Кадыров рассказал, в какой должности намерен завершить карьеру
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не претендует на пост президента и рассказал, с какой должности хотел бы уйти в отставку.
При этом он отметил, что никогда не планировал стать президентом либо занять пост главы какого-либо федерального ведомства.
Ранее Кадыров заявил, что возглавлять министерство – это «очень трудная работа», у него «не хватит на нее нервов», он и с должностью главы республики «еле управляется».
На вопрос, знает ли он, что его неофициально называют «министром исламских дел», руководитель Чечни ответил, что министром никогда не будет, поскольку не любит целыми днями сидеть в ожидании в приемной или ездить туда-сюда, в том числе на совещания. «Это не мое», – добавил он.
Напомним, в феврале Кадыров пожелал президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Путину долгих лет жизни и пожизненного управления государством.
Кадыров заявил также, что главы регионов поддержат президента Путина, которому досталась разрушенная Россия, и который сумел восстановить ее и объединить.
Он отметил, что не знает никого, корме Путина, кто, несмотря на нападки западных стран, сумел бы так грамотно руководить Российской Федерацией.
Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона,цитирует Кадырова РИА Новости.
При этом он отметил, что никогда не планировал стать президентом либо занять пост главы какого-либо федерального ведомства.
Ранее Кадыров заявил, что возглавлять министерство – это «очень трудная работа», у него «не хватит на нее нервов», он и с должностью главы республики «еле управляется».
На вопрос, знает ли он, что его неофициально называют «министром исламских дел», руководитель Чечни ответил, что министром никогда не будет, поскольку не любит целыми днями сидеть в ожидании в приемной или ездить туда-сюда, в том числе на совещания. «Это не мое», – добавил он.
Напомним, в феврале Кадыров пожелал президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Путину долгих лет жизни и пожизненного управления государством.
А мы будем всегда преданно ему служить, и решать все поставленные задачи на самом высоком уровне!написал он в соцсети.
Кадыров заявил также, что главы регионов поддержат президента Путина, которому досталась разрушенная Россия, и который сумел восстановить ее и объединить.
Он отметил, что не знает никого, корме Путина, кто, несмотря на нападки западных стран, сумел бы так грамотно руководить Российской Федерацией.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/rkadyrov
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