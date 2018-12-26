На Ростов! Часть 1

Сокрушительный удар 1-й Конной армии в Донбассе - сильно облегчавший успешное наступление соседних с ней 13-й и 8-й армий - почти отрезал путь отступления значительной части Добровольческой армии в Донскую область. Осталось еще небольшое пространство до Ростова - чтобы окончательно закрыть путь отхода даже ближайшим войскам противника. Необходимо было также не дать части белых войск уйти на Крымский полуостров. Для решения этих задач командованием Южного фронта 03. 01. 1920 г. была отдана директива № 1/оп. Этой директивой армиям фронта ставилась задача: в кратчайший срок выдвинуться к побережью Черного и Азовского морей и добить остатки армий противника. Директива настойчиво рекомендовала армиям использовать свою конницу - для глубокого обхода, захода в тыл и разгрома живой силы противника.Ударной группе фронта (1-я Конная армия) ставилась задача:«Стремительно преследуя разбитого противника, главную массу своей группы, в том числе не менее 2 кавалерийских дивизий, безотлагательно бросить в направлении Ростов - Нахичевань для захвата таковых не позднее 7.1 на участке станица Аксайская до устья р. Дон. Меньшую часть группы направить для овладения Таганрогом в кратчайший срок и содействовать 13-й армии в выполнении поставленной задачи».На Ростов - Нахичевань одновременно нацеливалась и 8-я армия.Для выполнения этой директивы соединениям Конной армии (приказ Конной армии № 1/оп) было приказано к вечеру 6-го января занять исходное положение:9-й стрелковой дивизии - Николаевский - Казанский - ст. Кошкино - Самбек;12-й стрелковой дивизии - Курлацкая, Абрамов - Новостратонский - Совет Мигрина;6-й кавалерийской дивизии - Петровский - Чистополь - Персиянов, Ивановский - Б. Крепкая;4-й кавалерийской дивизии - Платовский - Ивановский - Княжий, Аграфеновка - Крепинский;11-й кавалерийской дивизии - Матвеев Курган (дивизия оставлена в армейском резерве).Бронепоездам приказано курсировать по двум направлениям: Матвеев Курган - Таганрог и ст. Колпаково - Зверево.Помощнику инспектора артиллерии армии Кривенко, командовавшему бронепоездами, была поставлена следующая задача: «Подчинив подошедший бронепоезд № 100 с дальнобойной морской пушкой, дающей обстрел на 27 верст, сбить бронепоезда противника и взять под обстрел Таганрог и транспорты, отходящие водным путем».История умалчивает, насколько одной этой пушке удалось успешно выполнить три столь крупные задачи, но уважение к ее мощности было проявлено.Части Конной армии, без всякого сопротивления со стороны противника, вышли в указанные районы в назначенные сроки.Частями 9-й стрелковой дивизии к 13. 00. 6-го января был занят Таганрог, оставленный противником без боя. В городе была захвачена огромная военная добыча, в том числе 12 тяжелых английских орудий, 50 бомбометов, танки, автомобили, патроны, снаряды, бензин, керосин, медикаменты и пр.Противник перед отходом пытался многое уничтожить, но в городе царил образцовый порядок.Бронепоезда «Коммунист» и «Красный кавалерист» выдвинулись за Таганрог - и начали обстрел ст. Синявская.К левому флангу ударной группы - в район расположения 4-й кавдивизии (Аграфеновка) начали подходить соединения 8-й армии - 16-я, 15-я, 31-я и 33-я стрелковые дивизии.Т. о., на участок Ростов-на-Дону - Нахичевань-на-Дону было нацелено 6 стрелковых дивизий, 3 кавалерийских бригады и кавбригада 33-й стрелковой Кубанской дивизии. 15-я, 16-я и 31-я стрелковые дивизии имели каждая по 800 - 1000 штыков - но в общей сложности силы были значительные.6-го января был отдан приказ по Конной армии № 2 - которым ставились окончательные задачи по овладению Ростовом и Нахичеванью.Сузившийся фронт наступления уже не вмещал всех войск ударной группы, поэтому 9-й стрелковой дивизии была поставлена задача оборонять участок побережья Азовского моря: Марьевский - Носов - Мануиловский - г. Таганрог - Бессергеневка и Царев Дар.Остальные войска должны были в два прыжка захватить г. Ростов, для чего приказывалось: 12-й стрелковой дивизии выйти 7 января на линию Донец (15 км северо-западнее Ростова) - Мокрый - Чалтырь - Крым - Султан - Сала, а 8 января совместно с 6-й кавдивизией взять Ростов и оборонять р. Дон; 6-й кавдивизии 7 января овладеть Сала-Несвитайский - Генеральский Мост, а 8 января - Ростовом; 4-й кавдивизии 7 января выйти на рубеж - Константиновский - Юдин - Серафимов - Волошин (Ольгинский), 8 января - г. Нахичевань, ст. Аксайская, захватив целым плавучий мост через р. Дон напротив ст. Ольгинская; 11-й кавдивизии - армейский резерв – 8 января перейти в Курпичев - Александров - Совет Мигрина, 9 января - Сала, 10 января - ст. Аксайская.Дивизиям было приказано выступить не позднее 07. 00. 7-го января. Приказ в кавалерийских дивизиях был получен с запозданием - и 7-го января приступить к его выполнению некоторые из них не смогли.Так, 6-я кавалерийская дивизия получила его в 12. 00., а 4-я кавалерийская дивизия - лишь в 15. 30.Перед А. И. Деникиным, после неудачных боев в Донецком бассейне, стоял на повестке дня вопрос о возможности стабилизации его фронта. Хотя фланги его фронта испытывали некоторое равновесие, но центр под нажимом ударной группы Южного фронта катастрофически откатывался к югу. В конце декабря он еще пытался задержать этот отход, выровнять фронт, отдав приказ, в котором ставил своим армиям задачи: Кавказской, действовавшей в районе Царицына, - отойти за р. Сал, прикрывая Ставропольское и Тихорецкое направления; Донской и Добровольческой - встать между pp. Миусом и Донцом по линии Цимлянская - Усть - Бело-Калитвенская, Каменская - Ровеньки - Матвеев Курган, Лиман - Миусский, прикрывая Ростов - Новочеркасск.А. И. Деникин отмечал, что задержка его армий тем более была необходима, что переброска подкреплений к Ростову еще не была закончена, а армейские тылы - Таганрог – Ростов – Новочеркасск - пока не эвакуированы. В ближайшем плацдарме - Ростов - Новочеркасск - сосредоточился резерв главкома ВСЮР под командованием генерала Топоркова (1,5 дивизии конницы, Пластунская бригада и 2 офицерские школы). На данной позиции в случае необходимости предполагалось дать противнику решительный отпор.Предположения А. И. Деникина не осуществились. Генерал отмечал, что вышеуказанную линию удержать не удалось: отступательная инерция в силу многих причин (в основном морального свойства), влекла войска к естественному рубежу – р. Дон. В итоге, к 23 - 24 декабря (5 - 6 января), вначале с боем, а затем в отрыве от противника, добровольцы и донцы отошли в Ростов-Новочеркасский плацдарм. Центральная группа ВСЮР была сосредоточена на 80-км фронте, и генерал решил дать красным сражение - тем более что к этому моменту обозначилось переутомление и расстройство армий его противника. Еще 20 декабря (2 января) генералу Сидорину в оперативном отношении был подчинен и Добровольческий корпус - и Сидорин прикрыл добровольцами Ростов, донцами – Новочеркасск, тогда как в центре (на уступе) встали конные корпуса Мамонтова и Топоркова.Так обрисовывал А. И. Деникин положение своего фронта, занявшего позиции на подступах к Ростову и Новочеркасску. Он не думал отдавать Ростово-Новочеркасский плацдарм без боя.По данным советской разведки, главковерх ВСЮР 6-го января начал сосредотачивать крупные массы пехоты на линии Крым - Султан-Сала, Сала. Конница была сведена в сильную группу (корпуса Топоркова и Мамонтова - до 5000 сабель) и выдвинута в район Генеральский Мост - (Волошин (Ольгинский) и Кутейников - Несвитайский с задачей активного противодействия наступающим на Ростов красным войскам.Донская армия группировалась в районе Александровка - Грушевский, прикрывая г. Новочеркасск против наступления соединений 8-й и 9-й красных армий.Еще 6-го января кавбригада красной 33-й Кубанской стрелковой дивизии в 13 часов «лихо» налетела на ст. Генеральский Мост, где наткнулась на конницу противника силой до 1000 сабель (4 кавалерийских полка). Зарвавшаяся красная кавбригада, понеся крупные потери в людях, потеряв часть пулеметов и орудий и преследуемая противником, отошла к 20 часам в расположение 4-й кавдивизии. Вследствие позднего времени последняя не выступила на поддержку кавбригаде - ограничившись высылкой сильной разведки в сторону Генеральский Мост. Потрепанная кавбригада расположилась в хут. Атаманский (Власов).Столь же неудачны были 7-го января и попытки активно действовать со стороны некоторых стрелковых дивизий.9-я и 12-я стрелковые дивизии из-за утомления людей не вышли на указанную им линию (донесение начоперодарма командарму к 9. 00. 08. 01. № 103).