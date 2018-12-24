Последний крестоносец Южной Америки
Не так давно в издательстве «Эксмо/Яуза» в серии «Лучшие воины истории» вышла моя книга «Крестоносцы. Первая полная энциклопедия». В ней подробно рассказывается обо всех крестоносцах Европы, но… места конкистадором Нового Света не нашлось. И, в общем-то, страшного в этом ничего нет. Таковы территориальные рамки. Однако, пользуясь случаем, почему бы и не рассказать о крестоносцах Нового Света. Первым по праву следует назвать Кортеса – и рассказ о нем и его завоевании Мексики здесь уже был.
Картина Хуана Лепиани, на которой изображены первые соратники Писарро – «Славная тринадцатка» («Тринадцать воспетых славой»). Легенда говорит, что в 1527 году, получив приказ вернуться в Панаму, Писарро мечом провел на песке линию и предложил солдатам, терпевшим лишения и голод на острове Галло, последовать за ним: «Здесь Перу с её богатством; там – Панама с её нищетой. Выбирайте, каждый из вас, что лучше для храброго кастильца».
Теперь настало время рассказать о Франсиско Писарро, повторившего деяния Кортеса в Южной Америке. Он разгромил государство инков, о культуре которого здесь на ВО также подробно рассказывалось, и добыл для своих головорезов и обожаемого короля прямо-таки фантастическое количество золота и серебра. И… не потерял его, как потерял награбленное золото Кортес в «Ночь печали». То есть во всех отношениях показал себя более удачливым конкистадором. Причем государство инков было велико. Оно находилось на территориях современных Перу, Чили, Эквадора и Боливии, то есть было куда больше империи ацтеков. Хотя испанцам и было выгодно представить инков неграмотными дикарями, изучение их истории и культуры показало, что инки имели и собственную письменность, и вели летописи. Ну, а численность самих инков и покоренных ими народов, таких, как кечуа и аймара, могла достигать 10 миллионов человек, из которых примерно 200 000 мужчин служили в инкской армии. Так что задача перед Писарро стояла даже более трудная, чем та, что стояла перед Кортесом, и… справился он с ней очень даже хорошо!
Картина Джона Эверетта Милле. «Писарро берёт в плен Атауальпу». 1845 г. (Лондон, Музей Виктории и Альберта)
Узнали испанцы о существовании империи инков в 1525 году, после завершения первой Южной экспедиции, которую как раз и возглавлял Франсиско Писарро вместе с Диего де Альмагро. Интересно, что экспедиция Писарро совпала с важным для инков событием: в их стране шла гражданская война между претендентами на трон, победителем в которой в итоге как раз и стал принц Атауальпа. Экспедиция покинула Панаму 14 ноября 1524 года, и уже вскоре добралась до территории инкского государства, но из-за военных действий вернулась назад в 1525 году. Но испанцы не оставляли надежд на то, что так или иначе они смогут об этой стране все разузнать и организовали туда еще две экспедиции.
Портрет Франсиско Писарро. Амабль-Поль Кутан (1792–1837). (Версаль, Париж)
Вернувшись в Панаму, Писарро доложил обо всём губернатору, но тот был либо дурак, либо перестраховщик и отказался дать ему людей для завоевания Перу. Но он не мог запретить Писарро отправиться в Испанию. А там он получил аудиенцию у Карла V и обстоятельно поведал ему о своих планах. Монарх оказался умнее, дал конкистадору чин генерал-капитана, но что самое важно – деньги и войска. Хотя и немного. Всего три небольших судна, 67 всадников и 157 пехотинцев, вооруженных холодным оружием – пиками, копьями и мечами. Кроме того, ему было дано 20 арбалетчиков с мощными арбалетами, но только лишь 3 (!) солдата-куливринера и две небольшие пушки!
Окрестности Куско. Крепость Ольянтайтамбо.
На побережье Перу со всеми своими людьми Писаро прибыл в 1532 году. К этому времени у него осталось 200 пеших солдат и всего лишь 27 всадников, имевших коней. Но тут, точно так же, как и в случае с Кортесом, его «армия» сразу же стала пополняться индейцами племен, которых господство инков давно уже не устраивало и которые ждали лишь случая, чтобы восстать против него. Сами инки были готовы сражаться с пришедшими к ним завоевателями, но их империю ослабляла междоусобная война. Каждый из ее участников надеялся использовать испанцев в своих интересах, надеясь, что потом он с ними справится без труда. Но самое главное, что испанцы завезли в Перу оспу и корь – самое надежное оружие европейцев в их борьбе с индейцами. И вот от нее-то как раз и погибло больше всего воинов-инков!
Крепость Ольянтайтамбо. На этих террасах можно было не только обороняться, но и выращивать урожай!
Конкистадоры заняли уже несколько инкских городов, когда им навстречу выступило войско инков. Атауальпа знал – гонцы ему сообщали, что пришельцы обладают невиданным оружием, но оказался человеком ограниченным и не проникся сознанием грядущей опасности, исходящей от испанцев. Главнокомандующий Руминьяви был послан им, чтобы напасть на пришельцев с тыла, а сам во главе восьмидесятитысячной процессии направился в захваченный испанцами город Кахамарку. Почему он взял с собой лишь около 7000 человек, а остальную армию оставил за городом, неизвестно. Никакие источники об этом не сообщают. Может быть он был настолько уверен в своем могуществе, что посчитал силы испанцев слишком ничтожными? Или сделать так посоветовали ему боги? Кто знает…
Битва между инками и испанцами. Хроника Фелипе Гуамана Пома де Айялы.
В любом случае Писарро, имея под командованием всего 182 человека, не испугался грозного величия Единственного Инка и взял Атауальпу в заложники 16 ноября 1532 года. Причем был использован классический «казус Белли» — Атауальпе протянули Библию и предложили креститься. Но тот не знал, что это такое и бросил ее на землю. За святотатство пришлось расплачиваться! По индейцам тут же был произведен залп из орудий и 12 аркебуз, после чего на них набросились всадники на лошадях. Конечно, инки попытались своего правителя спасти, но в столь неравной схватке не могли не потерпеть поражения.
Украшения знатных воинов-инков. (Музей Ларко в Лиме).
По сути «битва» представляла собой настоящую резню, в которой почти все семь тысяч преданных воинов Атауальпы погибли, а сам он попал в плен. Причем испанцы не потеряли ни одного человека! Ну, а инки были полностью деморализованы. Пушек не знали, арбалетов не знали, лошадей не видели никогда, доспехов и стального оружия тоже… Манера боя и та была для них непривычной, а раны, нанесенные стальным оружием, просто ужасали.
Золотая маска индейцев культуры Мочика (Музей Ларко в Лиме).
Ну, а дальше Писарро потребовал за Великого инку выкуп. И Атауальпа в ответ предложил наполнить золотом комнату, в которой его содержали, до самого потолка. Писарро, услышав такое, от удивления немного замешкался (что совсем неудивительно, не так ли?!), а Атауальпа это заметил, причины не понял, вернее истолковал ее превратно, и тут же пообещал конкистадору, что соседнюю комнату наполнит серебром. Тут Писарро пришел в себя, сообразил, что напал на золотую жилу, а сообразив, заметил, что вторая комната намного меньше первой. И Атауальпа с ним согласился и обещал наполнить ее серебром дважды!
Навершие булавы инков из меди. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Более трех месяцев инкам пришлось собирать золото и серебро и доставлять их в Кахамарку. При этом Атауальпа нарушил очень старый и строгий закон, требовавший: «чтобы никакое золото и серебро, поступившее в город Куско, не могло быть вынесено из него под страхом смерти». А ведь именно из Куско была вынесена наибольшая часть золота и серебра! Более 34 дней ушло лишь на то, чтобы переплавить золотые и серебряные изделия в слитки. Все это и стало знаменитым «Выкупом Атауальпы», о котором позднее ходили легенды и который в итоге составил целую комнату площадью 35 м², до отметки на уровне поднятой руки заполненной золотом и серебром. Выкуп Писарро получил, но все равно решил казнить Атауальпу. Причем суд постановил его сжечь, но в случае принятия им христианства было обещано заменить этот вид казни на удушение. И Атауальпа опять согласился, поскольку инки считали, что лишь сохранность тела гарантирует усопшему жизнь после смерти. И 26 июля 1533 года Атауальпу задушили при помощи гарроты.
Картина Луиса Монтеро. «Похороны Атауальпы 29 августа 1533 года». 1867 г. (Музей искусств в Лиме)
А нотариус Педро Санчо доложил «куда надо», что Франсиско Писарро при разделе выкупа 18 июня 1533 года получил: золота — 57 220 песо, а серебра — 2350 марок. Франсиско де Чавес, один из сподвижников Писарро, данные события описал несколько иначе. В письме от 5 августа 1533 года он утверждал, что пленили Атауальпу, опоив его и его свиту вином с моносульфидом мышьяка (реальгаром), что позволило легко захватить их в плен, существенного сопротивления никто испанцам и не оказал. Так это или не так, сейчас и не узнаешь. Известно лишь одно. Атауальпа попал в плен, ему предложили заплатить выкуп, он согласился, выкуп был получен, после чего его казнили, как еретика. Такая вот судьба была у этого недалекого, хотя и знатного «дикаря».
Перу, навершие булавы. Культура Чавин. Ок. 800-200 гг. до н.э. (Музей искусств округа Лос-Анджелес)
15 марта 1573 года солдат Уаскара Себастьян Яковилька также писал, что лично «видел, что после смерти Атабалипы (Атауальпы – прим. авт.) дон маркиз Франсиско Писарро также убил и приказал убить большое количество индейцев, полководцев и родственников самого Инки и более 20 тысяч индейцев, находившихся с тем Атабалипой для ведения войны с его братом Васкаром». И если это правда, то получается, что инки разом лишились значительной части своей армии, а вместе с ней и воли к дальнейшему сопротивлению!
Перу, навершие булавы. Культура Чавин. Ок. 800-200 гг. до н.э. (Музей искусств округа Лос-Анджелес)
После смерти Атауальпы испанцы сделали верховным Инкой Тупак Уальпа, но правил он недолго. Был убит своим же военачальником. 15 ноября 1533 года сразу же после того, как им удалось разгромить еще одну армию инков, конкистадоры во главе с Франсиско Писарро без особого сопротивления захватили столицу инков город Куско и привели к власти еще одного марионеточного правителя – Манко Инку Юпанки (Манко-Капака II). Понятно, что реальная власть была полностью в руках испанцев, которые нового императора не только унижали, но и заключили в узилище, после того, как он попытался от них сбежать в ноябре 1535 года. Правда, нельзя сказать, чтобы все инки сдались и не оказывали испанцам никакого сопротивления. Но все дело в том, что даже когда они и пытались сопротивляться, всегда находились индейцы из покоренных племен, которые приходили испанцам на помощь.
Ручка атлатля. Камень. Мексика, Гуэрреро, 500 г. до н.э. – 100 г.н.э. (Музей искусств округа Лос-Анджелес)
Ну, а затем эстремадурец, как и Писарро, Себастьян де Белалькасар отправился в Эквадор, где разбил войска военачальника инков Руминьяви в битве у горы Чимборасо. А затем он встретился с пятью сотнями людей губернатора Гватемалы Педро де Альварадо и дело едва не дошло до схватки, поскольку он сам рассчитывал пограбить индейцев, а место оказалось уже занято. Однако губернатор подумал и решил по джунглям не таскаться, судьбу не испытывать, а продать свои корабли и боеприпасы другому соратнику Писарро Диего де Альмагро. И продал, за солидную сумму в 100 тысяч песо золотом. После этого 6 декабря 1534 года Белалькасар сумел овладеть важной крепостью Кито, но ожидания его найти там сокровища не оправдались. А раз так, то он продолжил движение на север, рассчитывая найти там «золотую страну» Эльдорадо и «золотой город» Маноа.
Ритуальный нож инков, 1300 – 1560 гг. (Музей искусств округа Лос-Анджелес)
А Диего де Альмагро пошел на юг и добрался до земли, которую он назвал Чили, что значит «холодная». Причем самое печальное, что к индейцам в целом они относились отнюдь не как садисты и убийцы, только вот это для аборигенов оказалось страшнее их мечей и пуль. От контактов с испанцами многие из них заболели. Эпидемия распространилась и местное население в итоге сократилось… в пять раз! Зато в Испанию просто рекой потекли золото и серебро, а в Европу попали ранее совершенно неизвестные здесь овощи — кукуруза и томаты, а также какао-бобы. Узнали испанцы и «секрет» того, почему у всех индейцев были такие прекрасные зубы. Оказывается, им было известно некое растение, корень которого разрезался и нагревался на огне до кипения. Затем этот корень с выделившимся из него соком прикладывался к деснам. Это было, конечно, весьма болезненно, но зато очень эффективно. Операцию проделывали в детстве и во взрослом состоянии, и инки в отличие от испанцев проблем с зубами не знали… Но описав этот метод лечения зубов, они не удосужились узнать, что это было за растение и эта тайна так и ушла вместе с инками!
Неудивительно, что испанцы жестоко относились к индейцам, ведь в их глазах, глазах правоверных католиков, до предела запуганных святой инквизицией, даже посуда инков выглядела совершенно ужасно. (Музей Ларко в Лиме)
Или, скажем, вот этот сосуд. Вполне невинный на взгляд любого – индейца, он повергал испанца в ужас. Ведь есть же только один способ… а все остальное… страшный грех! (Музей Ларко в Лиме)
В январе 1535 года Писарро основал город Лиму, который сделался столицей Перу. А с 1543 году она стала и главным центром испанского господства в Южной Америке.
А вот для инков это были совершенно нормальные художественные изображения. «А кто же так не делает?» — удивлялись они, глядя на помертвелых от ужаса испанцев, разглядывающих обычную посуду. (музей Ларко в Лиме)
Нужно заметить, что Манко Инка не оставлял своего намерения сбежать от испанцев. Проявив терпении и находчивость, он сумел обмануть одного из братьев Писарро – Эрнандо Писарро, и сбежал. А сбежав – встал по главе восстание инков. За ним была послана погоня, но вернуть беглеца не удалось. Тем временем Манко Инка сумел собрать армию, о численности которой говорят (вернее пишут!), что она варьировалась от 100 000 до 200 000 воинов; против которых выступали лишь 190 испанцев, включая всего 80 всадников, но, правда, несколько тысяч союзников-индейцев. Испанцев осадили в городе Куско 6 мая 1536 года и в результате массированной атаки отбили практически весь город. Испанцы же укрылись в двух больших домах у главной площади и решили дорого продать свою жизнь.
Хорошо, что хоть портретные сосуды они не посчитали «происком дьявола» и их на сегодня сохранилось достаточное количество. Во всяком случае в музее Ларко в Лиме ими буквально забиты все помещения запасников.
Им также удалось атаковать и отбить у индейцев комплекс зданий Саксайуаман, являвшийся их главной базой, причем еще один брат Писарро — Хуан был при этом смертельно ранен в голову камнем из пращи. Захват Саксайуамана облегчил положение испанского гарнизона в Куско, однако их положение оставалось тяжелым. Поэтому с тем, чтобы поразить их ужасом, испанцы в это время убивали всех пленных, и в первую очередь – захваченных ими женщин. В итоге вышло так, что за 10 месяцев осады Куско Манко Инка Юпанки так и не смог сломить сопротивление испанцев и решил снять осаду. Он спрятался в горном массиве Вилькабамба, где владычество инков продолжалось еще около 30 лет. А тут из Чили вернулись испанцы, возглавляемые Диего де Альмагро, и взяли Куско 18 апреля 1537 года.
Кульминация осады Куско Инка Манко и его воины поджигают крыши города. Хроника Фелипе Гуамана Пома де Айялы.
Судьба самого Франсиско Писарро была печальна. Он погиб в результате заговора, чему инки могли только лишь радоваться. Но… воспользоваться этим они все равно не смогли. Скрываясь в горных крепостях, они более сорока лет вели борьбу с конкистадорами, пока в 1572 году последний правитель инков — Тупак Амару, не был захвачен ими в плен и обезглавлен. Так закончилась история империи Тауантинсуйу. Государство их было уничтожено, культура инков погибла.
Гробница Франсиско Писсаро в Лиме.
Ну, а первое крупное восстание покоренных испанцами индейцев в Перу случилось лишь в 1780 году (вот как долго терпели они их господство!). И возглавил его тоже инка, принявший имя Тупак Амару II. Восстание продлилось три года, но в итоге испанцы все равно его подавили, а Тупака Амару и тысячи его соратников после жестоких пыток казнили на устрашение всем оставшимся.
Террасы горной крепости Пуматаллиса
Картина Хуана Лепиани, на которой изображены первые соратники Писарро – «Славная тринадцатка» («Тринадцать воспетых славой»). Легенда говорит, что в 1527 году, получив приказ вернуться в Панаму, Писарро мечом провел на песке линию и предложил солдатам, терпевшим лишения и голод на острове Галло, последовать за ним: «Здесь Перу с её богатством; там – Панама с её нищетой. Выбирайте, каждый из вас, что лучше для храброго кастильца».
Теперь настало время рассказать о Франсиско Писарро, повторившего деяния Кортеса в Южной Америке. Он разгромил государство инков, о культуре которого здесь на ВО также подробно рассказывалось, и добыл для своих головорезов и обожаемого короля прямо-таки фантастическое количество золота и серебра. И… не потерял его, как потерял награбленное золото Кортес в «Ночь печали». То есть во всех отношениях показал себя более удачливым конкистадором. Причем государство инков было велико. Оно находилось на территориях современных Перу, Чили, Эквадора и Боливии, то есть было куда больше империи ацтеков. Хотя испанцам и было выгодно представить инков неграмотными дикарями, изучение их истории и культуры показало, что инки имели и собственную письменность, и вели летописи. Ну, а численность самих инков и покоренных ими народов, таких, как кечуа и аймара, могла достигать 10 миллионов человек, из которых примерно 200 000 мужчин служили в инкской армии. Так что задача перед Писарро стояла даже более трудная, чем та, что стояла перед Кортесом, и… справился он с ней очень даже хорошо!
Картина Джона Эверетта Милле. «Писарро берёт в плен Атауальпу». 1845 г. (Лондон, Музей Виктории и Альберта)
Узнали испанцы о существовании империи инков в 1525 году, после завершения первой Южной экспедиции, которую как раз и возглавлял Франсиско Писарро вместе с Диего де Альмагро. Интересно, что экспедиция Писарро совпала с важным для инков событием: в их стране шла гражданская война между претендентами на трон, победителем в которой в итоге как раз и стал принц Атауальпа. Экспедиция покинула Панаму 14 ноября 1524 года, и уже вскоре добралась до территории инкского государства, но из-за военных действий вернулась назад в 1525 году. Но испанцы не оставляли надежд на то, что так или иначе они смогут об этой стране все разузнать и организовали туда еще две экспедиции.
Портрет Франсиско Писарро. Амабль-Поль Кутан (1792–1837). (Версаль, Париж)
Вернувшись в Панаму, Писарро доложил обо всём губернатору, но тот был либо дурак, либо перестраховщик и отказался дать ему людей для завоевания Перу. Но он не мог запретить Писарро отправиться в Испанию. А там он получил аудиенцию у Карла V и обстоятельно поведал ему о своих планах. Монарх оказался умнее, дал конкистадору чин генерал-капитана, но что самое важно – деньги и войска. Хотя и немного. Всего три небольших судна, 67 всадников и 157 пехотинцев, вооруженных холодным оружием – пиками, копьями и мечами. Кроме того, ему было дано 20 арбалетчиков с мощными арбалетами, но только лишь 3 (!) солдата-куливринера и две небольшие пушки!
Окрестности Куско. Крепость Ольянтайтамбо.
На побережье Перу со всеми своими людьми Писаро прибыл в 1532 году. К этому времени у него осталось 200 пеших солдат и всего лишь 27 всадников, имевших коней. Но тут, точно так же, как и в случае с Кортесом, его «армия» сразу же стала пополняться индейцами племен, которых господство инков давно уже не устраивало и которые ждали лишь случая, чтобы восстать против него. Сами инки были готовы сражаться с пришедшими к ним завоевателями, но их империю ослабляла междоусобная война. Каждый из ее участников надеялся использовать испанцев в своих интересах, надеясь, что потом он с ними справится без труда. Но самое главное, что испанцы завезли в Перу оспу и корь – самое надежное оружие европейцев в их борьбе с индейцами. И вот от нее-то как раз и погибло больше всего воинов-инков!
Крепость Ольянтайтамбо. На этих террасах можно было не только обороняться, но и выращивать урожай!
Конкистадоры заняли уже несколько инкских городов, когда им навстречу выступило войско инков. Атауальпа знал – гонцы ему сообщали, что пришельцы обладают невиданным оружием, но оказался человеком ограниченным и не проникся сознанием грядущей опасности, исходящей от испанцев. Главнокомандующий Руминьяви был послан им, чтобы напасть на пришельцев с тыла, а сам во главе восьмидесятитысячной процессии направился в захваченный испанцами город Кахамарку. Почему он взял с собой лишь около 7000 человек, а остальную армию оставил за городом, неизвестно. Никакие источники об этом не сообщают. Может быть он был настолько уверен в своем могуществе, что посчитал силы испанцев слишком ничтожными? Или сделать так посоветовали ему боги? Кто знает…
Битва между инками и испанцами. Хроника Фелипе Гуамана Пома де Айялы.
В любом случае Писарро, имея под командованием всего 182 человека, не испугался грозного величия Единственного Инка и взял Атауальпу в заложники 16 ноября 1532 года. Причем был использован классический «казус Белли» — Атауальпе протянули Библию и предложили креститься. Но тот не знал, что это такое и бросил ее на землю. За святотатство пришлось расплачиваться! По индейцам тут же был произведен залп из орудий и 12 аркебуз, после чего на них набросились всадники на лошадях. Конечно, инки попытались своего правителя спасти, но в столь неравной схватке не могли не потерпеть поражения.
Украшения знатных воинов-инков. (Музей Ларко в Лиме).
По сути «битва» представляла собой настоящую резню, в которой почти все семь тысяч преданных воинов Атауальпы погибли, а сам он попал в плен. Причем испанцы не потеряли ни одного человека! Ну, а инки были полностью деморализованы. Пушек не знали, арбалетов не знали, лошадей не видели никогда, доспехов и стального оружия тоже… Манера боя и та была для них непривычной, а раны, нанесенные стальным оружием, просто ужасали.
Золотая маска индейцев культуры Мочика (Музей Ларко в Лиме).
Ну, а дальше Писарро потребовал за Великого инку выкуп. И Атауальпа в ответ предложил наполнить золотом комнату, в которой его содержали, до самого потолка. Писарро, услышав такое, от удивления немного замешкался (что совсем неудивительно, не так ли?!), а Атауальпа это заметил, причины не понял, вернее истолковал ее превратно, и тут же пообещал конкистадору, что соседнюю комнату наполнит серебром. Тут Писарро пришел в себя, сообразил, что напал на золотую жилу, а сообразив, заметил, что вторая комната намного меньше первой. И Атауальпа с ним согласился и обещал наполнить ее серебром дважды!
Навершие булавы инков из меди. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Более трех месяцев инкам пришлось собирать золото и серебро и доставлять их в Кахамарку. При этом Атауальпа нарушил очень старый и строгий закон, требовавший: «чтобы никакое золото и серебро, поступившее в город Куско, не могло быть вынесено из него под страхом смерти». А ведь именно из Куско была вынесена наибольшая часть золота и серебра! Более 34 дней ушло лишь на то, чтобы переплавить золотые и серебряные изделия в слитки. Все это и стало знаменитым «Выкупом Атауальпы», о котором позднее ходили легенды и который в итоге составил целую комнату площадью 35 м², до отметки на уровне поднятой руки заполненной золотом и серебром. Выкуп Писарро получил, но все равно решил казнить Атауальпу. Причем суд постановил его сжечь, но в случае принятия им христианства было обещано заменить этот вид казни на удушение. И Атауальпа опять согласился, поскольку инки считали, что лишь сохранность тела гарантирует усопшему жизнь после смерти. И 26 июля 1533 года Атауальпу задушили при помощи гарроты.
Картина Луиса Монтеро. «Похороны Атауальпы 29 августа 1533 года». 1867 г. (Музей искусств в Лиме)
А нотариус Педро Санчо доложил «куда надо», что Франсиско Писарро при разделе выкупа 18 июня 1533 года получил: золота — 57 220 песо, а серебра — 2350 марок. Франсиско де Чавес, один из сподвижников Писарро, данные события описал несколько иначе. В письме от 5 августа 1533 года он утверждал, что пленили Атауальпу, опоив его и его свиту вином с моносульфидом мышьяка (реальгаром), что позволило легко захватить их в плен, существенного сопротивления никто испанцам и не оказал. Так это или не так, сейчас и не узнаешь. Известно лишь одно. Атауальпа попал в плен, ему предложили заплатить выкуп, он согласился, выкуп был получен, после чего его казнили, как еретика. Такая вот судьба была у этого недалекого, хотя и знатного «дикаря».
Перу, навершие булавы. Культура Чавин. Ок. 800-200 гг. до н.э. (Музей искусств округа Лос-Анджелес)
15 марта 1573 года солдат Уаскара Себастьян Яковилька также писал, что лично «видел, что после смерти Атабалипы (Атауальпы – прим. авт.) дон маркиз Франсиско Писарро также убил и приказал убить большое количество индейцев, полководцев и родственников самого Инки и более 20 тысяч индейцев, находившихся с тем Атабалипой для ведения войны с его братом Васкаром». И если это правда, то получается, что инки разом лишились значительной части своей армии, а вместе с ней и воли к дальнейшему сопротивлению!
Перу, навершие булавы. Культура Чавин. Ок. 800-200 гг. до н.э. (Музей искусств округа Лос-Анджелес)
После смерти Атауальпы испанцы сделали верховным Инкой Тупак Уальпа, но правил он недолго. Был убит своим же военачальником. 15 ноября 1533 года сразу же после того, как им удалось разгромить еще одну армию инков, конкистадоры во главе с Франсиско Писарро без особого сопротивления захватили столицу инков город Куско и привели к власти еще одного марионеточного правителя – Манко Инку Юпанки (Манко-Капака II). Понятно, что реальная власть была полностью в руках испанцев, которые нового императора не только унижали, но и заключили в узилище, после того, как он попытался от них сбежать в ноябре 1535 года. Правда, нельзя сказать, чтобы все инки сдались и не оказывали испанцам никакого сопротивления. Но все дело в том, что даже когда они и пытались сопротивляться, всегда находились индейцы из покоренных племен, которые приходили испанцам на помощь.
Ручка атлатля. Камень. Мексика, Гуэрреро, 500 г. до н.э. – 100 г.н.э. (Музей искусств округа Лос-Анджелес)
Ну, а затем эстремадурец, как и Писарро, Себастьян де Белалькасар отправился в Эквадор, где разбил войска военачальника инков Руминьяви в битве у горы Чимборасо. А затем он встретился с пятью сотнями людей губернатора Гватемалы Педро де Альварадо и дело едва не дошло до схватки, поскольку он сам рассчитывал пограбить индейцев, а место оказалось уже занято. Однако губернатор подумал и решил по джунглям не таскаться, судьбу не испытывать, а продать свои корабли и боеприпасы другому соратнику Писарро Диего де Альмагро. И продал, за солидную сумму в 100 тысяч песо золотом. После этого 6 декабря 1534 года Белалькасар сумел овладеть важной крепостью Кито, но ожидания его найти там сокровища не оправдались. А раз так, то он продолжил движение на север, рассчитывая найти там «золотую страну» Эльдорадо и «золотой город» Маноа.
Ритуальный нож инков, 1300 – 1560 гг. (Музей искусств округа Лос-Анджелес)
А Диего де Альмагро пошел на юг и добрался до земли, которую он назвал Чили, что значит «холодная». Причем самое печальное, что к индейцам в целом они относились отнюдь не как садисты и убийцы, только вот это для аборигенов оказалось страшнее их мечей и пуль. От контактов с испанцами многие из них заболели. Эпидемия распространилась и местное население в итоге сократилось… в пять раз! Зато в Испанию просто рекой потекли золото и серебро, а в Европу попали ранее совершенно неизвестные здесь овощи — кукуруза и томаты, а также какао-бобы. Узнали испанцы и «секрет» того, почему у всех индейцев были такие прекрасные зубы. Оказывается, им было известно некое растение, корень которого разрезался и нагревался на огне до кипения. Затем этот корень с выделившимся из него соком прикладывался к деснам. Это было, конечно, весьма болезненно, но зато очень эффективно. Операцию проделывали в детстве и во взрослом состоянии, и инки в отличие от испанцев проблем с зубами не знали… Но описав этот метод лечения зубов, они не удосужились узнать, что это было за растение и эта тайна так и ушла вместе с инками!
Неудивительно, что испанцы жестоко относились к индейцам, ведь в их глазах, глазах правоверных католиков, до предела запуганных святой инквизицией, даже посуда инков выглядела совершенно ужасно. (Музей Ларко в Лиме)
Или, скажем, вот этот сосуд. Вполне невинный на взгляд любого – индейца, он повергал испанца в ужас. Ведь есть же только один способ… а все остальное… страшный грех! (Музей Ларко в Лиме)
В январе 1535 года Писарро основал город Лиму, который сделался столицей Перу. А с 1543 году она стала и главным центром испанского господства в Южной Америке.
А вот для инков это были совершенно нормальные художественные изображения. «А кто же так не делает?» — удивлялись они, глядя на помертвелых от ужаса испанцев, разглядывающих обычную посуду. (музей Ларко в Лиме)
Нужно заметить, что Манко Инка не оставлял своего намерения сбежать от испанцев. Проявив терпении и находчивость, он сумел обмануть одного из братьев Писарро – Эрнандо Писарро, и сбежал. А сбежав – встал по главе восстание инков. За ним была послана погоня, но вернуть беглеца не удалось. Тем временем Манко Инка сумел собрать армию, о численности которой говорят (вернее пишут!), что она варьировалась от 100 000 до 200 000 воинов; против которых выступали лишь 190 испанцев, включая всего 80 всадников, но, правда, несколько тысяч союзников-индейцев. Испанцев осадили в городе Куско 6 мая 1536 года и в результате массированной атаки отбили практически весь город. Испанцы же укрылись в двух больших домах у главной площади и решили дорого продать свою жизнь.
Хорошо, что хоть портретные сосуды они не посчитали «происком дьявола» и их на сегодня сохранилось достаточное количество. Во всяком случае в музее Ларко в Лиме ими буквально забиты все помещения запасников.
Им также удалось атаковать и отбить у индейцев комплекс зданий Саксайуаман, являвшийся их главной базой, причем еще один брат Писарро — Хуан был при этом смертельно ранен в голову камнем из пращи. Захват Саксайуамана облегчил положение испанского гарнизона в Куско, однако их положение оставалось тяжелым. Поэтому с тем, чтобы поразить их ужасом, испанцы в это время убивали всех пленных, и в первую очередь – захваченных ими женщин. В итоге вышло так, что за 10 месяцев осады Куско Манко Инка Юпанки так и не смог сломить сопротивление испанцев и решил снять осаду. Он спрятался в горном массиве Вилькабамба, где владычество инков продолжалось еще около 30 лет. А тут из Чили вернулись испанцы, возглавляемые Диего де Альмагро, и взяли Куско 18 апреля 1537 года.
Кульминация осады Куско Инка Манко и его воины поджигают крыши города. Хроника Фелипе Гуамана Пома де Айялы.
Судьба самого Франсиско Писарро была печальна. Он погиб в результате заговора, чему инки могли только лишь радоваться. Но… воспользоваться этим они все равно не смогли. Скрываясь в горных крепостях, они более сорока лет вели борьбу с конкистадорами, пока в 1572 году последний правитель инков — Тупак Амару, не был захвачен ими в плен и обезглавлен. Так закончилась история империи Тауантинсуйу. Государство их было уничтожено, культура инков погибла.
Гробница Франсиско Писсаро в Лиме.
Ну, а первое крупное восстание покоренных испанцами индейцев в Перу случилось лишь в 1780 году (вот как долго терпели они их господство!). И возглавил его тоже инка, принявший имя Тупак Амару II. Восстание продлилось три года, но в итоге испанцы все равно его подавили, а Тупака Амару и тысячи его соратников после жестоких пыток казнили на устрашение всем оставшимся.
Террасы горной крепости Пуматаллиса
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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