданной властью. Да, потом России пришлось возвращать под свой триколор Крым и помогать отбиваться Донбассу. Но ведь в последнее время, при всей нашей риторике отнюдь не в пользу киевских властей, при церковном расколе, больше похожем на развод скандального семейства, к примеру, снова стал расти оборот нашей взаимной торговли. Да и по старым долгам, при всей прижимистости и жуликоватости украинского руководства, о прямом «кидалове» речь всё же не идёт.
Фактически сегодня речь идёт о том, что России снова придётся платить. Но я не раз слышал от деловых людей такую точку зрения, что, возможно, Крым было бы лучше просто купить. Сумасшедшие в Верховной раде готовы голосовать за войну, явно не понимая, что их же солдатики при массовом призыве так же массово рванут в плен. В русский плен, как они уже рвали в Донбассе. Нет, профи драться будут. Может быть, даже до последнего, и как же страшно, что современные войны, опять, как в средние века, стали делом профессионалов. Ну а Белоруссии, в таком случае, границы закрыть всё же придётся, так, может, это и есть ещё одна причина того, что стольким многим в этой стране захотелось «домой в Россию».
А ведь из Москвы ни разу не то что отмашки или сигнала, даже намёка на всякого рода пророссийские опросы не поступало. Москва уже рискнула с Крымом, хотя больше из стратегических соображений, Москва до сих пор не имеет даже планов, как быть с Донбассом, хотя там с электоратом всё лучше некуда, а тут ещё такой «подарок» из союзной Белоруссии. В иные времена, всего-то лет восемьдесят назад, подобное присоединение не вызвало бы просто никаких вопросов, но на дворе-то XXI век, где Россия с очень и очень переменным успехом пытается играть роль чуть ли не «всемирного законника».
Вот и приходится платить. За политическую лояльность, за поддержку в том же ЕАЭС, когда чудит Армения, торгуются новички из Киргизии или взбрыкивает явно стареющий и теряющий терпение казахский лидер. Даже за сомнительное посредничество по ситуации на Донбассе, и за фактически открытый «чёрный ход» на Украину.
И платить приходится не просто много, а очень много, о чём было обещано сказать чуть выше. Только преференции по нефти и газу на протяжении уже почти прошедших восемнадцати лет третьего тысячелетия годов эксперты оценивают в 100 миллиардов долларов. За отказ Беларуси от перехода на российский рубль и за постоянные расчёты в долларах, даже зачастую в «союзных» делах, Россия, по самым скромных оценкам, заплатила в той или иной форме ещё больше – до 150 миллиардов. Российский премьер Дмитрий Медведев не так давно просто обозначил «сумму консолидированной поддержки Российской Федерацией экономики Республики Беларусь». Она, по его словам, составляет от 4 до 4,5 млрд. долларов.
Вы наверняка обращали внимание, что подавляющее большинство россиян не сможет даже припомнить фамилии ни одного из белорусских политиков, кроме «батьки», а как зовут белорусского посла в Москве, с трудом вспомнят даже коллеги-журналисты из профильных изданий. Но, впрочем, быть может, всё это даже хорошо, особенно с учётом не самого позитивного информационного фона вокруг того же Лукашенко и настроений в Белоруссии. Но вообще-то, неплохо было бы знать, с кого и за что потом спросить. Уж белорусы-то точно знают в России очень многих, помимо президента Путина.
Впрочем, всё это не более чем лирика, предваряющая что-то вроде разбора очередной российско-белорусской патовой ситуации. Именно в неё медленно, но, увы, верно вползает сама Беларусь, точнее, её руководство. А вслед за ней не только мало что дающее, кроме свободного пересечения границ, разумеется, Союзное государство, но также и куда более серьёзное, хотя бы с экономической точки зрения, образование – ЕАЭС.
Последним счётом, который попыталась выставить «союзная» республика России, стали потери белорусского бюджета от российского налогового маневра. В Минске их оценили в 383 млн. долларов — 240 миллионов из-за «ухудшения экономики нефтеперерабатывающих заводов» и ещё 143 миллиона из-за «снижения поступлений налогов в бюджет». По сравнению с самого разного рода потерями российского бюджета, которые связаны с российско-белорусским сотрудничеством, это сущие гроши, но об этом чуть ниже.
Российская нефть годами, точнее, уже десятилетиями, поставляется в Белоруссию без взимания экспортных пошлин. Вечный торг по газу, в который чуть ли не ежегодно вступает Беларусь с «Газпромом», на днях едва не обернулся скандалом на высшем уровне. Но, похоже, Минску опять мало скидок, преференций, торговых привилегий и льгот, мало того, что Москва закрывает глаза на белорусские махинации с санкционными и антисанкционными товарами.
Ближайшие соратники Лукашенко, в отличие от самого «батьки», даже не пытаются как-то камуфлировать, что им нужно ещё больше, ещё дешевле и, опять же, кто-то за это должен ответить, точнее, заплатить. Кто? Понятное дело – Россия. Ответ же российского минфина не заставил себя ждать. Глава финансового ведомства Антон Силуанов тут же дал понять, что «Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ».
При этом подавляющее большинство россиян продолжает жить в счастливом неведении о том, что реально происходит в Беларуси и как сегодня живётся простому белорусу. Более того, у того же подавляющего большинства где-то в глубине души есть не менее счастливая уверенность, что уж Белоруссию-то мы ни при каких раскладах не потеряем. А в случае чего и вовсе присоединим – если надо, автономией, а ещё лучше – шестью областями, за право которых во всём равняться на Смоленщину и Брянщину недавно так эмоционально высказался «союзный» президент Александр Лукашенко.
Нет, он, конечно, прежде всего имел в виду цены на газ, но ведь с российскими газовыми ценами и существовать придётся примерно так же, как в России. С её безработицей и раздраем, с её нечищенными двориками и зажравшимися чинушами, с единственной порой надеждой человека на самого себя. А ещё — с олигархами, коррупцией и с отсутствием даже тех минимальных социальных гарантий, что пока ещё есть в Беларуси.
И уж если в самой Беларуси чуть ли не громче, чем о тяге к Западу, сегодня заговорили о возврате в СССР, а для начала – в Россию, это свидетельствует о многом. Но в первую очередь о том, что пресловутая свита, впрочем, не без вклада самого короля, затолкала его в странное положение легитимного лидера при нелегитимном электорате.
А электорат белорусский явно подкачал, если даже в продвинутом Twitter, где сплошь отборная либерал-продвинутая публика, под стать российскому премьеру и американскому президенту, вдруг взял и выдал целых 8 процентов за немедленное вхождение Белоруссии в состав России. Не СССР, а сразу – России, а там уж посмотрим. В «Одноклассниках» туда же отнюдь не прочь двинуть сразу 55 процентов опрошенных, в региональных сетях – от 40 и больше процентов, и только в Минске – «всего» 24 процента.
Белорусов долго и упорно стращали тем, что Россия хочет их поглотить. Не президент российский, не думцы, а Россия вообще, в крайнем случае – олигархи и их окружение. «Батька» Лукашенко не уставал выражать своё непонимание самого понятия «русский мир», пытаясь доказать недоказуемое – что белорусы, мол, совсем другие, чем русские. Запугивание и такое беспардонное стремление пудрить мозги «своим ребятам», кажется, сработали с точностью до наоборот, и вместо того чтобы окончательно развернуться лицом к Западу, как к тому лесу, народ повернулся к нему задом.
Вовсе не собираюсь тут агитировать за единство единой великорусской нации, но уж тем более не стану говорить о каких-то национальных особенностях белорусов. Но у тех, кто живёт в Белоруссии, ещё слишком свежий исторический опыт, чтобы не смекнуть, что в Европе их маленькая, но гордая держава обязательно окажется не на вторых и даже не на третьих ролях. Даже к польско-литовскому альянсу, вроде бы возрождающему Речь Посполитую, можно примкнуть только третьим, да и то, если Украина не опередит. Какую-нибудь крохотную Черногорию, точнее, её политиков, вполне устраивает положение Монте-Негро с членством в НАТО и безвизовым режимом для русских с их многомиллионными инвестициями. Но ничего подобного Белоруссию вообще-то не ждёт.
Впрочем, думается, что не только электорат, но и та самая свита Лукашенко, да и чиновничество не столь высокого уровня уже больше не боится ситуации «без батьки». К тому же никакой реальной угрозы попасть «под русские танки» для них не существует. Кое-кто, к примеру, министр иностранных дел Владимир Макей со товарищи, конечно, явно заигрались в белорусский вариант необандеровщины, но ведь бросить эту забаву никогда не поздно.
Белорусского министра иностранных дел Владимира Макея не раз заносило, но всё же не так лихо, как его украинского коллегу Климкина
Вхождение в российскую элиту при необходимости вообще может пройти так же плавно, как это получилось для Крыма и Севастополя. А в том, что российская элита даже на местах живёт куда лучше белорусской, вообще нет сомнений.
Все рассуждения такого рода сразу заставляют вспомнить наши аргументы пятилетней давности в пользу мирных договорённостей России с нарождающейся майданной властью. Да, потом России пришлось возвращать под свой триколор Крым и помогать отбиваться Донбассу. Но ведь в последнее время, при всей нашей риторике отнюдь не в пользу киевских властей, при церковном расколе, больше похожем на развод скандального семейства, к примеру, снова стал расти оборот нашей взаимной торговли. Да и по старым долгам, при всей прижимистости и жуликоватости украинского руководства, о прямом «кидалове» речь всё же не идёт.
Фактически сегодня речь идёт о том, что России снова придётся платить. Но я не раз слышал от деловых людей такую точку зрения, что, возможно, Крым было бы лучше просто купить. Сумасшедшие в Верховной раде готовы голосовать за войну, явно не понимая, что их же солдатики при массовом призыве так же массово рванут в плен. В русский плен, как они уже рвали в Донбассе. Нет, профи драться будут. Может быть, даже до последнего, и как же страшно, что современные войны, опять, как в средние века, стали делом профессионалов. Ну а Белоруссии, в таком случае, границы закрыть всё же придётся, так, может, это и есть ещё одна причина того, что стольким многим в этой стране захотелось «домой в Россию».
А ведь из Москвы ни разу не то что отмашки или сигнала, даже намёка на всякого рода пророссийские опросы не поступало. Москва уже рискнула с Крымом, хотя больше из стратегических соображений, Москва до сих пор не имеет даже планов, как быть с Донбассом, хотя там с электоратом всё лучше некуда, а тут ещё такой «подарок» из союзной Белоруссии. В иные времена, всего-то лет восемьдесят назад, подобное присоединение не вызвало бы просто никаких вопросов, но на дворе-то XXI век, где Россия с очень и очень переменным успехом пытается играть роль чуть ли не «всемирного законника».
Вот и приходится платить. За политическую лояльность, за поддержку в том же ЕАЭС, когда чудит Армения, торгуются новички из Киргизии или взбрыкивает явно стареющий и теряющий терпение казахский лидер. Даже за сомнительное посредничество по ситуации на Донбассе, и за фактически открытый «чёрный ход» на Украину.
И платить приходится не просто много, а очень много, о чём было обещано сказать чуть выше. Только преференции по нефти и газу на протяжении уже почти прошедших восемнадцати лет третьего тысячелетия годов эксперты оценивают в 100 миллиардов долларов. За отказ Беларуси от перехода на российский рубль и за постоянные расчёты в долларах, даже зачастую в «союзных» делах, Россия, по самым скромных оценкам, заплатила в той или иной форме ещё больше – до 150 миллиардов. Российский премьер Дмитрий Медведев не так давно просто обозначил «сумму консолидированной поддержки Российской Федерацией экономики Республики Беларусь». Она, по его словам, составляет от 4 до 4,5 млрд. долларов.
Вы наверняка обращали внимание, что подавляющее большинство россиян не сможет даже припомнить фамилии ни одного из белорусских политиков, кроме «батьки», а как зовут белорусского посла в Москве, с трудом вспомнят даже коллеги-журналисты из профильных изданий. Но, впрочем, быть может, всё это даже хорошо, особенно с учётом не самого позитивного информационного фона вокруг того же Лукашенко и настроений в Белоруссии. Но вообще-то, неплохо было бы знать, с кого и за что потом спросить. Уж белорусы-то точно знают в России очень многих, помимо президента Путина.
- Автор:
- Алексей Подымов
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