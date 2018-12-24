Блеск и нищета Сергея Кургиняна

Сергей Кургинян с блеском выступил 15 декабря в программе «Право знать!» Дмитрия Куликова. Убедительно отстаивал свои советские и коммунистические взгляды, произвёл впечатление даже на польского оппонента-антисоветчика, который стушевался под его ответами. Да, Кургинян может произвести впечатление благодаря большой политологической эрудиции плюс своей режиссёрской театральной практике. Он из семьи советской элиты, много знает о тайнах власти от непосредственных её носителей, о нюансах падения СССР.Под впечатлением его выступления не хочется возражать, оппоненты в программе тоже не очень возражали, попав под его обаяние, под градом фактов, сентенций и логических умозаключений. Как в древнегреческой легенде о риторе, который написал оправдательную речь своему клиенту. Тому речь понравилась, он её оплатил, а на следующий день пришёл к ритору во гневе: «Когда я дома перечитал вашу речь, то увидел в ней много неувязок, натяжек, так что она скорее погубит меня в суде, чем спасёт!» На что ритор отвечал: «А сколько раз речь будет зачитываться в суде?» То же самое и с Кургиняном.С его речью во многом можно согласиться, но иногда из неё вылезают неувязки и натяжки, причём в важных посылах. Его тезис о «вхожденческой элите» СССР, стремившейся войти в западный мир, которая, собственно, и сдала страну Западу, не вызывает возражений. Несомненно, что переродившаяся советская элита сыграла много большую роль в падении СССР, чем ЦРУ и Госдеп США, вместе взятые. Эти настроения в части российской элиты есть и сегодня, но не она принимает сегодня государственные решения!Когда Кургинян утверждает, что «вхожденческая элита» продолжает править бал и в сегодняшней России, он противоречит множеству фактов, начиная с Мюнхенской речи Владимира Путина 2007 года, которая ознаменовала отказ от былой политики «вхожденчества» на условиях Запада и переход к политике защиты национальных интересов России, к политике геополитической безопасности от Запада. Большинство знаковых «вхожденцев» уже давно вошли в Запад, Борис Березовский так непосредственно в английскую землю, перетянутый белым шарфиком.Крест на «вхожденческих» настроениях нашей элиты поставил американский госпереворот на Украине в 2014 году, приведший к власти отъявленных националистов-бандеровцев. С воссоединением после этого Россией Крыма, с оказанием помощи восставшему Донбассу, разверзлась настоящая пропасть между Россией и Западом, в том числе между элитами. Санкции Запада направлены ведь в первую очередь против нашей элиты, какой-никакой. Остатки политических «вхожденцев» вытесняются сегодня в маргинальную нишу – это Рыбаковы, Надеждины, Некрасовы и Никулины, использующиеся в качестве пугала на телеканалах.Кургинян забывает, что в 2014 году стоял вопрос о вводе наших войск на Украину, то есть была большая вероятность начала войны с Западом, по словам Путина, с «натовским легионом» на Украине. Для «вхожденческой элиты» это немыслимая постановка вопроса! Кстати, от ввода войск тогда отказались по причине экономической неготовности страны к военному противостоянию с Западом, пришли к выводу, что необходимо минимум два года, чтобы решить важнейшие экономические и военно-технические проблемы, информация об этом была в открытой прессе. На деле же новейшие стратегические вооружения стали поступать в войска только в 2018 году. Об этом забывают напомнить Кургиняну, когда он растягивает срок существования нашей «вхожденческой элиты» до 2020 года!Поэтому невозможно согласиться с ним, что сегодня «российская демократия — это государство для вхождения в Европу, вхожденческая парадигма России», от которой Россия якобы «откажется по факту через 1-2 года». Она уже отказалась! Кургинян настаивает на этом, потому что предвещает нам новое возвращение к Марксу и СССР-2! Получается, уже через 1-2 года!В этой связи вызывает большие вопросы теория «марксова духа» Кургиняна. Маркс не был, конечно, твердолобым материалистом, он задумывался, чем наполнить духовную жизнь общества после упразднения религии как общественного института. Он помнил, что культ разума и «древо свободы» Французской революции оказались бесплодны. Об этом можно философствовать бесконечно, но в конце концов Маркс пришёл к «диктатуре пролетариата» как инструменту духовного прогресса.«Благими намерениями вымощена дорога в ад», — говорит Библия, и с благими намерениями «диктатуры пролетариата» произошло то же самое: они-то и привели, в конце концов, к партийной диктатуре в стране и к перерождению советской элиты во «вхожденческую». Кургинян не замечает, что этот «дамоклов меч» висит и над его проектом СССР-2! Маркс решал вопрос перехода от «диктатуры пролетариата» к «царству свободы» исходя из своего исторического оптимизма, Ленин, по сути, повторял Маркса, говоря о свободном творчестве освобождённых от эксплуатации масс трудящихся, их как бы естественной приверженности к свободе и гуманизму. Эти надежды в СССР провалились.На деле попытка полного упразднения силой государственного аппарата социального и сословного неравенства привели не в "царство свободы", а к уравниловке и застою в низах общества, и к диктату партийной бюрократии сверху, и к «вхожденческой элите». В СССР-2 Кургиняна всё может повториться с начала, почему нет? Фактически Кургинян предлагает продолжить строительство утопии коммунизма вслед за Марксом и Лениным, с учётом полученного опыта. Но никаких выводов из этого опыта он не делает, и только повторяет марксовы надежды на некий «общественный дух». Его утопия получается не менее прекрасной, но, кроме слов и надежд на прогрессивное человечество, ни на что не опирается, как и у Маркса.Встаёт вопрос о том, как думает Кургинян строить СССР-2? Демократически или под управлением движения «Суть времени», или какой-нибудь «диктатуры пролетариата»? В театре режиссёр, как известно, диктатор, этого требует творческий процесс постановки спектакля, неужели построить новое общество СССР-2 менее сложно? Маркс не был режиссёром, но понимал эту проблему и пришёл к режиссуре «диктатуры пролетариата». И каковы шансы на построение, таким образом, прекрасного общества СССР-2? В лучшем случае удастся повторить СССР-1!Когда Кургинян говорит о развитии творческого потенциала человека – это хорошо в театре, но это вряд ли это хороший способ решения проблем современного мира. Несмотря на мессианское название движения «Суть времени» Кургиняна, ставка на «потенциал человечества» ничего не говорит нам о сути решения проблем человечества, вынося их решение в будущее, вслед за Марксом и Лениным.Критика Марксом капиталистического «старого мира» во многом актуальна, признают и сегодня многие экономисты, они соглашаются с тем, что «мир может погибнуть по Марксу», но добавляют, что спасётся он, если спасётся, «не по Марксу». То же самое можно сказать о Кургиняне. Он, фактически, предлагает возобновить строительство коммунистической утопии СССР-2 по Марксу и на демократической основе. И марксовы грабли опять ударят нам по лбу.При этом можно аплодировать внешнеполитическому анализу Кургиняна, его афоризму: «Англосаксы власть не отдают никогда – это закон такой!» Замечательна его критика западного общества постмодерна, времени большой игры, в котором остались только «жажда власти вне морали, вне гуманизма и ложь». Кстати, это всё характеристики западной современной «демократии», которая будет окружать предполагаемое Кургиняном строительство СССР-2. Пожалуй, СССР-1 был в менее агрессивном и враждебном окружении.