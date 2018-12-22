Дональд Трамп переложил разгром остатков ИГИЛ в Сирии на "местные страны"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя свое решение о выводе американской армии с территории Сирии, заявил, что об остатках запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" позаботятся "местные страны", передает RT.Президент США Дональд Трамп, в частности заявил, что американская армия, заходя на территорию Сирии, рассчитывала выйти оттуда через три месяца, но осталась там на семь лет для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". По словам Трампа, когда он сел в кресло президента, в Сирии "был разгул ИГИЛ". В настоящее время террористы почти побеждены, но об их остатках могут позаботиться "местные страны", например - Турция. А американской армии пора возвращаться домой, добавил Трамп.Как всегда, американский лидер разместил свои высказывания на своей странице в сети Twitter.Ранее Дональд Трамп заявил, что американская коалиция разгромила террористов "Исламского государства" в Сирии, а это была единственная цель США в этой стране, поэтому американской армии пора покинуть ее территорию. Турецкие власти, комментируя решение США выйти из Сирии, заявили, что это будет способствовать политическому урегулированию в Сирии.В свою очередь, многие российские политологи не верят в окончательный вывод американских сил из Сирии, заявляя, что объявленный выход может затянуться на длительное время, возможно, что годы. Выведенные США силы могут располагаться на территории союзников, например, в Ираке, и в любой момент могут вернуться в Сирию.