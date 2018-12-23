Брянских чиновников накажут за отправку своих детей в Турцию

Отбор детей для поездки за границу должным образом не был организован, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению,

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова начала проверку в связи с информацией о том, что в Брянской области детей местных чиновников отправили на отдых в Турцию вместо детей с тяжелыми заболеваниями, передает ТАСС Информация проверяется самым тщательным образом, направлены соответствующие запросы в ведомства, а также главе Брянской области, говорится в сообщении.Ранее «Брянские новости » рассказали о скандале, разразившемся в городе Клинцы из-за того, что в марте текущего года местные чиновники отправили своих детей за счет международного благотворительного фонда на отдых в турецкий город-побратим Демре. Пятьдесят путевок были оплачены из фонда им. посла РФ в Турции Андрея Карлова, который считал Клинцы своей второй родиной.На отдых должны были отправиться несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе тяжелобольные подростки.В реальности, же по данным местной газеты, поехали дети чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов. Журналисты обвинили администрацию в нечестном распределении путевок.Местная прокуратура такую формулировку поддержала.говорится в представлении надзорного органа.В свою очередь глава городской администрации Олег Шкуратов завил журналисту, что не видит ничего зазорного в том, что на отдых поехали «те или иные дети».А бывшая заммэра Людмила Лубская искренне удивилась: «Разве дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»На вопрос о возможных добровольных отставках, оба чиновника лишь недоуменно пожали плечами: «Какие отставки? О чем, вы, собственно, говорите?».