Радиоэлектронная борьба. «Война магов». Часть 1

«Это была секретная война, чьи сражения, будь то победы или поражения, остались неизвестными общественности, и она даже сейчас лишь слегка понимается теми, кто не принадлежит узкому научному круг технических специалистов. Если бы британская наука не оказалась лучше немецкой и, если бы эти странные, зловещие средства были использованы в битве за выживание, мы могли бы почти наверняка быть побеждены, раздавлены и уничтожены».















