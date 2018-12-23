В США испытали очередную модификацию противобункерных бомб GBU-57 MOP

Опубликован ролик с демонстрацией испытания сверхмощных американских авиационных бомб. Речь идёт о новой модификации GBU-57 (MOP) - Massive Ordnance Penetrator.Для испытания авиабомб с аэродрома Уайтмэн в штате Миссури (США) был поднят стратегический бомбардировщик B-2A Spirit.На коротком ролике демонстрируется, как бомбардировщик-«невидимка» выходит из авиационного ангара и в тёмное время суток начинает взлёт. Затем с борта другого самолёта ВВС США осуществляется съёмка B-2 в полёте. Речь идёт о дозаправке бомбардировщика.После этого показывается, как из внутренних отсеков начинают свободное падение авиабомбы MOP-432 и MOP-435 – противобункерные авиационные боеприпасы. На кадрах можно видеть, как срабатывает хвостовое оперение, и корректируемая авиабомба направляется к цели, которую и поражает на холмистой местности.Судя по ролику и бортовым номерам, речь может идти об использовании в ходе испытаний авиабомб не одного, а двух бомбардировщиков стратегической авиации США.Авиабомба GBU-57 (MOP) разработана специалистами компании Boeing. Мощности этого авиамонстра хватает для того, чтобы пробивать армированный бетон толщиной до 19-20 м. Также бомба способна разрушать бункеры, находящиеся на глубине нескольких десятков метров под землёй. Причём речь идёт о предыдущих версиях. Модернизированная в 2018 году GBU-57 (а это уже 4-я по счёту модернизация) обладает ещё более внушительными параметрами по поражению заглублённых целей. Масса боевой части модернизированной американской авиабомбы составляет более 2,8 т.