Шредер раскритиковал США за действия по «Северному потоку-2»

Иран, Китай, Россия. Если так пойдет и дальше, то Германия вообще останется без экономических связей. Это неприемлемо для Германии, во многом зависящей от экспорта. Об этом необходимо прямо сказать американцам, при всем уважении и дружеских отношениях,

Глава комитета акционеров компании Nord Stream, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер раскритиковал Вашингтон за попытки остановить строительство газопровода «Северный поток-2».В интервью газете Welt am Sonntag Шредер сказал, что суверенная Германия не должна позволять американцам диктовать ей, с кем она может торговать, а с ком – нет.заявил он.По словам экс-канцлера, пытаясь остановить «Северный поток», они рассчитывают поставлять Германии свой газ, так что их любовь к Украине здесь ни при чем.Шредер также подчеркнул, что не является антиамериканистом, однако суть его внешнеполитических усилий всегда заключалась в том, чтобы сохранить относительную независимость от Соединенных Штатов.Между тем глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что нынешний отопительный сезон может быть сорван: у компании больше нет средств для закупки газа.В это году Нафтогаз имеет отрицательный денежный поток. В 2019 год мы войдем с минимальными остатками денежных средств, что затруднит закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также проекты по развитию добычи газа и модернизации ГТС, сказал он.По его словам, главной проблемой является продажа газа по ценам ниже рыночных. Кабмин обещал компенсировать убытки, но этого не произошло (с октября 2015 до конца июня 2018 года правительство должно было перечислить в общей сложности 102,9 млрд. гривен).Напомним, что Киеву с 1 ноября пришлось повысить цены на газ для населения на 23,5%, следом выросли тарифы на тепло более чем на 30%. При этом проблемы газовых систем в эти цифры не заложены. Кроме того, сохранен ряд льготных поставок, компенсация за которые в бюджет не заложена. В настоящее время ждать помощи неоткуда – большая часть полученных от МВФ денег будет направлена на погашение долговых обязательств государства.