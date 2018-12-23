МВД Британии: террористы готовятся сбивать гражданские самолёты

Угроза для авиации реальна. «Аль-Каида» возрождается для проведения новых злодеяний. Группировка, стоящая за терактами 9/11 в 2001 году, представляет растущую угрозу и заставляет министров бодрствовать по ночам,

Боевики группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) осваивают технические средства, позволяющие сбивать пассажирские самолеты на британской территории, приводит газета Sunday Times заявление замглавы МФД Великобритании Бена Уолесса.сказал Уолесс.По его словам, у террористов всё больше и больше планов в отношении европейских стран, они осваивают новые средства и стремятся к проведению атак на гражданскую авиацию с помощью дронов, несущих на себе взрывчатку.В связи с этим, британское правительство выделило £25 млн. для изучения возможностей более эффективной защиты гражданских воздушных судов от нападений террористов.Напомним, лондонский аэропорт Гатвик в среду вечером прекратил свою работу из-за появления в районе взлетно-посадочной полосы двух неопознанных беспилотников. Все взлеты были отменены, а самолеты, направлявшиеся в Гатвик на посадку, были перенаправлены в другие британские аэропорты, а также в Париж, Бордо и Амстердам.В четверг аэропорт вообще не работал.Позже британские СМИ сообщили о задержании двух человек – 47-летнего мужчину и 54-летнюю женщины, которых полиция заподозрила в создании помех для аэропорта Гатвик.Еще до инцидента Уоллес встретился с руководством британских аэропортов, чтобы обсудить тему так называемой «внутренней угрозы» со стороны исламистов, которые работают в различных службах воздушных гаваней.Сообщается, что с марта прошлого года силовые ведомства Соединенного Королевства предотвратили 13 терактов, которые готовили сторонники радикальных группировок.