Гвадалахарский разгром Бенито Муссолини. Часть 1
В истории военного искусства немало примеров сражений, в которых, количественно более слабая сторона одерживала победу над более многочисленным противником - благодаря лучшему качеству своих войск, командования или вооружения. Но победа 20-тысячного корпуса народной республиканской армии Испании над 70-тысячным итальянским экспедиционным корпусом и войсками франкистов в ходе Гвадалахарской операции 8 – 23 марта 1937 г. – занимает особое место.
Операция, как увидим ниже, показала огромное значение морального фактора в ходе боевых действий и умелого взаимодействия родов войск.
Республиканская народная милиция на марше
Гвадалахарское направление было достаточно удобным для наступления крупных масс войск на Мадрид – и с самого начала войны привлекало внимание противников. Шоссейная сеть операционного района имела 5 магистралей - ведущих с северо-востока к г. Гвадалахара. Район, где развернулись основные события во время наступления итальянцев (Альмадронес, Ториха, Бриуэга, Масегосо), представлял собой равнинное дефиле 5 - 15 км шириной, зажатое с обеих сторон горными отрогами. Юго-западная часть района (Вильявисиоза, Гахапехос, Трихуэке и Бриуэга) - лесистая (значительный лесной массив имел большое тактическое значение, стесняя маневроспособность моторизованных частей). Наличие в лесу рокадных путей (Ториха - Бриуэга - перекресток у 83-го км Французского шоссе) позволяло республиканцам организовать оборону перед лесом, и скрытно маневрировать резервами. Открытая, хорошо наблюдаемая местность к северо-востоку от леса лишала итальянцев возможности скрытного маневрирования. К юго-западу от линии Ториха - Бриуэга шли два шоссе, разделенные между собой бездорожной гористой зоной.
Гвадалахарское направление защищала 12-я пехотная дивизия республиканцев в составе 72-й, 50-й, 71-й, 49-й и 48-й бригад, растянутых почти на 80-км фронте. Вследствие такой величины фронта республиканцы занимали только командующие высоты и узлы дорог; тогда как промежутки между ними лишь наблюдались постами. В инженерном отношении оборона представляла собой одну линию окопов (в рост), прикрытую на некоторых участках проволочным заграждением.
Бойцы республиканской армии, 1937 г.
На правом фланге направление Марантой, Сифуэнтес обороняла 72-я бригада (четыре батальона). Правее 72-й бригады республиканских войск не было – т. к. к юго-востоку горный бездорожный (почти до Теруэля) район исключал действия крупных сил обеих сторон. Здесь отдельные дефиле прикрывали небольшие отряды - и ближайший отряд численностью в 60 человек находился в Заорехас.
Центральное направление вдоль Французского шоссе защищала 50-я бригада: 3 батальона на позициях на фронте высоты Меранчель, Мирабуэно, Кастехоп и один батальон (новобранцы без оружия) в Ториха.
Стык 72-й и 50-й бригад прикрывал кавалерийский эскадрон, находившийся в Лас Инвиернас.
71-я бригада (2-батальонная) прикрывала район Хадраке.
Направление Гвадалахара - Когольюдо обороняла 49-я бригада, имея 2 батальона в 1-й линии, 3-й в резерве в Когольюдо и 4-й (безоружный) в ближнем тылу.
Дивизионная артиллерия (15 орудий) находилась на огневых позициях в районе бригад.
В резерве находилась 48-я бригада 2-батальонного состава – один батальон в Аламинос, а другой (без оружия) вместе со штабом бригады - в Бриуэга.
Для наступления на Гвадалахарском направлении противник располагал Итальянским Экспедиционным корпусом, который к началу марта закончил сосредоточение в районе Альгора, Сигуэнса, Мединасели, Альколеа. Кроме того, на фронте против 12-й дивизии республиканцев находилась франкистская дивизия «Сория» (2-бригадного состава) - которая также должна была принять участие в наступлении.
Итальянский Экспедиционный корпус был ударной силой в операции. В его составе:
а) три итальянских волонтерских фашистских дивизии: «Божья Воля», «Черное Пламя» и «Черные Перья»;
б) кадровая итальянская моторизованная дивизия «Литторио»;
в) две итальянские группы из состава смешанных итало-испанских: бригад (каждая группа по составу равна полку):
г) корпусная артиллерийская группа из восьми артдивизионов и четырех зенитных батарей:
д) спецвойска: два танковых батальона, рота бронемашин, мото-пулеметная рота, две огнеметно-химические роты;
е) автотранспортная маневренная группа (около 1300 автомашин);
ж) инженерные войска и войска связи: саперная рота, радиоотряд, радиорота, пеленгаторный отряд;
з) авиация;
и) 7 запасных пехотных батальонов.
70780 (офицеров – 3150, солдат – 67630 человек) бойцов противника противостояли 10000 республиканцев (около 6000 активных винтовок, 15 орудий и 85 пулеметов).
Итальянские войска во время Гвадалахарской операции
Т. о., наступающий перед началом операции имел многократное превосходство над обороняющимся.
План наступательной операции итальянского командования предусматривал 3 последовательных этапа, которые должны были развернуться в период с 8 по 14 марта.
1-й этап (8 - 9 марта) - прорыв республиканской обороны юго-западней Альгора и овладение районом Бриуэга, Ториха;
2-й этап (10 - 11 марта) - захват Гвадалахары; в это время дивизия «Сория» овладевает Когольюдо;
3-й этап (12 - 14 марта) - овладение Алькала де Энарес (30 км северо-восточнее Мадрида) и удар до Мадриду.
Наступление корпуса должно было вестись в узкой полосе (ширина 10 - 12 км) по двум шоссе: через Ториха на Гвадалахару (Французское шоссе) и черед Бриуэга на Армунья. Естественно, что это потребовало серьезной группировки войск. Корпус был построен в три эшелона; в процессе наступления на определенных рубежах предусматривалась смена одним эшелоном другого.
В 1-м эшелоне наступала 2-я волонтерская дивизия с двумя группами из состава смешанных бригад и частями усиления - 15 батальонов, 74 орудия и 48 танков. Этот эшелон утром 8 марта должен был после 30-минутной артподготовки прорвать оборону республиканцев на участке Мирабуэно, Французское шоссе, Лас Инвиернас - и к исходу дня выйти на рубеж Агресилья, Хонтанарес, Когольор, Масетосо. После достижения этого рубежа 2-я волонтерская дивизия должна была быть сменена частями 3-й волонтерской дивизии (вторым эшелоном).
2-й эшелон состоял из 3-й волонтерской дивизии с приданными частями - 9 батальонов, 72 орудия, 43 танков, 32 бронемашины. После завершения прорыва республиканской обороны 2-й дивизией, этот эшелон должен был на автомашинах по Французскому шоссе быстро выдвинуться вперед и, обогнав части 2-й дивизии, овладеть Ториха.
3-й эшелон составляли дивизии «Литторио» и 1-я волонтерская - 16 батальонов, 68 орудий, 12 танков. Предназначался для дальнейшего развития успеха в направлении Гвадалахара, Алькала де Эпарес.
К началу наступления соединения Экспедиционного корпуса заняли исходное положение: 2-я волонтерская дивизия с частями усиления развернулась на фронте Мандайона - Навальпорто; 3-я волонтерская дивизия сосредоточилась в районе Карабахоса, Альколеа, Агиляр – в готовности в любой момент на автотранспорте ринуться для развития прорыва 2-й дивизии; 1-я волонтерская дивизия сосредоточилась в районе Сигуэнса; дивизия «Литторио», сосредоточенная в районе Ариза, должна была выдвинуться в район Карабахоса, Альколеа, Агиляр - сразу же, как из этого района выступит 3-я дивизия.
Продолжение следует...
Операция, как увидим ниже, показала огромное значение морального фактора в ходе боевых действий и умелого взаимодействия родов войск.
Республиканская народная милиция на марше
Гвадалахарское направление было достаточно удобным для наступления крупных масс войск на Мадрид – и с самого начала войны привлекало внимание противников. Шоссейная сеть операционного района имела 5 магистралей - ведущих с северо-востока к г. Гвадалахара. Район, где развернулись основные события во время наступления итальянцев (Альмадронес, Ториха, Бриуэга, Масегосо), представлял собой равнинное дефиле 5 - 15 км шириной, зажатое с обеих сторон горными отрогами. Юго-западная часть района (Вильявисиоза, Гахапехос, Трихуэке и Бриуэга) - лесистая (значительный лесной массив имел большое тактическое значение, стесняя маневроспособность моторизованных частей). Наличие в лесу рокадных путей (Ториха - Бриуэга - перекресток у 83-го км Французского шоссе) позволяло республиканцам организовать оборону перед лесом, и скрытно маневрировать резервами. Открытая, хорошо наблюдаемая местность к северо-востоку от леса лишала итальянцев возможности скрытного маневрирования. К юго-западу от линии Ториха - Бриуэга шли два шоссе, разделенные между собой бездорожной гористой зоной.
Гвадалахарское направление защищала 12-я пехотная дивизия республиканцев в составе 72-й, 50-й, 71-й, 49-й и 48-й бригад, растянутых почти на 80-км фронте. Вследствие такой величины фронта республиканцы занимали только командующие высоты и узлы дорог; тогда как промежутки между ними лишь наблюдались постами. В инженерном отношении оборона представляла собой одну линию окопов (в рост), прикрытую на некоторых участках проволочным заграждением.
Бойцы республиканской армии, 1937 г.
На правом фланге направление Марантой, Сифуэнтес обороняла 72-я бригада (четыре батальона). Правее 72-й бригады республиканских войск не было – т. к. к юго-востоку горный бездорожный (почти до Теруэля) район исключал действия крупных сил обеих сторон. Здесь отдельные дефиле прикрывали небольшие отряды - и ближайший отряд численностью в 60 человек находился в Заорехас.
Центральное направление вдоль Французского шоссе защищала 50-я бригада: 3 батальона на позициях на фронте высоты Меранчель, Мирабуэно, Кастехоп и один батальон (новобранцы без оружия) в Ториха.
Стык 72-й и 50-й бригад прикрывал кавалерийский эскадрон, находившийся в Лас Инвиернас.
71-я бригада (2-батальонная) прикрывала район Хадраке.
Направление Гвадалахара - Когольюдо обороняла 49-я бригада, имея 2 батальона в 1-й линии, 3-й в резерве в Когольюдо и 4-й (безоружный) в ближнем тылу.
Дивизионная артиллерия (15 орудий) находилась на огневых позициях в районе бригад.
В резерве находилась 48-я бригада 2-батальонного состава – один батальон в Аламинос, а другой (без оружия) вместе со штабом бригады - в Бриуэга.
Для наступления на Гвадалахарском направлении противник располагал Итальянским Экспедиционным корпусом, который к началу марта закончил сосредоточение в районе Альгора, Сигуэнса, Мединасели, Альколеа. Кроме того, на фронте против 12-й дивизии республиканцев находилась франкистская дивизия «Сория» (2-бригадного состава) - которая также должна была принять участие в наступлении.
Итальянский Экспедиционный корпус был ударной силой в операции. В его составе:
а) три итальянских волонтерских фашистских дивизии: «Божья Воля», «Черное Пламя» и «Черные Перья»;
б) кадровая итальянская моторизованная дивизия «Литторио»;
в) две итальянские группы из состава смешанных итало-испанских: бригад (каждая группа по составу равна полку):
г) корпусная артиллерийская группа из восьми артдивизионов и четырех зенитных батарей:
д) спецвойска: два танковых батальона, рота бронемашин, мото-пулеметная рота, две огнеметно-химические роты;
е) автотранспортная маневренная группа (около 1300 автомашин);
ж) инженерные войска и войска связи: саперная рота, радиоотряд, радиорота, пеленгаторный отряд;
з) авиация;
и) 7 запасных пехотных батальонов.
70780 (офицеров – 3150, солдат – 67630 человек) бойцов противника противостояли 10000 республиканцев (около 6000 активных винтовок, 15 орудий и 85 пулеметов).
Итальянские войска во время Гвадалахарской операции
Т. о., наступающий перед началом операции имел многократное превосходство над обороняющимся.
План наступательной операции итальянского командования предусматривал 3 последовательных этапа, которые должны были развернуться в период с 8 по 14 марта.
1-й этап (8 - 9 марта) - прорыв республиканской обороны юго-западней Альгора и овладение районом Бриуэга, Ториха;
2-й этап (10 - 11 марта) - захват Гвадалахары; в это время дивизия «Сория» овладевает Когольюдо;
3-й этап (12 - 14 марта) - овладение Алькала де Энарес (30 км северо-восточнее Мадрида) и удар до Мадриду.
Наступление корпуса должно было вестись в узкой полосе (ширина 10 - 12 км) по двум шоссе: через Ториха на Гвадалахару (Французское шоссе) и черед Бриуэга на Армунья. Естественно, что это потребовало серьезной группировки войск. Корпус был построен в три эшелона; в процессе наступления на определенных рубежах предусматривалась смена одним эшелоном другого.
В 1-м эшелоне наступала 2-я волонтерская дивизия с двумя группами из состава смешанных бригад и частями усиления - 15 батальонов, 74 орудия и 48 танков. Этот эшелон утром 8 марта должен был после 30-минутной артподготовки прорвать оборону республиканцев на участке Мирабуэно, Французское шоссе, Лас Инвиернас - и к исходу дня выйти на рубеж Агресилья, Хонтанарес, Когольор, Масетосо. После достижения этого рубежа 2-я волонтерская дивизия должна была быть сменена частями 3-й волонтерской дивизии (вторым эшелоном).
2-й эшелон состоял из 3-й волонтерской дивизии с приданными частями - 9 батальонов, 72 орудия, 43 танков, 32 бронемашины. После завершения прорыва республиканской обороны 2-й дивизией, этот эшелон должен был на автомашинах по Французскому шоссе быстро выдвинуться вперед и, обогнав части 2-й дивизии, овладеть Ториха.
3-й эшелон составляли дивизии «Литторио» и 1-я волонтерская - 16 батальонов, 68 орудий, 12 танков. Предназначался для дальнейшего развития успеха в направлении Гвадалахара, Алькала де Эпарес.
К началу наступления соединения Экспедиционного корпуса заняли исходное положение: 2-я волонтерская дивизия с частями усиления развернулась на фронте Мандайона - Навальпорто; 3-я волонтерская дивизия сосредоточилась в районе Карабахоса, Альколеа, Агиляр – в готовности в любой момент на автотранспорте ринуться для развития прорыва 2-й дивизии; 1-я волонтерская дивизия сосредоточилась в районе Сигуэнса; дивизия «Литторио», сосредоточенная в районе Ариза, должна была выдвинуться в район Карабахоса, Альколеа, Агиляр - сразу же, как из этого района выступит 3-я дивизия.
Продолжение следует...
- Автор:
- Семен Задонский
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