Киев перебросил в Донбасс эшелоны с танками, РСЗО и гаубицами
Военное командование Украины перебросило в Донбасс два эшелона с танками и другой техникой, передает Луганский информационный центр сообщение представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По его словам, эту информацию подтверждают и представители СММ ОБСЕ в своем отчете от 21 декабря.
В свою очередь представитель военного ведомства ДНР Даниил Безсонов рассказал о переброске в Донбасс к западу от Горловки РСЗО «Град» и самоходных гаубиц.
По его словам, в настоящее время в данные подразделения подвозят боеприпасы, в том числе фосфорные.
Кроме того, в подконтрольный украинским силовикам Артемовск прибыли подразделения националистического батальона Донбасс.
Ранее ВСУ провели к северу от Горловки учение с практическим стрельбами из РСЗО «Град», самоходных орудий «Гвоздика» и «Акация», а также 100-мм пушек МТ-12.
Сообщается, что за прошедшие сутки киевские силовики выпустили по территории обеих республик 233 боеприпаса различных калибров: по ДНР – 173, по ЛНР – 60.
В Донецкой республике обстрелам подверглись аэропорт, село Жабичево, поселки Старомихайловка, Александровка, шахты на окраинах Донецка, город Горловка и близлежащие поселки.
В ЛНР были обстреляны населенные пункты Сокольники, Смелое и Донецкий.
В результате обстрелов пострадало несколько зданий. О жертвах среди населения не сообщается.
На железнодорожную станцию в Рубежном прибыли два состава с танками Т-64, противотанковыми пушками МТ-12 и БМП-1,сказал Осадчий.
По его словам, эту информацию подтверждают и представители СММ ОБСЕ в своем отчете от 21 декабря.
В свою очередь представитель военного ведомства ДНР Даниил Безсонов рассказал о переброске в Донбасс к западу от Горловки РСЗО «Град» и самоходных гаубиц.
Разведка зафиксировала в 13 км от линии соприкосновения (в районе Калинового) размещение артиллерийского дивизиона 152-мм гаубиц 2С3 «Акация» и реактивного дивизиона (12 боевых машин) РСЗО «Град»,цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.
По его словам, в настоящее время в данные подразделения подвозят боеприпасы, в том числе фосфорные.
Кроме того, в подконтрольный украинским силовикам Артемовск прибыли подразделения националистического батальона Донбасс.
Ранее ВСУ провели к северу от Горловки учение с практическим стрельбами из РСЗО «Град», самоходных орудий «Гвоздика» и «Акация», а также 100-мм пушек МТ-12.
Сообщается, что за прошедшие сутки киевские силовики выпустили по территории обеих республик 233 боеприпаса различных калибров: по ДНР – 173, по ЛНР – 60.
В Донецкой республике обстрелам подверглись аэропорт, село Жабичево, поселки Старомихайловка, Александровка, шахты на окраинах Донецка, город Горловка и близлежащие поселки.
В ЛНР были обстреляны населенные пункты Сокольники, Смелое и Донецкий.
В результате обстрелов пострадало несколько зданий. О жертвах среди населения не сообщается.
- Использованы фотографии:
- https://kloch4.livejournal.com
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