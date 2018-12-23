Двойная атака камикадзе на президентский дворец

Рядом с местом подрыва одного из автомобилей со взрывчаткой недалеко от президентского дворца в столице Сомали

Саудовский новостной портал «Arab news» сообщает о произошедшей 22 декабря двойной атаке камикадзе-джихадистов на дворец президента в столице Сомали городе Могадишо.Как передают очевидцы, первый заминированный автомобиль, управляемый смертником, атаковал блокпост президентской охраны, расположенный примерно в 500 метрах от резиденции законно избранного главы Сомали.Однако, судя по всему, количество взрывчатки в нём было сравнительно небольшим. Несмотря на то, что его намерение атаковать было пропущено на пункте вооружённой охраны, в результате взрыва погибло всего несколько человек (президентских гвардейцев и случайных прохожих).По всей видимости, эта первая атака стала отвлекающим манёвром, который должен был привлечь внимание и, возможно, спровоцировать выезд президента из резиденции, тогда как второй автомобиль с камикадзе-джихадистом за рулём должен был совершить основную атаку. В целом примерно так и произошло, правда, не совсем по планам джихадистов из террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), взявшей на себя ответственно за оба взрыва.Подрыв первого автомобиля мобилизовал внимание охраны, и вторую машину-камикадзе удалось выявить ещё на одной из прилегающих улиц. К сожалению, огонь на поражение по автомобилю со взрывчаткой был открыт слишком поздно, и водителю всё же удалось направить его на один из постов охраны, хотя и не удалось атаковать саму резиденцию президента.В этой машине явно было намного больше взрывчатого вещества, так как, по словам свидетелей произошедшего, второй взрыв был намного сильнее первого и именно он дал большинство жертв (как среди военнослужащих, так и среди простых сомалийцев).Всего в результате обоих атак смертников на президентский дворец погибло как минимум 16 человек (включая одного международного журналиста, как раз проходившего КПП), и не менее 20 человек получили ранения (в том числе один правительственный чиновник высокого ранга, кортеж которого стал целью вместо кортежа президента Сомали).Несмотря на то, что группировка радикальных исламистов «Аш-Шабаб» была выбита из Могадишо ещё в 2011 году, она сохраняет контроль над значительными территориями в Сомали и прилегающих странах, а счёт её жертвам идёт уже на многие тысячи.Можно сказать, что в этот раз планы джихадистов потерпели крах, так как совершить покушение непосредственно на президента страны им не удалось, и в двух атаках пострадало всё же относительно небольшое число лиц (по меркам Сомали). В то же время худшим по результатам и одним из крупнейших по последствиям терактов в истории считается взрыв, устроенный в том же Сомали осенью прошлого года, в результате которого погибло 512 человек, не считая огромного числа раненых.