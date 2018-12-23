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Брянских чиновников накажут за отправку своих детей в Турцию

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Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова начала проверку в связи с информацией о том, что в Брянской области детей местных чиновников отправили на отдых в Турцию вместо детей с тяжелыми заболеваниями, передает ТАСС.




Информация проверяется самым тщательным образом, направлены соответствующие запросы в ведомства, а также главе Брянской области, говорится в сообщении.

Ранее «Брянские новости» рассказали о скандале, разразившемся в городе Клинцы из-за того, что в марте текущего года местные чиновники отправили своих детей за счет международного благотворительного фонда на отдых в турецкий город-побратим Демре. Пятьдесят путевок были оплачены из фонда им. посла РФ в Турции Андрея Карлова, который считал Клинцы своей второй родиной.

На отдых должны были отправиться несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе тяжелобольные подростки.

В реальности, же по данным местной газеты, поехали дети чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов. Журналисты обвинили администрацию в нечестном распределении путевок.

Местная прокуратура такую формулировку поддержала.

Отбор детей для поездки за границу должным образом не был организован, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению,
говорится в представлении надзорного органа.

В свою очередь глава городской администрации Олег Шкуратов завил журналисту, что не видит ничего зазорного в том, что на отдых поехали «те или иные дети».

А бывшая заммэра Людмила Лубская искренне удивилась: «Разве дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»

На вопрос о возможных добровольных отставках, оба чиновника лишь недоуменно пожали плечами: «Какие отставки? О чем, вы, собственно, говорите?».
Использованы фотографии:
Брянские новости, https://www.bragazeta.ru
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