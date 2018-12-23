Мнения первых зрителей о фильме «Т-34»
К новогодним праздникам приурочена большая кинопремьера – новый российский фильм «Т-34», созданный по реальным событиям Великой Отечественной войны, пишет издание Вести.ру.
Режиссер-постановщик фильма Алексей Сидоров, известный зрителям по таким работам, как «Бой с тенью», «Бригада» и др.
По словам режиссера, исходным импульсом стал советский фильм «Жаворонок». «Страшно рыдал, когда все наши погибли, и я недавно осознал, что это какая-то компенсация. То есть я, будучи уже режиссером, решил изложить более радостную версию», сказал он.
Главный герой фильма реализует свой план побега из фашистского плена: он собирает экипаж и на танке Т-34 бросает вызов немецким танковым асам во главе с командиром Ягером.
Накануне его картину увидели первые зрители в Москве. Высказывания некоторых зрителей приводит ресурс Мегакритик.
Пользователь Яковлев: «Если хотите оценить сценарий, то в современном русском его лучше не оценивать, чтобы не расстраиваться». По его словам, «тупые» немцы, посадив в танк русский экипаж, предусмотрели и боезапас, и топливо, «никак не ожидая», что танкисты могут доставить им неприятности. И, конечно, никаких защитных мер не предусмотрели. А в погоню за сбежавшим танком вместо пары штурмовиков отправили другие танки.
Не надоело штамповать такую ерунду, типа этого «псевдореалистичного фэнтези, основанного на национальной гордыне?», вопрошает зритель.
Тимур: «Как обычно слизали и сделали сказку. Посмотрите «Жаворонок» – вот это кино!».
Степан: «Фильм "Т-34" основан на реальных событиях – побеге из концлагеря наших военнопленных. Но это лишь ремейк на советский черно-белый фильм».
Еще один пользователь, Натка, отметила, что киностудия «Амедиа» известна публике как создатель единственного продукта – мультфильма «Наша Маша и Волшебный орех», который «не пнул только ленивый». А теперь студии выдали $9 млн. «И знаете на что, чтобы они пересняли хороший фильм "Жаворонок" от 1964 года», – пишет Натка. По ее мнению, современные режиссеры не способны создать ничего своего – только списать с оригинала, как двоечники на контрольной.
Режиссер-постановщик фильма Алексей Сидоров, известный зрителям по таким работам, как «Бой с тенью», «Бригада» и др.
По словам режиссера, исходным импульсом стал советский фильм «Жаворонок». «Страшно рыдал, когда все наши погибли, и я недавно осознал, что это какая-то компенсация. То есть я, будучи уже режиссером, решил изложить более радостную версию», сказал он.
Главный герой фильма реализует свой план побега из фашистского плена: он собирает экипаж и на танке Т-34 бросает вызов немецким танковым асам во главе с командиром Ягером.
Накануне его картину увидели первые зрители в Москве. Высказывания некоторых зрителей приводит ресурс Мегакритик.
Пользователь Яковлев: «Если хотите оценить сценарий, то в современном русском его лучше не оценивать, чтобы не расстраиваться». По его словам, «тупые» немцы, посадив в танк русский экипаж, предусмотрели и боезапас, и топливо, «никак не ожидая», что танкисты могут доставить им неприятности. И, конечно, никаких защитных мер не предусмотрели. А в погоню за сбежавшим танком вместо пары штурмовиков отправили другие танки.
Не надоело штамповать такую ерунду, типа этого «псевдореалистичного фэнтези, основанного на национальной гордыне?», вопрошает зритель.
Тимур: «Как обычно слизали и сделали сказку. Посмотрите «Жаворонок» – вот это кино!».
Степан: «Фильм "Т-34" основан на реальных событиях – побеге из концлагеря наших военнопленных. Но это лишь ремейк на советский черно-белый фильм».
Еще один пользователь, Натка, отметила, что киностудия «Амедиа» известна публике как создатель единственного продукта – мультфильма «Наша Маша и Волшебный орех», который «не пнул только ленивый». А теперь студии выдали $9 млн. «И знаете на что, чтобы они пересняли хороший фильм "Жаворонок" от 1964 года», – пишет Натка. По ее мнению, современные режиссеры не способны создать ничего своего – только списать с оригинала, как двоечники на контрольной.
- Использованы фотографии:
- Кадр из фильма
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