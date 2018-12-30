Другой ленд-лиз. Быстроходный средний трактор М5

Большинство читателей, интересующихся техникой и вооружением, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу, уже составили собственное мнение о качестве этих образцов и их необходимости в действующей армии.Достаточно вспомнить о том, что многие виды техники вообще не выпускались советской промышленностью, а другие явно не соответствовали запросам армии по мощности или количеству. Очень часто ленд-лизовская техника была единственно возможным вариантом быстрого «затыкания технических дыр».Герой нашего рассказа сегодня вроде и не герой. Не танк, не бронетранспортёр, не самолет и даже не грузовик или амфибия. Он трактор! Хотя в советской красноармейской книжке гордо именуется средним артиллерийским скоростным тягачом.Итак, американский скоростной артиллерийский трактор-тягач М5. Как и большинство "американцев" того времени, машина, вызывающая интерес уже своим оригинальным видом.Самое забавное, что эта машина, которая совершенно не приспособлена для действий в условиях СССР, вполне комфортно себя чувствовала в Европе и на других континентах. Парадокс.Прежде всего необходимо ответить на вопрос, который уже возник у некоторых читателей. Почему трактор? Почему не артиллерийский тягач, как это было принято в РККА?Ответ кроется в менталитете американцев, о котором мы уже писали раньше. В отличие от наших солдат, американцы свои образцы всегда называли просто по предназначению. Это касается буквально всего вооружения и военной техники.Артиллерийские тягачи предназначались для перемещения артиллерийских систем на линии фронта. Именно поэтому тягачи для тяжелой артиллерии именовались тракторами. Бронирования нет. Вооружения нет. Значит — просто трактор, а не бронемашина или бронетранспортер.Трактора эти были созданы для работы с пушками и гаубицами разных калибров и, соответственно, более тяжелые орудия перемещались достаточно далеко от линии непосредственного соприкосновения. Значит, эти машины предназначены для перевозки пушек и их расчетов в условиях, когда бронирование как бы и не являлось первой необходимостью.Разработка гусеничного артиллерийского тягача или, если следовать американской классификации, "быстроходного трактора" (HST — high speed tractor) началась в США в 1941 году.Из двух представленных фирмой "Интернешнл Харвестер" прототипов Т20 и Т21 был выбран второй. Правда, следует упомянуть ещё один прототип — Т13. Но, вариант был полностью экспериментальный и даже не предлагался для испытаний. В 1942 году он был стандартизирован под обозначением М5.Сразу возникает вопрос о прототипах. Т20 и Т21, в чем разница? Оба варианта трактора были внешне похожи. Чисто технически прототипы различались подвеской и гусеницами. Т20 имел гусеницы с резиновой беговой дорожкой. Она обеспечивала более высокую скорость трактора.Однако, стремление американцев к унификации техники привело к принятию второго варианта трактора — Т21. Этот прототип имел подвеску и гусеницы, уже используемые в легком танке М3.С одной стороны, выбор подвески, уже выпускаемой для легких танков, имеет определенный риск. Промышленность не всесильна. Даже в США. А с другой стороны, отработанная технология, массовой производство, готовые специалисты по ремонту и эксплуатации шасси.Говоря об американских машинах мы часто забываем одну истину. Все они создавались и предназначались прежде всего для американской армии! Не для союзников, не для экспорта, а именно для нужд американской армии. Армия США нуждалась в тягачах для трехдюймовых противотанковых пушек, 105 и 155-мм гаубиц.А то, что некоторые вполне достойные образцы больше использовались другими армиями (вспомните грузовики International, от которых армия США отказалась только по причине большей, чем у других цены) говорит только о действительно передовой для того времени промышленности и инженерной мысли.Трактор выпускался американцами в большом количестве. Именно это и позволило ему достаточно быстро стать основной вспомогательной машиной американских артиллерийских подразделений. Да и вариантов трактора было достаточно.Трактора М5 выпускались с открытым сверху корпусом. Место водителя располагалось по центру. Верх закрывал брезентовый тент. Использовалось шасси танка M3 Stuart.Дальше шли трактора на шасси танка M5 Stuart. Модели М5А1 (закрытый верх, водитель слева) и М5А2 (открытый верх, водитель в центре). И трактора на шасси танка M5А1 Stuart. Модели М5А3 (закрытый корпус, водитель слева) и М5А4 (открытый корпус, водитель в центре).Пора посмотреть на трактор повнимательнее.Машина, как мы писали выше, базировалась на агрегатах легкого танка М3 Стюарт (в дальнейшем по мере серийного производства — легких танков М5 и М5А1) и имела аналогичную им компоновку моторного и трансмиссионного отделений.Механик-водитель располагался в передней части открытого (за исключением моторного отделения) коробчатого корпуса по центру. Перед ним монтировалось защитное стекло со стеклоочистителем. За спиной водителя находился отсек, в котором перевозились артиллерийские боеприпасы.Члены орудийного расчета размещались на скамейках вдоль бортов машины лицом внутрь. Никаких дверей в бортах корпуса предусмотрено не было. Посадка осуществлялась через две узких двери в передней стенке корпуса.В кормовой части тягача устанавливался шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель "Континенталь" R6572 мощностью 235 л. с. при 2900 об/мин. Два топливных бака общей емкостью 100 галлонов (454,61 л) размещались по обе стороны от двигателя.В передней части тягача была установлена лебедка «Гарвуд» с тяговым усилием 6800 кг и длиной троса 90 м.Американская классификация этой машины довольно быстро показала свою полную несостоятельность. «Классическая война», согласно концепции которой и был назван трактор, на самом деле не существует. На войне нет мест, где не стреляют.Трактор пришлось вооружить. Но сделано это было более чем оригинально. 12,7-мм пулемет Браунинг М2НВ установили на турели... в кормовой части трактора. Для этого пришлось установить там стальную крышу и специальную стойку. Заводская доводка машины появилась только в феврале 1944 года. То, что мы видим на более ранних машинах, не более чем инициатива фронтовых умельцев.Теперь о том, почему этот трактор появился в нашей армии и почему этот образец не пользовался у наших солдат популярностью. Что действительно странно на фоне успехов, к примеру, грузовиков-тягачей.Как ни странно, но американские трактора появились благодаря успехам наших оружейников-артиллеристов и танкистов. Дело в том, что к середине войны Красная Армия стала ощущать острый недостаток именно скоростных артиллерийских тягачей.Промышленность, ориентированная на выпуск боевых машин, просто прекратила выпуск довоенных тягачей как таковых. Было свернуто производство "Ворошиловцев", "Коминтернов", СТЗ-5, НАТИ, С-2. Машины этих марок, которые ещё оставались в армии, были крайне изношены.Новые тягачи, производство которых разворачивалось в СССР, Я-12 и Я-13, были маломощными. Да и выпуск их был настолько мал, что не мог обеспечить потребности Красной Армии.Именно этими причинами объясняется согласие СССР на поставку артиллерийских тягачей по ленд-лизу начиная с 1943 года. В числе прочих нам поставили и трактора М5."Американцы" были поставлены в три артиллерийских бригады (39, 45 и 46-я пушечные бригады, в 2 дивизии РВГК (5 и 9 артиллерийские дивизии). Было необходимо изучить возможности использования тракторов Красной Армией.Оказалось, что этот тягач достаточно привередлив и не приспособлен для нашего климата. Да и русское бездорожье для него оказалось смертельно опасным. Кроме этого, конструктивные особенности советской артиллерии, в частности, допустимые скорости буксировки орудий, напрочь нивелировали возможности скоростного трактора.Максимальная скорость движения тягача достигала 55,3 км/ч. Однако практически такая скорость не могла быть использована, так как при буксировке 122-мм пушки обр. 1931/37 года и 152-мм гаубицы-пушки обр. 1937 года допускалась скорость движения: по шоссе — до 20 км/ч и по грунтовым дорогам — 17 км/ч (трактор С-65, соответственно, — 10-12 км/ч и 6-9 км/ч).Двигатель тягача работал на дорогостоящем горючем — бензине первого сорта КБ-70 и расходовал в час 28 кг, что при средней скорости движения в 15 км/ч с прицепом массой 8 т составляло около 2 кг на 1 км пути. Или 273 л/100 км, в более привычной нам системе измерения.Понятно, что такая буксировка, да на таких условиях, была совершенно не нужна армии. Тогда-то и появилась идея использовать трактор М5 для буксировки более мощных и тяжелых систем. Однако, трактор показал себя как истый иностранец. Мощный двигатель, гусеничный ход и... слабое сцепление с грунтом.Именно недостаточное сцепление с грунтом и стало предметом нелюбви к этому тягачу. Даже летом, даже на твердом грунте или на шоссе, преодоление подъемов и спусков было предприятием довольно рискованным. Если с легкими и средними орудиями трактор справлялся, то тяжелые были просто «якорем».Но самое «веселье» было зимой. Не только лед, но и снег делал трактор совершенно «мертвым». Отсутствие сцепления не давало возможности перемещаться. Но даже в том случае, когда трактор трогался с места, управляемость его была минимальна.Если сегодня читать отчеты командиров бригад и дивизий об эксплуатации тракторов М5, создается устойчивое мнение, что эти тягачи использовались просто потому, что больше ничего не было. Да и вывод комиссии об их использовании показателен. «Использовать для буксировки орудий весом до 8 тонн».Кстати, слабая проходимость данного тягача комиссией тоже была отмечена. Но самое интересное, там же указано на большие габариты данного тягача, которые затрудняют маскировку данной машины на позиции. Работа тягача часто нарушалась и из-за непрочности некоторых механизмов и агрегатов, поломки и быстрого износа деталей.Тем не менее, около 200 быстроходных средних тракторов-тягачей М5 в СССР было поставлено. И использовались они по полной.Ну и традиционные технические характеристики героя.Боевая масса, т: 13,791Экипаж, чел: 1Десант (расчет орудия): 8-10Габариты (Д-Ш-В), мм: 5030 х 2540 х 2690Двигатель: Continental R 6572, бензиновыйСкорость по шоссе, км/ч: 55,3Запас хода по шоссе, км: 290Удельная мощность, л.с./т: 15Преодолеваемые препятствия:стенка, м: 0,7ров, м: 1,7брод, м: 1,3Минимальное удельное давление на грунт: около 0,85 кг/см2.