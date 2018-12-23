СМИ США: Трамп заявил Эрдогану, что "Сирия - ваша"

Знаете что... она (Сирия) теперь ваша, а мы уходим.

В американских СМИ появилась статья, в которой рассказывается о телефонном разговоре американского и турецкого президентов. Речь идёт о публикации в Washington Post , где последствия этого телефонного разговора назвали «катастрофическими с момента начала президентства Дональда Трампа».В материале сообщается, что 14 декабря Реджеп Тайип Эрдоган, позвонив своему американскому коллеге, поинтересовался у того, почему Вашингтон, борясь в Сирии с ИГИЛ (*запрещено в России), продолжает осуществление поставок курдским вооружёнными формированиям. В первую очередь речь зашла о Рабочей партии Курдистана, которая в самой Турции считается террористической организацией, как и ИГИЛ.Далее в Washington Post приводится заявление, которое якобы сделал Трамп в ответ на претензии Эрдогана:В WP заявлено, что это решение Трампа «стало полной неожиданностью для конгрессменов». При этом добавляется, что своим решением президент США "фактически сдаёт американские интересы в пользу двух противников Соединённых Штатов" – России и Ирана.Напомним, что ранее в (израильских) СМИ было заявлено о принятом США решении после многосторонних консультаций с Россией, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией и Иорданией. При этом в СМИ Израиля заявили, что договорённости якобы были сведены к тому, что после вывода американского контингента из Сирии Израиль получает полную свободу действий против иранского военного присутствия в САР.