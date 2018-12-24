И братский Союз уже не вековой?

С тех пор как распался СССР, прошло уже почти тридцать лет, и до сих пор лишь одна из бывших союзных республик не давала поводов сомневаться в том, что она для России так и остаётся союзной. Не формально, в мало кому понятном Союзном государстве, а реально, «по жизни». Нет, после Абхазии и Осетии, после Крыма, а особенно, после Донбасса, кое-какие сомнения всё же стали закрадываться, но не более того.Впрочем, всё это не более чем лирика, предваряющая что-то вроде разбора очередной российско-белорусской патовой ситуации. Именно в неё медленно, но, увы, верно вползает сама Беларусь, точнее, её руководство. А вслед за ней не только мало что дающее, кроме свободного пересечения границ, разумеется, Союзное государство, но также и куда более серьёзное, хотя бы с экономической точки зрения, образование – ЕАЭС.Последним счётом, который попыталась выставить «союзная» республика России, стали потери белорусского бюджета от российского налогового маневра. В Минске их оценили в 383 млн. долларов — 240 миллионов из-за «ухудшения экономики нефтеперерабатывающих заводов» и ещё 143 миллиона из-за «снижения поступлений налогов в бюджет». По сравнению с самого разного рода потерями российского бюджета, которые связаны с российско-белорусским сотрудничеством, это сущие гроши, но об этом чуть ниже.Российская нефть годами, точнее, уже десятилетиями, поставляется в Белоруссию без взимания экспортных пошлин. Вечный торг по газу, в который чуть ли не ежегодно вступает Беларусь с «Газпромом», на днях едва не обернулся скандалом на высшем уровне. Но, похоже, Минску опять мало скидок, преференций, торговых привилегий и льгот, мало того, что Москва закрывает глаза на белорусские махинации с санкционными и антисанкционными товарами.Ближайшие соратники Лукашенко, в отличие от самого «батьки», даже не пытаются как-то камуфлировать, что им нужно ещё больше, ещё дешевле и, опять же, кто-то за это должен ответить, точнее, заплатить. Кто? Понятное дело – Россия. Ответ же российского минфина не заставил себя ждать. Глава финансового ведомства Антон Силуанов тут же дал понять, что «Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ».При этом подавляющее большинство россиян продолжает жить в счастливом неведении о том, что реально происходит в Беларуси и как сегодня живётся простому белорусу. Более того, у того же подавляющего большинства где-то в глубине души есть не менее счастливая уверенность, что уж Белоруссию-то мы ни при каких раскладах не потеряем. А в случае чего и вовсе присоединим – если надо, автономией, а ещё лучше – шестью областями, за право которых во всём равняться на Смоленщину и Брянщину недавно так эмоционально высказался «союзный» президент Александр Лукашенко.Нет, он, конечно, прежде всего имел в виду цены на газ, но ведь с российскими газовыми ценами и существовать придётся примерно так же, как в России. С её безработицей и раздраем, с её нечищенными двориками и зажравшимися чинушами, с единственной порой надеждой человека на самого себя. А ещё — с олигархами, коррупцией и с отсутствием даже тех минимальных социальных гарантий, что пока ещё есть в Беларуси.И уж если в самой Беларуси чуть ли не громче, чем о тяге к Западу, сегодня заговорили о возврате в СССР, а для начала – в Россию, это свидетельствует о многом. Но в первую очередь о том, что пресловутая свита, впрочем, не без вклада самого короля, затолкала его в странное положение легитимного лидера при нелегитимном электорате.А электорат белорусский явно подкачал, если даже в продвинутом Twitter, где сплошь отборная либерал-продвинутая публика, под стать российскому премьеру и американскому президенту, вдруг взял и выдал целых 8 процентов за немедленное вхождение Белоруссии в состав России. Не СССР, а сразу – России, а там уж посмотрим. В «Одноклассниках» туда же отнюдь не прочь двинуть сразу 55 процентов опрошенных, в региональных сетях – от 40 и больше процентов, и только в Минске – «всего» 24 процента.Белорусов долго и упорно стращали тем, что Россия хочет их поглотить. Не президент российский, не думцы, а Россия вообще, в крайнем случае – олигархи и их окружение. «Батька» Лукашенко не уставал выражать своё непонимание самого понятия «русский мир», пытаясь доказать недоказуемое – что белорусы, мол, совсем другие, чем русские. Запугивание и такое беспардонное стремление пудрить мозги «своим ребятам», кажется, сработали с точностью до наоборот, и вместо того чтобы окончательно развернуться лицом к Западу, как к тому лесу, народ повернулся к нему задом.Вовсе не собираюсь тут агитировать за единство единой великорусской нации, но уж тем более не стану говорить о каких-то национальных особенностях белорусов. Но у тех, кто живёт в Белоруссии, ещё слишком свежий исторический опыт, чтобы не смекнуть, что в Европе их маленькая, но гордая держава обязательно окажется не на вторых и даже не на третьих ролях. Даже к польско-литовскому альянсу, вроде бы возрождающему Речь Посполитую, можно примкнуть только третьим, да и то, если Украина не опередит. Какую-нибудь крохотную Черногорию, точнее, её политиков, вполне устраивает положение Монте-Негро с членством в НАТО и безвизовым режимом для русских с их многомиллионными инвестициями. Но ничего подобного Белоруссию вообще-то не ждёт.Впрочем, думается, что не только электорат, но и та самая свита Лукашенко, да и чиновничество не столь высокого уровня уже больше не боится ситуации «без батьки». К тому же никакой реальной угрозы попасть «под русские танки» для них не существует. Кое-кто, к примеру, министр иностранных дел Владимир Макей со товарищи, конечно, явно заигрались в белорусский вариант необандеровщины, но ведь бросить эту забаву никогда не поздно.Вхождение в российскую элиту при необходимости вообще может пройти так же плавно, как это получилось для Крыма и Севастополя. А в том, что российская элита даже на местах живёт куда лучше белорусской, вообще нет сомнений.Все рассуждения такого рода сразу заставляют вспомнить наши аргументы пятилетней давности в пользу мирных договорённостей России с нарождающейся майданной властью. Да, потом России пришлось возвращать под свой триколор Крым и помогать отбиваться Донбассу. Но ведь в последнее время, при всей нашей риторике отнюдь не в пользу киевских властей, при церковном расколе, больше похожем на развод скандального семейства, к примеру, снова стал расти оборот нашей взаимной торговли. Да и по старым долгам, при всей прижимистости и жуликоватости украинского руководства, о прямом «кидалове» речь всё же не идёт.Фактически сегодня речь идёт о том, что России снова придётся платить. Но я не раз слышал от деловых людей такую точку зрения, что, возможно, Крым было бы лучше просто купить. Сумасшедшие в Верховной раде готовы голосовать за войну, явно не понимая, что их же солдатики при массовом призыве так же массово рванут в плен. В русский плен, как они уже рвали в Донбассе. Нет, профи драться будут. Может быть, даже до последнего, и как же страшно, что современные войны, опять, как в средние века, стали делом профессионалов. Ну а Белоруссии, в таком случае, границы закрыть всё же придётся, так, может, это и есть ещё одна причина того, что стольким многим в этой стране захотелось «домой в Россию».А ведь из Москвы ни разу не то что отмашки или сигнала, даже намёка на всякого рода пророссийские опросы не поступало. Москва уже рискнула с Крымом, хотя больше из стратегических соображений, Москва до сих пор не имеет даже планов, как быть с Донбассом, хотя там с электоратом всё лучше некуда, а тут ещё такой «подарок» из союзной Белоруссии. В иные времена, всего-то лет восемьдесят назад, подобное присоединение не вызвало бы просто никаких вопросов, но на дворе-то XXI век, где Россия с очень и очень переменным успехом пытается играть роль чуть ли не «всемирного законника».Вот и приходится платить. За политическую лояльность, за поддержку в том же ЕАЭС, когда чудит Армения, торгуются новички из Киргизии или взбрыкивает явно стареющий и теряющий терпение казахский лидер. Даже за сомнительное посредничество по ситуации на Донбассе, и за фактически открытый «чёрный ход» на Украину.И платить приходится не просто много, а очень много, о чём было обещано сказать чуть выше. Только преференции по нефти и газу на протяжении уже почти прошедших восемнадцати лет третьего тысячелетия годов эксперты оценивают в 100 миллиардов долларов. За отказ Беларуси от перехода на российский рубль и за постоянные расчёты в долларах, даже зачастую в «союзных» делах, Россия, по самым скромных оценкам, заплатила в той или иной форме ещё больше – до 150 миллиардов. Российский премьер Дмитрий Медведев не так давно просто обозначил «сумму консолидированной поддержки Российской Федерацией экономики Республики Беларусь». Она, по его словам, составляет от 4 до 4,5 млрд. долларов.Вы наверняка обращали внимание, что подавляющее большинство россиян не сможет даже припомнить фамилии ни одного из белорусских политиков, кроме «батьки», а как зовут белорусского посла в Москве, с трудом вспомнят даже коллеги-журналисты из профильных изданий. Но, впрочем, быть может, всё это даже хорошо, особенно с учётом не самого позитивного информационного фона вокруг того же Лукашенко и настроений в Белоруссии. Но вообще-то, неплохо было бы знать, с кого и за что потом спросить. Уж белорусы-то точно знают в России очень многих, помимо президента Путина.