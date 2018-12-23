Британский корабль не пойдёт к месту керченского инцидента

Заход корабля королевского флота Великобритании в одесский порт должен стать своего рода «предупреждением» для России о поддержке британскими ВМС украинских властей перед угрозой агрессии. Именно так глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон разъяснил цель визита в незалежное государство.Напомним, что 19 декабря в порт Одессы прибыл корабль британских ВМС, а 22 декабря судно покинуло морской порт, вышло в Черное море и проследовало в юго-восточном направлении.Находясь в Одессе, Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания не намерена мириться с тем, что Россия во главе с президентом Путиным действует, игнорируя международные законы и нормы. По словам министра, корабльявляется лишь «первой ласточкой» дальнейшего постоянного присутствия британских военно-морских сил в этом регионе.В ходе своего визита Гэвин Уильямсон встретился с семьями 24 украинских моряков, участвовавших 25 ноября в вооружённом нарушении границ РФ в районе Керченского пролива и задержанных российскими пограничниками.Сообщается также, что британский корабль HMS Echoв то место, где произошёлс военными Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Британии.Ранее о "возможности" похода корабля королевских ВМС к Керченскому проливу заявляли украинские СМИ. Также на неделе секретарь СНБО Украины Александр Турчинов фактически предлагал натовским странам осуществить "переход" вместе с украинскими кораблями через Керченский пролив. По словам Турчинова, "медлить нельзя".