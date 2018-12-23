Новости

Мэттис пожелал Трампу ценить союзников и противостоять России

74
Джеймсу Мэттису, прозванному «Бешеным псом», придется смирить свой нрав и отправится в свое поместье выращивать цветы, или что там выращивают отставные генералы, пишет колумнист радио Sputnik Сергей Ильин.




В феврале Мэттис, знатный генерал с большим послужным списком, отправится на пенсию. Именно он в свое время призвал своих подчиненных «сражаться со счастливым сердцем», и был готов, при внешней вежливости, убить каждого, кто встретится на его пути.

Отставка, видимо, связана с решением Трампа, вывести войска из Сирии и вдвое сократить контингент в Афганистане.

В своем прощальном письме Мэттис пожелал Трампу найти пост министра обороны кого-нибудь посговорчивей и со схожими взглядами.

Еще бы знать, в чем эти взгляды на ряд международных проблем заключаются, отмечает автор.

Но самое главное, Мэттис завещал президенту ценить союзников и противостоять Москве, намекая на то, что после ухода США из Сирии позиции России в этой стране автоматически усилятся.

Что касается Трампа, то он просто уникален в своей способности создавать «устойчивую» команду: за два года его правления отправлены в отставку десятки человек. Их «высокие» кабинеты стали своего рода проходными дворами, несмотря на масштабы проблем, которые них решаются.

Вот лишь несколько человек из этого списка: директор ФБР Джеймс Коми, госсекретарь Рекс Тиллерсон, директор АНБ Майкл Роджерс, генпрокурор Джефф Сешнс, советник по нацбезопасности Майкл Флинн, стратег Белого дома Стив Бэннон и многие другие.

Что это, если не системный кризис исполнительной власти и кадровая чехарда. Сегодня Госдеп возглавил Майк Помпео, любитель ультиматумов, который никогда не имел отношения к дипломатической работе. А кто придет на смену Мэттису, задается вопросом автор.

Известно, что Мэттис относится к категории «ястребов». Но он был «ястребом» с понятием, что называется «с головой». Зато завтра на его место может прийти менеджер, юрист, специалист по продажам, управляющий отелем… Повезет, если новый министр окажется профессиональным военным. По крайней мере, эти люди, в отличие от большинства политиков, знают цену поступкам, от которых зависят жизни миллионов, заключает Ильин.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
74 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти