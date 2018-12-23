На Тайване заявили, что Пекин ракетами угрожает за проведение референдума

Китай решил отреагировать на прошедшие крупнейшие за всю историю Тайваня выборы в органы власти. Власти Китая называют проведение выборов на острове незаконным шагом, так как они не были согласованы с официальным Пекином. Напомним, что КНР считает Тайвань своей частью, с чем в Тайбэе категорически не согласны.Нужно отметить, что помимо выборов в различные органы власти на Тайване около месяца назад проводился и референдум по ряду вопросов, включая вопрос об отказе от атомной энергетики, а также об использовании на будущей Токийской олимпиаде 2020 года названия сборной команды. Тайбэй заявляет, что на Играх-2020 Тайвань впервые выступит именно под таким названием, а не под названием «Китайский Тайбэй», как было все последние годы.На таком фоне командование ВВС и ВМС НОАК направило в сторону Тайваня четыре боевых самолёта и два военных корабля. На борту находилось и ракетное вооружение. В тайваньских СМИ появились публикации о том, что Пекин угрожает ракетами за проведённые выборы и референдум.С тайваньских аэродромов была поднята истребительная авиация, которая сопровождала самолёты военно-воздушных сил Китая.Корабли ВМС НОАК прошли у юго-восточного побережья Тайваня, о чём сообщают местные СМИ.В ходе брифинга официального представителя главного военного ведомства Китая журналисты поинтересовались, чем вызвана китайская военная активность у берегов острова. Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что «Тайвань является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики», а потому появление боевых самолётов и кораблей НОАК в этом районе «нельзя считать чем-то экстраординарным». По словам чиновника МО КНР, речь идет о стандартных военных учениях.