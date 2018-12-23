Против украинской резолюции по Крыму в ООН высказались 27 стран

Очередную антироссийскую резолюцию приняла Генассамблея ООН. На этот раз речь идёт о резолюции, проект которой так же, как и ранее, вносила на рассмотрение Украина, и которая объявляет о «нарушении прав человека в оккупированном Крыму». Принятие антироссийской резолюции при этом оказалось наиболее провальным с точки зрения «единства поддержки» за все последние годы.Если против резолюции по так называемой «милитаризации» со стороны России Крыма, а также Чёрного и Азовского морей», высказались 19 стран-членов ООН, то против очередной резолюции высказались уже 27 делегаций. Помимо самой России против украинского проекта проголосовали Белоруссия, Сирия, ЮАР, Индия, Китай, Сербия, Никарагуа, Венесуэла и ряд других стран. Как видно, в списке почти все страны БРИКС.За украинский проект высказались 67 делегаций. Это на одну больше, чем в проекте по «милитаризации», но в то же время на 5 меньше, чем за аналогичный проект прошлого года. В числе поддержавших антироссийскую резолюцию - США со странами НАТО, Япония, ТурцияДаже в стане антироссийски настроенных государств отметили, что теряют сторонников в «крымском вопросе».Важно отметить и то, что 70 государств, являющихся членами Организации Объединённых Наций, решили занять нейтральную позицию по этому вопросу и воздержаться.Замглавы представительства РФ в ООН Геннадий Кузьмин отметил, документ, который подготовили украинские власти, носит фальшивый и лукавый характер. По словам российского дипломата, Крым является тем местом, где живут счастливые люди различных национальностей, в том числе украинцы. Геннадий Кузьмин предложил всем делегациям посетить полуостров и поинтересоваться, например, у отдыхающих граждан Украины, «ущемляются ли там права».