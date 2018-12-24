В преддверии плана "Б" по Донбассу. Стратегия с расчётом на усыпление бдительности Москвы

Источники информации:

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3097671

https://www.kp.ru/online/news/3332699/

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5922322

https://vz.ru/news/2018/11/27/952465.html

Маниакальное стремление действующего преступного украинского режима к воплощению в реальность эскалационного сценария на донбасском театре военных действий, на участке украинско-российской границы в Республике Крым, а также в районе Керченского пролива начинает постепенно трансформироваться из безумного вопля нардепов-русофобов и оголтелых представителей националистических формирований "незалежной", в чётко выверенную и согласованную с оборонными ведомствами Великобритании и США масштабную военную операцию украинских войсковых формирований, информационное обеспечение и координирование действий которых уже на протяжении длительного отрезка времени осуществляется посредством данных от средств радиолокационной, радиотехнической, радиоэлектронной и оптико-электронной разведки Военно-воздушных и Военно-морских сил США.Тот факт, что Генштаб ВСУ в целом и командование так называемой "ООС" в частности, не задумываясь о грядущих последствиях, продолжают переброску бронетанковых подразделений и артиллерийских батарей не только к линии соприкосновения на донбасском ТВД, но и в район Перекопского перешейка с расчётом на подготовку вооружённой провокации на российско-украинской границе, лишь подтверждает предположение о том, что мощным стимулом для Киева по-прежнему является далеко не одно лишь получение от Госдепартамента США заверений во всеобъемлющей военно-технической поддержке (только в 2019 году составит порядка 250 млн. долларов), но и твёрдая уверенность во втягивании в конфликт государств-участников блока НАТО. В данный момент, после проведенных в Мариуполе закрытых консультаций между командно-штабным костяком "ООС" и помощником военного атташе США Эриком Адамсом, размещения вдоль линии соприкосновения реактивных артиллерийских дивизионов, представленных "Градами", "Ураганами" и "Смерчами" (для осуществления основной фазы артиллерийской подготовки по опорникам НМ ДНР), а также отказа от соблюдения режима прекращения огня на Донбассе на период новогодних праздников, существует лишь два эскалационных варианта развития событий.Первый предусматривает осуществление провокации на Донбассе и/или в Азово-Черноморском регионе в период с 24 по 27 декабря, что непременно инициирует автоматическое продление военного положения с сохранением "у руля" режима Порошенко. Между тем тонкости данного сценария на протяжении трёх недель муссируются уже не только экспертами и средствами массовой информации из РФ и республик Донбасса, но и представителями оппозиционных партий в украинском парламенте, из-за чего "оболваненная" антироссийской пропагандой часть населения "незалежной" начинает постепенно прозревать, что уж точно не добавляет Порошенко бонусов на фоне прогрессирующего социально-экономического кризиса в стране. Более того, у влиятельной части электората "Оппозиционного блока" и "Батькивщины" появится повод для обвинения Порошенко и его окружения в узурпации власти. Предстать именно в таком свете перед европейскими "коллегами" в БПП явно не горят желанием, ведь основной целью киевского режима является позиционирование себя в качестве "потерпевшей стороны". Преподнести это именно под таким "соусом" будет достаточно затруднительно, ведь планы СНБО и командования ГШ ВСУ по осуществлению провокации с нарушением территориальных вод России близ Керченского пролива и с использованием высокотоксичных веществ на Донбассе были озвучены масс-медиа более 3 недель назад.Ввиду вышеуказанных обстоятельств нетрудно догадаться, что в украинском Генштабе рассматривается и план "Б", который предусматривает кратковременный "уход в тень" на период новогодних праздников, временный выход из режима военного положения (для приглушения бдительности оборонных структур и внешнеполитических ведомств Луганской и Донецкой народных республик, а также Российской Федерации), а затем неожиданное и масштабное возобновление провокационной деятельности к середине января 2019 года. В данном случае киевская "верхушка" сможет убить сразу двух зайцев. В первую очередь продемонстрировать готовность удовлетворить ожидания, недавно озвученные спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и главой "дипломатического корпуса" ЕС Федерикой Могерини, которые предусматривают скорую отмену военного положения в "незалежной" и начало подготовки к "демократическим выборам".Во-вторых, сразу после очередной серии вооружённых провокаций и внезапной эскалации боевых действий Порошенко сможет достаточно быстро вновь ввести в действие военное положение, взвалив всю вину на подразделения НМ ДНР и уже не задумываясь о возможной дискредитации Волкера и Могерини как кураторов нынешнего украинского режима. В данном случае перед Порошенко вновь открывается безальтернативный путь сохранения "президентского кресла", а при соответствующем "подогреве" из-за океана — ещё и возможность войти в историю в качестве наиболее неадекватного главы государства, объявившего войну Российской Федерации. Подобного рода законопроект уже внесён на рассмотрение первого пленарного заседания ВРУ в 2019 году.