День дальней авиации России

Дальний бомбардировщик ДБ-3Ф (Ил-4)

Ту-22М3, фото: mil.ru

Ту-160, фото: mil.ru

Ту-95МС, фото: mil.ru

По материалам из открытых источников

Ежегодно 23 декабря в России отмечается День дальней авиации – профессиональный праздник всех военнослужащих, имеющих непосредственное отношение к дальней авиации ВВС России. Это сравнительно молодой праздник, который был учрежден лишь в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС страны Анатолия Корнукова.Праздничная дата была выбрана неслучайно, она имеет под собой историческое обоснование. Именно 23 декабря 1913 года свой первый испытательный полет совершил четырехмоторный тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» (первый в мире серийный многомоторный бомбардировщик) авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского – «прадедушка» всех современных стратегических бомбардировщиков ВКС России. Ровно год спустя – 23 декабря 1914 года императорским указом Николая II в России было утверждено постановление Военного совета о формировании эскадры бомбардировщиков «Илья Муромец». Данное событие стало отправной точкой в истории тяжелой бомбардировочной авиации не только в нашей стране, но и во всем мире. В 2018 году дальняя авиация России отмечает свой 104-й день рождения.В годы Первой мировой войны экипажи эскадры бомбардировщиков «Илья Муромец» совершили порядка 400 боевых вылетов. В 1917 году в составе эскадры насчитывалось 20 четырехмоторных бомбардировщиков. После Октябрьской революции в марте 1918 года началось формирование Северной группы воздушных кораблей (СГВК), самолеты «Илья Муромец» данной группы должны были привлекаться для полярных экспедиций и разведки Северного морского пути. Однако напряженная обстановка и ожесточенные сражения на фонтах гражданской войны в России не позволили реализоваться данному проекту. В ноябре 1918 года СГВК была переименована в Авиагруппу, а в 1919 году получила официальное название – Дивизион воздушных кораблей.Дальнейшее развитие дальней авиации в нашей стране было связано с принятием на вооружение в 1930-е годы тяжелого бомбардировщика ТБ-3, который был спроектирован известным авиаконструктором Андреем Николаевичем Туполевым. Также в 1936 году в части ВВС РККА начали поступать новые бомбардировщики ДБ-3, а затем и ДБ-3Ф, сконструированные в КБ Сергея Ильюшина.В 1936-1938 годах авиационные бригады и корпуса тяжелых бомбардировщиков были сведены в три отдельных воздушных армии особого назначения. Все три армии находились в непосредственном подчинении наркома обороны СССР. В 1940 году части и соединения тяжелых бомбардировщиков вошли в сформированную дальнебомбардировочную авиацию главного командования Красной Армии (ДБА ГК). К началу Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года в состав ДБА ГК входило 5 авиационных корпусов, 3 отдельных авиационных дивизии и один отдельный авиаполк (всего порядка 1500 самолетов и практически 1000 подготовленных экипажей, находящихся в полной боевой готовности).Первые боевые вылеты советские дальние бомбардировщики совершили уже 22 июня 1941 года. В годы войны экипажи дальней авиации приняли участие во всех крупных сражениях Красной Армии, а также выполняли специальные задания советского командования.Уже в ходе войны в марте 1942 года дальнебомбардировочная авиация была реорганизована в авиацию дальнего действия, а в декабре 1944 года – в 18-ю воздушную армию. В 1946 году на базе этой армии была образована Дальняя авиация ВС СССР. Всего за годы Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков осуществил порядка 220 тысяч боевых вылетов, сбросив на позиции и объекты инфраструктуры противника более двух миллионов авиационных бомб различных калибров.В 1950-е годы после принятия на вооружение реактивной техники – дальних бомбардировщиков Ту-16 и стратегических бомбардировщиков Ту-95 и 3М – произошел настоящий качественный скачок в развитии дальней авиации Советского Союза. В те же годы самолеты и экипажи дальней авиации приступили к освоению неба над Арктикой. В 1970-1980-е годы состав дальней авиации пополнили новые авиационные комплексы: Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, которые получили на вооружение крылатые ракеты авиационного базирования, обладающей большой дальностью полета.После вынужденного затишья и простоя, который был связан с распадом Советского Союза и тяжелым экономическим состоянием страны, интенсивность полетов экипажей дальней авиации снова начала расти в 2000-е годы. Так в 2001 году российские стратегические бомбардировщики впервые после десятилетнего перерыва появились в районе над Северным полюсом. В августе 2007 года дальняя авиация России возобновила полеты в удаленных регионах планеты уже на постоянной основе. Патрулирование воздушного пространства осуществляется в регионах экономической деятельности и активного судоходства России. Полеты на воздушное патрулирование выполняются в акватории над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов на территории нашей страны.После завершения Второй мировой войны самолеты дальней авиации принимали участие в боевых действиях в Афганистане в 1980-е годы, на Северном Кавказе в 1990-х годах, а также в операции по принуждении Грузии к миру в 2008 году. 17 ноября 2015 года российские дальние и стратегические бомбардировщики, взлетевшие с аэродромов на территории России, нанесли массированные удары новыми крылатыми ракетами авиационного базирования X-101 и авиационными бомбами по объектам боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии. Эта операция стала первым боевым применением российских стратегов – Ту-160 и самолетов семейства Ту-95. В 2015-2017 годах самолеты дальней авиации ВКС России неоднократно привлекались к нанесению авиационных ударов по позициям и объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики.За 104 года своего существования дальняя авиация России прошла большой путь от первой эскадры четырехмоторных бипланов «Илья Муромец» до современного облика. Сегодня на вооружении дальней авиации ВВС России состоят современные реактивные и турбовинтовые самолеты. Модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, сверхзвуковые стратегические ракетоносцы с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 и Ту-160М, четырехмоторные турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-95МСМ, а также самолеты-заправщики Ил-78 и иные типы авиационной техники. В 2018 году состав дальней авиации пополнился четырьмя модернизированными бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95МС и одним бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-160.Основным вооружением самолетов российской дальней авиации являются авиационные крылатые ракеты большой дальности, а также ракеты оперативно-тактического назначения в обычном и ядерном снаряжении и авиационные бомбы различного назначения и калибра. В настоящее время в состав дальней авиации России входит управление командования дальней авиации, две тяжелые бомбардировочные авиадивизии, Центр боевой подготовки и переучивания летного состава, а также различные воинские части связи, обеспечения и тыла.В 2018 году экипажи самолетов российской дальней авиации успешно выполнили планы по налету, боевой подготовке и боевому применению. Общий налет составил более 20 тысяч часов. За прошедший год в стране было проведено более 40 летно-тактических учений и тактико-специальные учения с подразделениями и частями обеспечения под непосредственным руководством командующего дальней авиацией, а также командиров соединений и воинских частей. Самолеты дальней авиации и их экипажи принимали активное участие в мероприятиях боевой и оперативной подготовки по плану вышестоящих органов военного управления, принимали участие в масштабных маневрах «Восток-2018», совместном антитеррористическом учении «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», совместном учении вооруженных сил стран членов ШОС «Мирная миссия-2018» и многих других мероприятиях, в том числе международных.Впервые в 2018 году сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 выполняли полеты на аэродроме Анадырь. По сообщению пресс-службы Минобороны России, арктический аэродром Анадырь был задействован для проведения летно-тактических учений с авиационным полком. Сложность задачи заключалась в том, что посадка на данный аэродром осуществлялась после выполнения длительного по времени полета в арктических широтах на незнакомом для экипажей стратегической авиации аэродроме с неустойчивыми метеорологическими условиями. Также в 2018 году строевые экипажи российской дальней авиации выполнили практические пуски новых управляемых авиационных ракет на морском полигоне по реальной морской цели. Данные пуски были признаны штатными, все выпущенные ракеты поразили цель, продемонстрировав высокую эффективность новых российских авиационных систем вооружений.В 2018 году впервые за пять лет самолеты российской дальней авиации выполнили полеты в Венесуэлу в составе полноценной авиационной группы, состоявшей из пары стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и обеспечивающих подразделений. После прилета в Венесуэлу и проведения соответствующей подготовки российские экипажи выполнили специальный полет над акваторией Карибского моря со взлетом и посадкой на аэродроме Майкетия. Благодаря этому экипажи получили ценный опыт совершения полетов в удаленных географических районах планеты, а также в условиях южных широт.23 декабря «Военное обозрение» поздравляет всех военнослужащих, как действующих, так и бывших, а также ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих отношение к отечественной дальней авиации, с профессиональным праздником!