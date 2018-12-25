Радиоэлектронная борьба. «Война магов». Часть 1
После серьезных потерь люфтваффе в ходе дневных бомбардировок Великобритании Гитлер приказал перейти к ночной войне. Это стало началом нового этапа воздушной битвы за Британию, которую Черчилль назвал «войной магов». В особенности он отмечал средства, которые использовали британцы для нейтрализации радионавигационных средств немецких самолетов. Черчилль писал:
Ночные бомбардировщики люфтваффе, использовавшиеся для налетов на Англию
Для лучшего понимания того, как эта секретная война между Германией и Великобританией готовилась, необходимо вернуться на несколько лет назад и посмотреть, как немцы разрабатывали комплексы радионавигации. Первой стала компания Lorenz, которая еще в 1930 году разработала систему, предназначенную для посадки самолетов в условиях плохой видимости и ночью. Новинке дали имя Lorenzbake. Она представляла из себя первую курсоглиссадную систему, основанную на принципе навигации по лучу. Основным элементом Lorenzbake выступал радиопередатчик, работающий на 33,33 МГц и располагающийся на конце взлетно-посадочной полосы. Приемная аппаратура, установленная на самолете, обнаруживала наземный сигнал на расстоянии до 30 км от аэродрома. Принцип был достаточно прост – если самолет находился левее ВВП, то в наушниках пилота был слышен ряд точек азбуки Морзе, а если правее, то ряд тире. Как только машина ложилась на верный курс, в наушниках звучал непрерывный сигнал. Кроме того, в системе Lorenzbake были предусмотрены два радиопередатчика-маяка, которые устанавливали на удалении в 300 и 3000 м от начала ВПП. Сигналы они транслировали вертикально вверх, что позволяло пилоту при пролете над ними оценить расстояние до аэродрома и начать снижение. Со временем на приборной панели немецких самолетов появились визуальные индикаторы, позволяющие пилоту освободиться от постоянного прослушивания радиоэфира. Система оказалась настолько удачной, что нашла применение и в гражданской авиации, а позже распространилась по многим европейским аэропортам, в том числе и в Великобритании. На военные рельсы Lorenzbake стали переводить в 1933 году, когда пришла идея использовать радионавигационные наработки для увеличения точности ночных бомбометаний.
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Принцип наведения бомбардировщиков люфтваффе на Ковентри
Так родилась знаменитая система X-Gerate, которая состояла из нескольких излучателей Lorenz, из которых один излучал основной радионавигационный луч, а другие пересекали его определенных местах перед точкой бомбометания. Самолеты были даже оснащены аппаратурой автоматического сброса смертоносного груза над точкой авиаудара. Для предвоенного периода X-Gerate позволял самолетам наносить ночные бомбовые удары с невероятной точностью. Уже во время войны немецкие бомбардировщики на пути к Ковентри из французского Воннеса пересекали несколько радионавигационных лучей под названиями Rhein, Oder и Elba. Их пересечения с основным ведущим лучом, названным в честь реки Weser, были заранее нанесены на карту штурмана, что позволяло точно определять местоположение над ночной Англией. Через 5 км полета после пересечения последней «контрольной точки» Elbe немецкая армада подходила к цели и автоматически сбрасывала свой груз на центр мирно спящего города. Напомним, что о ходе этой акции британское правительство знало заранее из дешифровок Enigma, но в целях сохранения ультрасекретности никаких мер по спасению Ковентри не предприняло. Такая точность наведения немецких бомбардировщиков стала возможна после оккупации гитлеровцами Франции и Бельгии, на чьих побережьях были размещены излучатели. Их взаимное расположение позволяло скрещивать навигационные лучи над Британией практически под прямым углом, что увеличивало точность.
О том, что Германия ведет интенсивные работы над электронной системой на основе радиолучей, в Британии узнали еще в 1938 году, когда в Осло английскому военно-морскому атташе была вручена секретная папка. Источники утверждают, что передал её некий «благоразумный ученый», не желавший отдавать Германии приоритет в столь совершенном вооружении. В этой папке, помимо сведений о X-Gerate, была информация о характере работ в Пенемюнде, магнитных минах, реактивных бомбах и еще о куче всего высокотехнологичного. В Британии сначала опешили от такого потока секретных данных и не особо доверяли содержимому папки – была высока вероятность, что немцы подсунули дезинформацию. Точку поставил Черчилль, который сказал: «Если эти факты соответствуют действительности, то это представляет смертельную опасность». В итоге в Британии был создан комитет ученых, которые приступили к внедрению достижений прикладной электроники в военную сферу. Именно из этого комитета родятся все средства радиоэлектронного подавления немецкой навигации. Но и гитлеровские ученые не сидели сложа руки – они отлично понимали, что X-Gerate имеет целый ряд недостатков. Прежде всего ночным бомбардировщикам приходилось долго лететь вдоль ведущего радиолуча по прямой, что неизбежно вело к частым атакам британских истребителей. К тому же система было достаточно сложна для летчиков и операторов, что заставляло терять драгоценное время на обучение экипажей бомбардировщиков.
Радиоразведчик Avro Anson
Британцы впервые столкнулись с электронной системой радионавигации Германии 21 июня 1940 года, когда пилот Avro Anson, выполняя стандартное радиоразведывательное патрулирование, услышал в своих наушниках нечто новое. Это была последовательность очень чистых и отчётливых точек кода Морзе, за которым вскоре он услышал непрерывный сигнал. Через несколько десятков секунд пилот уже услышал последовательность тире. Так был пересечен немецкий радиолуч наведения бомбардировочной авиации на города Англии. В ответ британские ученые предложили способ противодействия, основанный на непрерывном излучении шума в радиодиапазоне X-Gerate. Примечательно, что для этой необычной цели отлично подошел медицинский аппарат для термокоагуляции, которыми были оснащены госпиталя Лондона. Аппарат создавал электрические разряды, которые мешали самолетам противника принимать навигационные сигналы. Вторым вариантом был микрофон, расположенный вблизи вращающего винта, что позволяло транслировать такой шум на частотах X-Gerate (200-900 кГц). Наиболее совершенной системой стал Meacon, приемник и передатчик которого располагались на юге Англии на удалении в 6 км друг от друга. Приемник отвечал за перехват сигнала от X-Gerate, передавал его передатчику, который тут же его ретранслировал с большим усилением сигнала. В итоге, немецкие самолеты ловили сразу два сигнала – один свой, который постоянно ослабевал, а второй сильный, но ложный. Автоматическая система, естественно, руководствовалась более мощным курсовым лучом, который и уводил её совсем в другою сторону. Многие немецкие «бомберы» сбрасывали свой груз в чистое поле, а после израсходования запаса керосина вынужденно садились на английские аэродромы.
Ю-88а-5, который британцы ночью посадили со всем экипажем на свой аэродром
Современная масштабная модель излучателя Knickebein
Ответом немецкой военной машины на такие британские уловки стала система Knickebein (Кривая нога), получившая свое название от специфической формы антенны-излучателя. Фактическим отличием от X-Gerate у Knickebein было то, что использовались всего два передатчика, которые пересекались только в точке бомбометания. Преимуществом «кривой ноги» была большая точность, так как сектор непрерывного сигнала составлял всего 3 градуса. X-Gerate и Knickebein, очевидно, долгое время использовались немцами параллельно.
Приемник сигнала FuG-28a системы Knickebein
Бомбометания в ночных условиях с Knickebein можно было производить с ошибкой не более 1 км. Но англичане по разведывательным каналам, а также по материалам со сбитого бомбардировщика смогли быстро отреагировать и создали свой Aspirin. В самом начале работы системы Knickebein специализированные самолета Avro Anson бороздили небо Британии в поисках узконаправленных лучей от Knickebein и, как только фиксировали их, в дело вступали станции ретрансляции. Они избирательно переизлучали на большей мощности точку или тире, что отклоняло маршрут бомбардировщиков от изначального и вновь уводило их в поля. Также британцы научились фиксировать точку пересечения лучей радионавигационной системы немцев и быстро поднимали в воздух истребители для перехвата. Весь этот комплекс мер позволил британцам выдержать и вторую часть операции люфтваффе, связанную с ночными бомбардировками Англии. Но радиоэлектронная борьба на этом не закончилась, а стала только более изощренной.
Продолжение следует...
«Это была секретная война, чьи сражения, будь то победы или поражения, остались неизвестными общественности, и она даже сейчас лишь слегка понимается теми, кто не принадлежит узкому научному круг технических специалистов. Если бы британская наука не оказалась лучше немецкой и, если бы эти странные, зловещие средства были использованы в битве за выживание, мы могли бы почти наверняка быть побеждены, раздавлены и уничтожены».
Ночные бомбардировщики люфтваффе, использовавшиеся для налетов на Англию
Для лучшего понимания того, как эта секретная война между Германией и Великобританией готовилась, необходимо вернуться на несколько лет назад и посмотреть, как немцы разрабатывали комплексы радионавигации. Первой стала компания Lorenz, которая еще в 1930 году разработала систему, предназначенную для посадки самолетов в условиях плохой видимости и ночью. Новинке дали имя Lorenzbake. Она представляла из себя первую курсоглиссадную систему, основанную на принципе навигации по лучу. Основным элементом Lorenzbake выступал радиопередатчик, работающий на 33,33 МГц и располагающийся на конце взлетно-посадочной полосы. Приемная аппаратура, установленная на самолете, обнаруживала наземный сигнал на расстоянии до 30 км от аэродрома. Принцип был достаточно прост – если самолет находился левее ВВП, то в наушниках пилота был слышен ряд точек азбуки Морзе, а если правее, то ряд тире. Как только машина ложилась на верный курс, в наушниках звучал непрерывный сигнал. Кроме того, в системе Lorenzbake были предусмотрены два радиопередатчика-маяка, которые устанавливали на удалении в 300 и 3000 м от начала ВПП. Сигналы они транслировали вертикально вверх, что позволяло пилоту при пролете над ними оценить расстояние до аэродрома и начать снижение. Со временем на приборной панели немецких самолетов появились визуальные индикаторы, позволяющие пилоту освободиться от постоянного прослушивания радиоэфира. Система оказалась настолько удачной, что нашла применение и в гражданской авиации, а позже распространилась по многим европейским аэропортам, в том числе и в Великобритании. На военные рельсы Lorenzbake стали переводить в 1933 году, когда пришла идея использовать радионавигационные наработки для увеличения точности ночных бомбометаний.
[/center]
Принцип наведения бомбардировщиков люфтваффе на Ковентри
Так родилась знаменитая система X-Gerate, которая состояла из нескольких излучателей Lorenz, из которых один излучал основной радионавигационный луч, а другие пересекали его определенных местах перед точкой бомбометания. Самолеты были даже оснащены аппаратурой автоматического сброса смертоносного груза над точкой авиаудара. Для предвоенного периода X-Gerate позволял самолетам наносить ночные бомбовые удары с невероятной точностью. Уже во время войны немецкие бомбардировщики на пути к Ковентри из французского Воннеса пересекали несколько радионавигационных лучей под названиями Rhein, Oder и Elba. Их пересечения с основным ведущим лучом, названным в честь реки Weser, были заранее нанесены на карту штурмана, что позволяло точно определять местоположение над ночной Англией. Через 5 км полета после пересечения последней «контрольной точки» Elbe немецкая армада подходила к цели и автоматически сбрасывала свой груз на центр мирно спящего города. Напомним, что о ходе этой акции британское правительство знало заранее из дешифровок Enigma, но в целях сохранения ультрасекретности никаких мер по спасению Ковентри не предприняло. Такая точность наведения немецких бомбардировщиков стала возможна после оккупации гитлеровцами Франции и Бельгии, на чьих побережьях были размещены излучатели. Их взаимное расположение позволяло скрещивать навигационные лучи над Британией практически под прямым углом, что увеличивало точность.
О том, что Германия ведет интенсивные работы над электронной системой на основе радиолучей, в Британии узнали еще в 1938 году, когда в Осло английскому военно-морскому атташе была вручена секретная папка. Источники утверждают, что передал её некий «благоразумный ученый», не желавший отдавать Германии приоритет в столь совершенном вооружении. В этой папке, помимо сведений о X-Gerate, была информация о характере работ в Пенемюнде, магнитных минах, реактивных бомбах и еще о куче всего высокотехнологичного. В Британии сначала опешили от такого потока секретных данных и не особо доверяли содержимому папки – была высока вероятность, что немцы подсунули дезинформацию. Точку поставил Черчилль, который сказал: «Если эти факты соответствуют действительности, то это представляет смертельную опасность». В итоге в Британии был создан комитет ученых, которые приступили к внедрению достижений прикладной электроники в военную сферу. Именно из этого комитета родятся все средства радиоэлектронного подавления немецкой навигации. Но и гитлеровские ученые не сидели сложа руки – они отлично понимали, что X-Gerate имеет целый ряд недостатков. Прежде всего ночным бомбардировщикам приходилось долго лететь вдоль ведущего радиолуча по прямой, что неизбежно вело к частым атакам британских истребителей. К тому же система было достаточно сложна для летчиков и операторов, что заставляло терять драгоценное время на обучение экипажей бомбардировщиков.
Радиоразведчик Avro Anson
Британцы впервые столкнулись с электронной системой радионавигации Германии 21 июня 1940 года, когда пилот Avro Anson, выполняя стандартное радиоразведывательное патрулирование, услышал в своих наушниках нечто новое. Это была последовательность очень чистых и отчётливых точек кода Морзе, за которым вскоре он услышал непрерывный сигнал. Через несколько десятков секунд пилот уже услышал последовательность тире. Так был пересечен немецкий радиолуч наведения бомбардировочной авиации на города Англии. В ответ британские ученые предложили способ противодействия, основанный на непрерывном излучении шума в радиодиапазоне X-Gerate. Примечательно, что для этой необычной цели отлично подошел медицинский аппарат для термокоагуляции, которыми были оснащены госпиталя Лондона. Аппарат создавал электрические разряды, которые мешали самолетам противника принимать навигационные сигналы. Вторым вариантом был микрофон, расположенный вблизи вращающего винта, что позволяло транслировать такой шум на частотах X-Gerate (200-900 кГц). Наиболее совершенной системой стал Meacon, приемник и передатчик которого располагались на юге Англии на удалении в 6 км друг от друга. Приемник отвечал за перехват сигнала от X-Gerate, передавал его передатчику, который тут же его ретранслировал с большим усилением сигнала. В итоге, немецкие самолеты ловили сразу два сигнала – один свой, который постоянно ослабевал, а второй сильный, но ложный. Автоматическая система, естественно, руководствовалась более мощным курсовым лучом, который и уводил её совсем в другою сторону. Многие немецкие «бомберы» сбрасывали свой груз в чистое поле, а после израсходования запаса керосина вынужденно садились на английские аэродромы.
Ю-88а-5, который британцы ночью посадили со всем экипажем на свой аэродром
Современная масштабная модель излучателя Knickebein
Ответом немецкой военной машины на такие британские уловки стала система Knickebein (Кривая нога), получившая свое название от специфической формы антенны-излучателя. Фактическим отличием от X-Gerate у Knickebein было то, что использовались всего два передатчика, которые пересекались только в точке бомбометания. Преимуществом «кривой ноги» была большая точность, так как сектор непрерывного сигнала составлял всего 3 градуса. X-Gerate и Knickebein, очевидно, долгое время использовались немцами параллельно.
Приемник сигнала FuG-28a системы Knickebein
Бомбометания в ночных условиях с Knickebein можно было производить с ошибкой не более 1 км. Но англичане по разведывательным каналам, а также по материалам со сбитого бомбардировщика смогли быстро отреагировать и создали свой Aspirin. В самом начале работы системы Knickebein специализированные самолета Avro Anson бороздили небо Британии в поисках узконаправленных лучей от Knickebein и, как только фиксировали их, в дело вступали станции ретрансляции. Они избирательно переизлучали на большей мощности точку или тире, что отклоняло маршрут бомбардировщиков от изначального и вновь уводило их в поля. Также британцы научились фиксировать точку пересечения лучей радионавигационной системы немцев и быстро поднимали в воздух истребители для перехвата. Весь этот комплекс мер позволил британцам выдержать и вторую часть операции люфтваффе, связанную с ночными бомбардировками Англии. Но радиоэлектронная борьба на этом не закончилась, а стала только более изощренной.
Продолжение следует...
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- modellversium.de, war-only.com, slideplayer.com, airwar.ru
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