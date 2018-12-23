В РФ прокомментировали возможное повторении керченского инцидента в Арктике

Если Россия готова к более агрессивному отстаиванию своих интересов, то может повториться аналог инцидента в Керченском проливе.

Напомним, что в средствах массовой информации Германии публикуются материалы, в которых говорится о возможности повторения «керченского инцидента» в другой акватории. Так, издание Telepolis пишет, что американские действия по обеспечению так называемой свободы навигации могут привести к возникновению уже в арктических водах аналога ситуации, возникшей в районе Керченского пролива.В издании отмечается, что отдельные страны НАТО претендуют на свои сектора в Арктике, в то время как Россия серьёзным образом закрепляется в этом регионе в военном и экономическом плане. Telepolis напоминает о том, что Россия воссоздаёт военные базы, работает над интенсификацией использования Северного морского пути. При этом в США постоянно заявляют, что Россия ушла вперёд в Арктике, и что этому нужно противостоять.Из материала:Трактовка "агрессивное отстаивание своих интересов" красноречиво свидетельствует о характере публикации.В России прокомментировали эту статью в СМИ ФРГ. Отмечается, что это попытка коллективного Запада найти новое направление для ввода антироссийских санкций с целью сдерживания развития России.В Госдуме добавили, что это "поиск новых путей с целью вызвать беспокойство действиями России в Арктике".Действительно, Арктика является перспективнейшим регионом мира с точки зрения добычи ресурсов, транспортной логистики, военного использования. А потому борьба за этот макрорегион ещё впереди, и Запад уже прощупывает «почву» (в случае с Арктикой – прощупывает «лёд»).