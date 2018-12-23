В УПЦ заявили о готовящейся властями Украины провокации
В сельские советы Бершадского района Винницкой области стали поступать звонки с требованием оказать давление на местных священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) путем «бесед» и организации провокаций возле храмов, сообщается на сайте УПЦ.
Указания главам сельсоветов озвучил зампредседателя администрации Бершадского района В. Ольшевский.
При этом он заявил, что если местные священники УПЦ перейдут в «новую церковь» добровольно, то районные власти окажут им помощь в «организованной доставке» прихожан для участия в «приходских собраниях» селян.
Такие действия, по данным УПЦ, одобрены руководством Винницкой области.
Сообщается также, что в пятницу на городском совете (г. Бершадь) депутаты из числа националистов призвали к захвату храма в районном центре во время богослужения. Между тем, священнослужители и прихожане заявили о намерении защищать свои храмы от противоправных действий чиновников, говорится в релизе.
Ранее начальник украинской полиции Сергей Князев заявлял, что правоохранители намерены принимать адекватные меры в ответ на незаконные захваты церквей, вне зависимости от того, к какой религиозной структуре они принадлежат.
Напомним, киевские власти, в том числе Петр Порошенко, не раз заявляли, что не будут вмешивать в церковные дела, но делают это постоянно. Так, 15 декабря на Украине по инициативе Порошенко прошел так называемый «объединительный собор», выбравший главой новой «автокефальной церкви» Епифания Думенко. Российский патриархат назвал решения «собора» ничтожными, а признание Епифания – вряд ли выполнимой задачей.
При этом новая церковная структура на Украине рассчитывает уже в начале января получить из Константинополя «томос об автокефалии».
УПЦ неоднократно сообщала о притеснении священников и захватах храмов неканоническими структурами. Всего за 2014-2016 году православная церковь потеряла 40 храмов.
Указания главам сельсоветов озвучил зампредседателя администрации Бершадского района В. Ольшевский.
При этом он заявил, что если местные священники УПЦ перейдут в «новую церковь» добровольно, то районные власти окажут им помощь в «организованной доставке» прихожан для участия в «приходских собраниях» селян.
Такие действия, по данным УПЦ, одобрены руководством Винницкой области.
Сообщается также, что в пятницу на городском совете (г. Бершадь) депутаты из числа националистов призвали к захвату храма в районном центре во время богослужения. Между тем, священнослужители и прихожане заявили о намерении защищать свои храмы от противоправных действий чиновников, говорится в релизе.
Ранее начальник украинской полиции Сергей Князев заявлял, что правоохранители намерены принимать адекватные меры в ответ на незаконные захваты церквей, вне зависимости от того, к какой религиозной структуре они принадлежат.
Напомним, киевские власти, в том числе Петр Порошенко, не раз заявляли, что не будут вмешивать в церковные дела, но делают это постоянно. Так, 15 декабря на Украине по инициативе Порошенко прошел так называемый «объединительный собор», выбравший главой новой «автокефальной церкви» Епифания Думенко. Российский патриархат назвал решения «собора» ничтожными, а признание Епифания – вряд ли выполнимой задачей.
При этом новая церковная структура на Украине рассчитывает уже в начале января получить из Константинополя «томос об автокефалии».
УПЦ неоднократно сообщала о притеснении священников и захватах храмов неканоническими структурами. Всего за 2014-2016 году православная церковь потеряла 40 храмов.
- Использованы фотографии:
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