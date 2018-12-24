Самое страшное оружие современных джихадистов

"Шахид-мобиль", защищённый бронёй, и его водитель — исламский вариант камикадзе. Источник фото: hathalyoum.net

Джихадист готовит заряды для "шахид-мобиля". Источник фото: italianosveglia.com

Один из наиболее известных проповедников джихада и "делатель шахидов" Абу Хамза аль Масри. Источник фото: bbc.com