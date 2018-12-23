Киев перебросил в Донбасс эшелоны с танками, РСЗО и гаубицами

На железнодорожную станцию в Рубежном прибыли два состава с танками Т-64, противотанковыми пушками МТ-12 и БМП-1,

Разведка зафиксировала в 13 км от линии соприкосновения (в районе Калинового) размещение артиллерийского дивизиона 152-мм гаубиц 2С3 «Акация» и реактивного дивизиона (12 боевых машин) РСЗО «Град»,