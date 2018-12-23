Мэттис пожелал Трампу ценить союзников и противостоять России
Джеймсу Мэттису, прозванному «Бешеным псом», придется смирить свой нрав и отправится в свое поместье выращивать цветы, или что там выращивают отставные генералы, пишет колумнист радио Sputnik Сергей Ильин.
В феврале Мэттис, знатный генерал с большим послужным списком, отправится на пенсию. Именно он в свое время призвал своих подчиненных «сражаться со счастливым сердцем», и был готов, при внешней вежливости, убить каждого, кто встретится на его пути.
Отставка, видимо, связана с решением Трампа, вывести войска из Сирии и вдвое сократить контингент в Афганистане.
В своем прощальном письме Мэттис пожелал Трампу найти пост министра обороны кого-нибудь посговорчивей и со схожими взглядами.
Еще бы знать, в чем эти взгляды на ряд международных проблем заключаются, отмечает автор.
Но самое главное, Мэттис завещал президенту ценить союзников и противостоять Москве, намекая на то, что после ухода США из Сирии позиции России в этой стране автоматически усилятся.
Что касается Трампа, то он просто уникален в своей способности создавать «устойчивую» команду: за два года его правления отправлены в отставку десятки человек. Их «высокие» кабинеты стали своего рода проходными дворами, несмотря на масштабы проблем, которые них решаются.
Вот лишь несколько человек из этого списка: директор ФБР Джеймс Коми, госсекретарь Рекс Тиллерсон, директор АНБ Майкл Роджерс, генпрокурор Джефф Сешнс, советник по нацбезопасности Майкл Флинн, стратег Белого дома Стив Бэннон и многие другие.
Что это, если не системный кризис исполнительной власти и кадровая чехарда. Сегодня Госдеп возглавил Майк Помпео, любитель ультиматумов, который никогда не имел отношения к дипломатической работе. А кто придет на смену Мэттису, задается вопросом автор.
Известно, что Мэттис относится к категории «ястребов». Но он был «ястребом» с понятием, что называется «с головой». Зато завтра на его место может прийти менеджер, юрист, специалист по продажам, управляющий отелем… Повезет, если новый министр окажется профессиональным военным. По крайней мере, эти люди, в отличие от большинства политиков, знают цену поступкам, от которых зависят жизни миллионов, заключает Ильин.
В феврале Мэттис, знатный генерал с большим послужным списком, отправится на пенсию. Именно он в свое время призвал своих подчиненных «сражаться со счастливым сердцем», и был готов, при внешней вежливости, убить каждого, кто встретится на его пути.
Отставка, видимо, связана с решением Трампа, вывести войска из Сирии и вдвое сократить контингент в Афганистане.
В своем прощальном письме Мэттис пожелал Трампу найти пост министра обороны кого-нибудь посговорчивей и со схожими взглядами.
Еще бы знать, в чем эти взгляды на ряд международных проблем заключаются, отмечает автор.
Но самое главное, Мэттис завещал президенту ценить союзников и противостоять Москве, намекая на то, что после ухода США из Сирии позиции России в этой стране автоматически усилятся.
Что касается Трампа, то он просто уникален в своей способности создавать «устойчивую» команду: за два года его правления отправлены в отставку десятки человек. Их «высокие» кабинеты стали своего рода проходными дворами, несмотря на масштабы проблем, которые них решаются.
Вот лишь несколько человек из этого списка: директор ФБР Джеймс Коми, госсекретарь Рекс Тиллерсон, директор АНБ Майкл Роджерс, генпрокурор Джефф Сешнс, советник по нацбезопасности Майкл Флинн, стратег Белого дома Стив Бэннон и многие другие.
Что это, если не системный кризис исполнительной власти и кадровая чехарда. Сегодня Госдеп возглавил Майк Помпео, любитель ультиматумов, который никогда не имел отношения к дипломатической работе. А кто придет на смену Мэттису, задается вопросом автор.
Известно, что Мэттис относится к категории «ястребов». Но он был «ястребом» с понятием, что называется «с головой». Зато завтра на его место может прийти менеджер, юрист, специалист по продажам, управляющий отелем… Повезет, если новый министр окажется профессиональным военным. По крайней мере, эти люди, в отличие от большинства политиков, знают цену поступкам, от которых зависят жизни миллионов, заключает Ильин.
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