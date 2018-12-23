Главу МО Британии обвинили в заговоре против Мэй
Британские СМИ обвинили министра обороны Британии Гэвина Уильямсона в организации заговора, целью которого было смещение Терезы Мэй с поста премьер-министра королевства, сообщают Известия.
По данным СМИ, обвинения основаны на разговоре Уильямсона со своими друзьями в ресторане отеля Beaumont. Беседу подслушал один из посетителей заведения. Он сообщил, что упомянутый разговор произошел через 5 дней после неудачной попытки вынести в парламенте вотум недоверия главе правительства.
Как утверждает источник, Уильямсон делился с друзьями планами о том, как не только устранить Мэй, но и не допустить на ее должность потенциальных кандидатов, в частности министра иностранных дел Джереми Ханта и главу МВД Саджида Джавида.
В свою очередь чиновник, близкий к Уильямсону, назвал разгорающийся вокруг него скандал частью «клеветнической кампании», а сами обвинения в заговоре «порочащими насмешками».
В 2016 году нынешний глава военного ведомства помог Мэй баллотироваться на пост премьера. При этом СМИ приводят слова Уильямсона, якобы сказанные им военачальникам: «Я помог Мэй стать премьер-министром, чтобы иметь возможность ее сломать».
Напомним, 12 декабря в британском парламенте состоялось голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй. Причиной этой процедуры стало недовольство однопартийцев переговорами премьера по условиям выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Однако сместить ее с поста не удалось: проголосовали за – 117 человек, против – 200 человек.
Через неделю, 17 декабря» лидер лейбористов Корбин вновь вынес на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия. На этот раз в связи с тем, что Мэй отложила парламентское голосование о соглашении по Brexit. Парламент это предложение отклонил.
19 декабря аналогичное ходатайство внесли Шотландская национальная партия, либерал-демократы, «зеленые» и левоцентристская партия Уэльса.
По данным СМИ, обвинения основаны на разговоре Уильямсона со своими друзьями в ресторане отеля Beaumont. Беседу подслушал один из посетителей заведения. Он сообщил, что упомянутый разговор произошел через 5 дней после неудачной попытки вынести в парламенте вотум недоверия главе правительства.
Как утверждает источник, Уильямсон делился с друзьями планами о том, как не только устранить Мэй, но и не допустить на ее должность потенциальных кандидатов, в частности министра иностранных дел Джереми Ханта и главу МВД Саджида Джавида.
В свою очередь чиновник, близкий к Уильямсону, назвал разгорающийся вокруг него скандал частью «клеветнической кампании», а сами обвинения в заговоре «порочащими насмешками».
В 2016 году нынешний глава военного ведомства помог Мэй баллотироваться на пост премьера. При этом СМИ приводят слова Уильямсона, якобы сказанные им военачальникам: «Я помог Мэй стать премьер-министром, чтобы иметь возможность ее сломать».
Напомним, 12 декабря в британском парламенте состоялось голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй. Причиной этой процедуры стало недовольство однопартийцев переговорами премьера по условиям выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Однако сместить ее с поста не удалось: проголосовали за – 117 человек, против – 200 человек.
Через неделю, 17 декабря» лидер лейбористов Корбин вновь вынес на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия. На этот раз в связи с тем, что Мэй отложила парламентское голосование о соглашении по Brexit. Парламент это предложение отклонил.
19 декабря аналогичное ходатайство внесли Шотландская национальная партия, либерал-демократы, «зеленые» и левоцентристская партия Уэльса.
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