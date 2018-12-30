Другой ленд-лиз. Быстроходный средний трактор М5
Большинство читателей, интересующихся техникой и вооружением, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу, уже составили собственное мнение о качестве этих образцов и их необходимости в действующей армии.
Достаточно вспомнить о том, что многие виды техники вообще не выпускались советской промышленностью, а другие явно не соответствовали запросам армии по мощности или количеству. Очень часто ленд-лизовская техника была единственно возможным вариантом быстрого «затыкания технических дыр».
Герой нашего рассказа сегодня вроде и не герой. Не танк, не бронетранспортёр, не самолет и даже не грузовик или амфибия. Он трактор! Хотя в советской красноармейской книжке гордо именуется средним артиллерийским скоростным тягачом.
Итак, американский скоростной артиллерийский трактор-тягач М5. Как и большинство "американцев" того времени, машина, вызывающая интерес уже своим оригинальным видом.
Самое забавное, что эта машина, которая совершенно не приспособлена для действий в условиях СССР, вполне комфортно себя чувствовала в Европе и на других континентах. Парадокс.
Прежде всего необходимо ответить на вопрос, который уже возник у некоторых читателей. Почему трактор? Почему не артиллерийский тягач, как это было принято в РККА?
Ответ кроется в менталитете американцев, о котором мы уже писали раньше. В отличие от наших солдат, американцы свои образцы всегда называли просто по предназначению. Это касается буквально всего вооружения и военной техники.
Артиллерийские тягачи предназначались для перемещения артиллерийских систем на линии фронта. Именно поэтому тягачи для тяжелой артиллерии именовались тракторами. Бронирования нет. Вооружения нет. Значит — просто трактор, а не бронемашина или бронетранспортер.
Трактора эти были созданы для работы с пушками и гаубицами разных калибров и, соответственно, более тяжелые орудия перемещались достаточно далеко от линии непосредственного соприкосновения. Значит, эти машины предназначены для перевозки пушек и их расчетов в условиях, когда бронирование как бы и не являлось первой необходимостью.
Разработка гусеничного артиллерийского тягача или, если следовать американской классификации, "быстроходного трактора" (HST — high speed tractor) началась в США в 1941 году.
Из двух представленных фирмой "Интернешнл Харвестер" прототипов Т20 и Т21 был выбран второй. Правда, следует упомянуть ещё один прототип — Т13. Но, вариант был полностью экспериментальный и даже не предлагался для испытаний. В 1942 году он был стандартизирован под обозначением М5.
Сразу возникает вопрос о прототипах. Т20 и Т21, в чем разница? Оба варианта трактора были внешне похожи. Чисто технически прототипы различались подвеской и гусеницами. Т20 имел гусеницы с резиновой беговой дорожкой. Она обеспечивала более высокую скорость трактора.
Однако, стремление американцев к унификации техники привело к принятию второго варианта трактора — Т21. Этот прототип имел подвеску и гусеницы, уже используемые в легком танке М3.
С одной стороны, выбор подвески, уже выпускаемой для легких танков, имеет определенный риск. Промышленность не всесильна. Даже в США. А с другой стороны, отработанная технология, массовой производство, готовые специалисты по ремонту и эксплуатации шасси.
Говоря об американских машинах мы часто забываем одну истину. Все они создавались и предназначались прежде всего для американской армии! Не для союзников, не для экспорта, а именно для нужд американской армии. Армия США нуждалась в тягачах для трехдюймовых противотанковых пушек, 105 и 155-мм гаубиц.
А то, что некоторые вполне достойные образцы больше использовались другими армиями (вспомните грузовики International, от которых армия США отказалась только по причине большей, чем у других цены) говорит только о действительно передовой для того времени промышленности и инженерной мысли.
Трактор выпускался американцами в большом количестве. Именно это и позволило ему достаточно быстро стать основной вспомогательной машиной американских артиллерийских подразделений. Да и вариантов трактора было достаточно.
Трактора М5 выпускались с открытым сверху корпусом. Место водителя располагалось по центру. Верх закрывал брезентовый тент. Использовалось шасси танка M3 Stuart.
Дальше шли трактора на шасси танка M5 Stuart. Модели М5А1 (закрытый верх, водитель слева) и М5А2 (открытый верх, водитель в центре). И трактора на шасси танка M5А1 Stuart. Модели М5А3 (закрытый корпус, водитель слева) и М5А4 (открытый корпус, водитель в центре).
Пора посмотреть на трактор повнимательнее.
Машина, как мы писали выше, базировалась на агрегатах легкого танка М3 Стюарт (в дальнейшем по мере серийного производства — легких танков М5 и М5А1) и имела аналогичную им компоновку моторного и трансмиссионного отделений.
Механик-водитель располагался в передней части открытого (за исключением моторного отделения) коробчатого корпуса по центру. Перед ним монтировалось защитное стекло со стеклоочистителем. За спиной водителя находился отсек, в котором перевозились артиллерийские боеприпасы.
Члены орудийного расчета размещались на скамейках вдоль бортов машины лицом внутрь. Никаких дверей в бортах корпуса предусмотрено не было. Посадка осуществлялась через две узких двери в передней стенке корпуса.
В кормовой части тягача устанавливался шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель "Континенталь" R6572 мощностью 235 л. с. при 2900 об/мин. Два топливных бака общей емкостью 100 галлонов (454,61 л) размещались по обе стороны от двигателя.
В передней части тягача была установлена лебедка «Гарвуд» с тяговым усилием 6800 кг и длиной троса 90 м.
Американская классификация этой машины довольно быстро показала свою полную несостоятельность. «Классическая война», согласно концепции которой и был назван трактор, на самом деле не существует. На войне нет мест, где не стреляют.
Трактор пришлось вооружить. Но сделано это было более чем оригинально. 12,7-мм пулемет Браунинг М2НВ установили на турели... в кормовой части трактора. Для этого пришлось установить там стальную крышу и специальную стойку. Заводская доводка машины появилась только в феврале 1944 года. То, что мы видим на более ранних машинах, не более чем инициатива фронтовых умельцев.
Теперь о том, почему этот трактор появился в нашей армии и почему этот образец не пользовался у наших солдат популярностью. Что действительно странно на фоне успехов, к примеру, грузовиков-тягачей.
Как ни странно, но американские трактора появились благодаря успехам наших оружейников-артиллеристов и танкистов. Дело в том, что к середине войны Красная Армия стала ощущать острый недостаток именно скоростных артиллерийских тягачей.
Промышленность, ориентированная на выпуск боевых машин, просто прекратила выпуск довоенных тягачей как таковых. Было свернуто производство "Ворошиловцев", "Коминтернов", СТЗ-5, НАТИ, С-2. Машины этих марок, которые ещё оставались в армии, были крайне изношены.
Новые тягачи, производство которых разворачивалось в СССР, Я-12 и Я-13, были маломощными. Да и выпуск их был настолько мал, что не мог обеспечить потребности Красной Армии.
Именно этими причинами объясняется согласие СССР на поставку артиллерийских тягачей по ленд-лизу начиная с 1943 года. В числе прочих нам поставили и трактора М5.
"Американцы" были поставлены в три артиллерийских бригады (39, 45 и 46-я пушечные бригады, в 2 дивизии РВГК (5 и 9 артиллерийские дивизии). Было необходимо изучить возможности использования тракторов Красной Армией.
Оказалось, что этот тягач достаточно привередлив и не приспособлен для нашего климата. Да и русское бездорожье для него оказалось смертельно опасным. Кроме этого, конструктивные особенности советской артиллерии, в частности, допустимые скорости буксировки орудий, напрочь нивелировали возможности скоростного трактора.
Максимальная скорость движения тягача достигала 55,3 км/ч. Однако практически такая скорость не могла быть использована, так как при буксировке 122-мм пушки обр. 1931/37 года и 152-мм гаубицы-пушки обр. 1937 года допускалась скорость движения: по шоссе — до 20 км/ч и по грунтовым дорогам — 17 км/ч (трактор С-65, соответственно, — 10-12 км/ч и 6-9 км/ч).
Двигатель тягача работал на дорогостоящем горючем — бензине первого сорта КБ-70 и расходовал в час 28 кг, что при средней скорости движения в 15 км/ч с прицепом массой 8 т составляло около 2 кг на 1 км пути. Или 273 л/100 км, в более привычной нам системе измерения.
Понятно, что такая буксировка, да на таких условиях, была совершенно не нужна армии. Тогда-то и появилась идея использовать трактор М5 для буксировки более мощных и тяжелых систем. Однако, трактор показал себя как истый иностранец. Мощный двигатель, гусеничный ход и... слабое сцепление с грунтом.
Именно недостаточное сцепление с грунтом и стало предметом нелюбви к этому тягачу. Даже летом, даже на твердом грунте или на шоссе, преодоление подъемов и спусков было предприятием довольно рискованным. Если с легкими и средними орудиями трактор справлялся, то тяжелые были просто «якорем».
Но самое «веселье» было зимой. Не только лед, но и снег делал трактор совершенно «мертвым». Отсутствие сцепления не давало возможности перемещаться. Но даже в том случае, когда трактор трогался с места, управляемость его была минимальна.
Если сегодня читать отчеты командиров бригад и дивизий об эксплуатации тракторов М5, создается устойчивое мнение, что эти тягачи использовались просто потому, что больше ничего не было. Да и вывод комиссии об их использовании показателен. «Использовать для буксировки орудий весом до 8 тонн».
Кстати, слабая проходимость данного тягача комиссией тоже была отмечена. Но самое интересное, там же указано на большие габариты данного тягача, которые затрудняют маскировку данной машины на позиции. Работа тягача часто нарушалась и из-за непрочности некоторых механизмов и агрегатов, поломки и быстрого износа деталей.
Тем не менее, около 200 быстроходных средних тракторов-тягачей М5 в СССР было поставлено. И использовались они по полной.
Ну и традиционные технические характеристики героя.
Боевая масса, т: 13,791
Экипаж, чел: 1
Десант (расчет орудия): 8-10
Габариты (Д-Ш-В), мм: 5030 х 2540 х 2690
Двигатель: Continental R 6572, бензиновый
Скорость по шоссе, км/ч: 55,3
Запас хода по шоссе, км: 290
Удельная мощность, л.с./т: 15
Преодолеваемые препятствия:
стенка, м: 0,7
ров, м: 1,7
брод, м: 1,3
Минимальное удельное давление на грунт: около 0,85 кг/см2.
Достаточно вспомнить о том, что многие виды техники вообще не выпускались советской промышленностью, а другие явно не соответствовали запросам армии по мощности или количеству. Очень часто ленд-лизовская техника была единственно возможным вариантом быстрого «затыкания технических дыр».
Герой нашего рассказа сегодня вроде и не герой. Не танк, не бронетранспортёр, не самолет и даже не грузовик или амфибия. Он трактор! Хотя в советской красноармейской книжке гордо именуется средним артиллерийским скоростным тягачом.
Итак, американский скоростной артиллерийский трактор-тягач М5. Как и большинство "американцев" того времени, машина, вызывающая интерес уже своим оригинальным видом.
Самое забавное, что эта машина, которая совершенно не приспособлена для действий в условиях СССР, вполне комфортно себя чувствовала в Европе и на других континентах. Парадокс.
Прежде всего необходимо ответить на вопрос, который уже возник у некоторых читателей. Почему трактор? Почему не артиллерийский тягач, как это было принято в РККА?
Ответ кроется в менталитете американцев, о котором мы уже писали раньше. В отличие от наших солдат, американцы свои образцы всегда называли просто по предназначению. Это касается буквально всего вооружения и военной техники.
Артиллерийские тягачи предназначались для перемещения артиллерийских систем на линии фронта. Именно поэтому тягачи для тяжелой артиллерии именовались тракторами. Бронирования нет. Вооружения нет. Значит — просто трактор, а не бронемашина или бронетранспортер.
Трактора эти были созданы для работы с пушками и гаубицами разных калибров и, соответственно, более тяжелые орудия перемещались достаточно далеко от линии непосредственного соприкосновения. Значит, эти машины предназначены для перевозки пушек и их расчетов в условиях, когда бронирование как бы и не являлось первой необходимостью.
Разработка гусеничного артиллерийского тягача или, если следовать американской классификации, "быстроходного трактора" (HST — high speed tractor) началась в США в 1941 году.
Из двух представленных фирмой "Интернешнл Харвестер" прототипов Т20 и Т21 был выбран второй. Правда, следует упомянуть ещё один прототип — Т13. Но, вариант был полностью экспериментальный и даже не предлагался для испытаний. В 1942 году он был стандартизирован под обозначением М5.
Сразу возникает вопрос о прототипах. Т20 и Т21, в чем разница? Оба варианта трактора были внешне похожи. Чисто технически прототипы различались подвеской и гусеницами. Т20 имел гусеницы с резиновой беговой дорожкой. Она обеспечивала более высокую скорость трактора.
Однако, стремление американцев к унификации техники привело к принятию второго варианта трактора — Т21. Этот прототип имел подвеску и гусеницы, уже используемые в легком танке М3.
С одной стороны, выбор подвески, уже выпускаемой для легких танков, имеет определенный риск. Промышленность не всесильна. Даже в США. А с другой стороны, отработанная технология, массовой производство, готовые специалисты по ремонту и эксплуатации шасси.
Говоря об американских машинах мы часто забываем одну истину. Все они создавались и предназначались прежде всего для американской армии! Не для союзников, не для экспорта, а именно для нужд американской армии. Армия США нуждалась в тягачах для трехдюймовых противотанковых пушек, 105 и 155-мм гаубиц.
А то, что некоторые вполне достойные образцы больше использовались другими армиями (вспомните грузовики International, от которых армия США отказалась только по причине большей, чем у других цены) говорит только о действительно передовой для того времени промышленности и инженерной мысли.
Трактор выпускался американцами в большом количестве. Именно это и позволило ему достаточно быстро стать основной вспомогательной машиной американских артиллерийских подразделений. Да и вариантов трактора было достаточно.
Трактора М5 выпускались с открытым сверху корпусом. Место водителя располагалось по центру. Верх закрывал брезентовый тент. Использовалось шасси танка M3 Stuart.
Дальше шли трактора на шасси танка M5 Stuart. Модели М5А1 (закрытый верх, водитель слева) и М5А2 (открытый верх, водитель в центре). И трактора на шасси танка M5А1 Stuart. Модели М5А3 (закрытый корпус, водитель слева) и М5А4 (открытый корпус, водитель в центре).
Пора посмотреть на трактор повнимательнее.
Машина, как мы писали выше, базировалась на агрегатах легкого танка М3 Стюарт (в дальнейшем по мере серийного производства — легких танков М5 и М5А1) и имела аналогичную им компоновку моторного и трансмиссионного отделений.
Механик-водитель располагался в передней части открытого (за исключением моторного отделения) коробчатого корпуса по центру. Перед ним монтировалось защитное стекло со стеклоочистителем. За спиной водителя находился отсек, в котором перевозились артиллерийские боеприпасы.
Члены орудийного расчета размещались на скамейках вдоль бортов машины лицом внутрь. Никаких дверей в бортах корпуса предусмотрено не было. Посадка осуществлялась через две узких двери в передней стенке корпуса.
В кормовой части тягача устанавливался шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель "Континенталь" R6572 мощностью 235 л. с. при 2900 об/мин. Два топливных бака общей емкостью 100 галлонов (454,61 л) размещались по обе стороны от двигателя.
В передней части тягача была установлена лебедка «Гарвуд» с тяговым усилием 6800 кг и длиной троса 90 м.
Американская классификация этой машины довольно быстро показала свою полную несостоятельность. «Классическая война», согласно концепции которой и был назван трактор, на самом деле не существует. На войне нет мест, где не стреляют.
Трактор пришлось вооружить. Но сделано это было более чем оригинально. 12,7-мм пулемет Браунинг М2НВ установили на турели... в кормовой части трактора. Для этого пришлось установить там стальную крышу и специальную стойку. Заводская доводка машины появилась только в феврале 1944 года. То, что мы видим на более ранних машинах, не более чем инициатива фронтовых умельцев.
Теперь о том, почему этот трактор появился в нашей армии и почему этот образец не пользовался у наших солдат популярностью. Что действительно странно на фоне успехов, к примеру, грузовиков-тягачей.
Как ни странно, но американские трактора появились благодаря успехам наших оружейников-артиллеристов и танкистов. Дело в том, что к середине войны Красная Армия стала ощущать острый недостаток именно скоростных артиллерийских тягачей.
Промышленность, ориентированная на выпуск боевых машин, просто прекратила выпуск довоенных тягачей как таковых. Было свернуто производство "Ворошиловцев", "Коминтернов", СТЗ-5, НАТИ, С-2. Машины этих марок, которые ещё оставались в армии, были крайне изношены.
Новые тягачи, производство которых разворачивалось в СССР, Я-12 и Я-13, были маломощными. Да и выпуск их был настолько мал, что не мог обеспечить потребности Красной Армии.
Именно этими причинами объясняется согласие СССР на поставку артиллерийских тягачей по ленд-лизу начиная с 1943 года. В числе прочих нам поставили и трактора М5.
"Американцы" были поставлены в три артиллерийских бригады (39, 45 и 46-я пушечные бригады, в 2 дивизии РВГК (5 и 9 артиллерийские дивизии). Было необходимо изучить возможности использования тракторов Красной Армией.
Оказалось, что этот тягач достаточно привередлив и не приспособлен для нашего климата. Да и русское бездорожье для него оказалось смертельно опасным. Кроме этого, конструктивные особенности советской артиллерии, в частности, допустимые скорости буксировки орудий, напрочь нивелировали возможности скоростного трактора.
Максимальная скорость движения тягача достигала 55,3 км/ч. Однако практически такая скорость не могла быть использована, так как при буксировке 122-мм пушки обр. 1931/37 года и 152-мм гаубицы-пушки обр. 1937 года допускалась скорость движения: по шоссе — до 20 км/ч и по грунтовым дорогам — 17 км/ч (трактор С-65, соответственно, — 10-12 км/ч и 6-9 км/ч).
Двигатель тягача работал на дорогостоящем горючем — бензине первого сорта КБ-70 и расходовал в час 28 кг, что при средней скорости движения в 15 км/ч с прицепом массой 8 т составляло около 2 кг на 1 км пути. Или 273 л/100 км, в более привычной нам системе измерения.
Понятно, что такая буксировка, да на таких условиях, была совершенно не нужна армии. Тогда-то и появилась идея использовать трактор М5 для буксировки более мощных и тяжелых систем. Однако, трактор показал себя как истый иностранец. Мощный двигатель, гусеничный ход и... слабое сцепление с грунтом.
Именно недостаточное сцепление с грунтом и стало предметом нелюбви к этому тягачу. Даже летом, даже на твердом грунте или на шоссе, преодоление подъемов и спусков было предприятием довольно рискованным. Если с легкими и средними орудиями трактор справлялся, то тяжелые были просто «якорем».
Но самое «веселье» было зимой. Не только лед, но и снег делал трактор совершенно «мертвым». Отсутствие сцепления не давало возможности перемещаться. Но даже в том случае, когда трактор трогался с места, управляемость его была минимальна.
Если сегодня читать отчеты командиров бригад и дивизий об эксплуатации тракторов М5, создается устойчивое мнение, что эти тягачи использовались просто потому, что больше ничего не было. Да и вывод комиссии об их использовании показателен. «Использовать для буксировки орудий весом до 8 тонн».
Кстати, слабая проходимость данного тягача комиссией тоже была отмечена. Но самое интересное, там же указано на большие габариты данного тягача, которые затрудняют маскировку данной машины на позиции. Работа тягача часто нарушалась и из-за непрочности некоторых механизмов и агрегатов, поломки и быстрого износа деталей.
Тем не менее, около 200 быстроходных средних тракторов-тягачей М5 в СССР было поставлено. И использовались они по полной.
Ну и традиционные технические характеристики героя.
Боевая масса, т: 13,791
Экипаж, чел: 1
Десант (расчет орудия): 8-10
Габариты (Д-Ш-В), мм: 5030 х 2540 х 2690
Двигатель: Continental R 6572, бензиновый
Скорость по шоссе, км/ч: 55,3
Запас хода по шоссе, км: 290
Удельная мощность, л.с./т: 15
Преодолеваемые препятствия:
стенка, м: 0,7
ров, м: 1,7
брод, м: 1,3
Минимальное удельное давление на грунт: около 0,85 кг/см2.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
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