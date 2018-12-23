В 2018 году экипажи ДА РФ впервые выполнили пуски новых ракет

В этом учебном году строевые экипажи впервые выполнили практические пуски новых авиационных ракет по морским целям. Пуски проведены штатно, все ракеты поразили цели, что доказывает высокую эффективность новых средств поражения,

В уходящем году экипажи Дальней авиации освоили новые виды боевой подготовки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе.Также в этом году стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые выполняли полеты на аэродроме «Анадырь». Сложность задачи заключалась в том, что посадка на незнакомый экипажам арктический аэродром осуществлялась после длительного полета в условиях Заполярья.Кроме того, впервые за 5 лет Ту-160 выполнили полеты в Венесуэлу. Там же был организован специальный полет над Карибским морем. Экипажи получили дополнительный опыт полетов в удаленных районах в условиях южных широт.По данным военного ведомства, Дальняя авиация завершает текущий год с налетом свыше 20 тыс. часов, проведя в общей сложности более 40 летно-тактических и тактико-специальных учений.Напомним, в воскресенье, 23 декабря, Дальняя авиация отмечает 104 год со дня образования. Она берет свое начало от эскадры самолетов «Илья Муромец», созданной 23 декабря 1914 года.Во время Великой Отечественной войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тыс. вылетов, сбросив на врага около 2 миллионов авиабомб. Сегодня на вооружении ДА России стоят модернизированные бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160, заправщики Ил-78 и другие типы авиационной техники.